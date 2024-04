Feijóo acusa a Sánchez de intentar "colar un cambio de régimen" y avisa de que el PP se movilizará

Alberto Núñez Feijóo considera que el discurso de Pedro Sánchez, pronunciado este lunes en la Moncloa para confirmar que finalmente seguirá al frente de la presidencia del Gobierno, es “el más peligroso de todos los que ha entonado” y afirma que el socialista “quiere colar un cambio de régimen por detrás de toda esta obra de teatro”. El líder del PP compareció en la sede de Génova a la una y media de la tarde, tras estar reunido con su comité de dirección toda la mañana. En su discurso, llegó a acusar al jefe del Ejecutivo de “haber usado” al Rey “como actor secundario en su última película". Sánchez tanto el miércoles, cuando dio a conocer su decisión de que se tomaba cinco días para decidir si dimitía o no, como este lunes, habló con el jefe del Estado para informarle de su situación.

Feijóo aseguró que "España no ha recorrido este largo camino desde la transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad". Y continuó: "Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba pero no en los términos que esperaba", abriendo la puerta a que sea el propio PP quien promueva protestas en la calle. La afirmación de que el dirigente socialista busca "un cambio de régimen" es una acusación habitual en las bocas de Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar estos últimos años.

Para el jefe de la oposición, la decisión de Sánchez “mantiene todas las dudas vigentes” porque “sus problemas se acrecientan” y su crédito “ha terminado de desaparecer”. Feijóo volvió a insistir -como lleva haciendo semanas- en que el presidente “debe dar todas las explicaciones y no sacudirse las responsabilidades” utilizando “el comodín de la derecha y la ultraderecha como anticipo a sus próximos desmanes”.

Insiste en las explicaciones y "su entorno"

En su intervención, que duró 16 minutos, el dirigente conservador incidió especialmente en esa falta de explicaciones tras el escándalo del ‘caso Koldo’ que salpica al PSOE y las distintas “ramificaciones” que afectan a su “entorno”. Feijóo usó en tres ocasiones esa palabra para hacer referencia a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a la que no ha citado por nombre y apellido. El presidente del Gobierno anunció que se cogía cinco días para decidir si dimitía o no por el “acoso” que considera que sufre su mujer de cierta parte de los medios de comunicación y tras la admisión a trámite de una denuncia por tráfico de influencias presentada por la organización ultra Manos Limpias.

A pesar de las preguntas sobre cómo se sustanciará ese cambio de régimen o si tiene la sospecha de que el presidente vaya a poner en marcha una agenda de reformas legislativas, como el cambio de mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Feijóo dijo que no entraría en “elucubraciones”, aunque recordó que el socialista le aseguró en su último encuentro del mes de diciembre que no acometería esa reforma legal.

No presentará una moción de censura

Feijóo, en un discurso muy duro contra Sánchez, le acusó de “haber utilizado su intimidad para intentar ganar tiempo”, de “quererse solo a él mismo” y de no querer “ni oposición, ni justicia, ni medios de comunicación”. El líder conservador descartó que vaya a haber elecciones generales a corto o medio plazo (“sé que no las habrá porque teme las urnas, aunque es lo que debería hacer”, dijo), antes de añadir que el “punto y aparte en política” solo se pone consultando a los españoles. También confirmó que el PP no promoverá una moción de censura porque la realidad es que no tiene números para hacerla prosperar.

Los populares nunca llegaron a valorar el escenario de la dimisión. El propio Feijóo recordó sus palabras del jueves, pocas horas después de que se hiciera pública la carta de Sánchez, en la que ya dijo que provocaría "más polarización y victimización" y descartó que fuera a dejar la presidencia del Gobierno. Los populares vienen tildando el movimiento del socialista como "una maniobra política de rearme electoral". Lo que sí dijo Feijóo es que Sánchez "pierde una fantástica oportunidad para marcharse" y aseguró que ha elegido el "camino más indigno" tras "no encontrar el calor de la calle, sino burla y rechazo".