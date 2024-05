Aragonès se quedará de jefe de la oposición si hay un pacto PSC-Junts tras el 12-M

El presidente de la Generalitat catalana y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, había dado hasta ahora pocas pistas de qué hará si no puede revalidar la presidencia tras las elecciones catalanas del 12 de mayo. El motivo es que quiere que cale el marco mental de que tiene intactas las posibilidades de repetir en el cargo y, por lo tanto, considera no es momento de contemplar escenarios alternativos. Sin embargo, este miércoles, sí ha asegurado que contemplaría ser jefe de la oposición si hay un pacto entre el PSC y Junts que le quite la presidencia.

En una entrevista en TV3, Aragonès ha dicho que el PSC y Junts "se pelean por la patria pero se ponen de acuerdo para hablar de patrimonio", así que no ha descartado que puedan formar un gobierno de coalición. Ha recordado que ya ha habido en esta legislatura pactos entre estos dos partidos, por ejemplo para apostar por "un modelo desarrollista que forma parte del pasado". Se refiere a las votaciones conjuntas en el Parlament en que socialistas y posconvergentes se han puesto de acuerdo por ejemplo a favor de ampliar el aeropuerto del Prat o para defender el complejo de ocio del Hard Rock. Así que, si esta sintonía se repite tras el 12-M para formar Govern y desalojar a ERC, Aragonès cree que le "correspondería" quedarse como "jefe de la oposición".

Tras la entrevista, en un mitin matinal de ERC sobre feminismos, Aragonès ha vuelto a ser preguntado por la cuestión. Aunque no ha querido abordar el tema con el mismo detalle, sí que ha vuelto a mencionar que ante un pacto Junts-PSC habría que "plantarle cara al desarrollismo".

Así que, aunque Aragonès no quiera hablar mucho de su futuro, poco a poco ha ido deslizando qué ideas pasan por su cabeza. Hace unas semanas aseguró que no volverá a formar parte del Govern si no es como president -se descartó de vicepresident y de conseller-, pero hoy ha quedado claro que sí se contempla como jefe de la oposición si hay un pacto entre Illa y Puigdemont. Por lo tanto, el president adopta una posición menos extrema que la de su rival en las urnas, el expresident Carles Puigdemont, que dijo que, si no tenía posibilidades de ser president, se iría a casa. Aragonès aún se ve con carrera política por delante.

Las señales del president

Desde el partido republicano no quieren ahondar en esta cuestión. Consideran que todas las energías tienen que estar puesta en revalidar la presidencia, aunque las encuestas no sean tan favorables como quisieran. Pero Aragonès sí que va dejando señales de que se ve con recorrido político aunque no revalide el cargo. Ser jefe de la oposición de un Govern de PSC y Junts tendría todo el sentido para él: convertiría a ERC en el primer partido de la oposición y, por lo tanto, le permitiría marcar perfil para intentar volver a la Generalitat.

Sea como sea, su futuro lo marcarán los resultados del próximo domingo. En caso de que no gane los comicios, no es lo mismo para él quedar por delante que por detrás de Junts, ni tampoco mantener el tipo o perder diputados. También habrá que ver qué análisis hace el partido de los resultados y, sobre todo, saber que papel quiere jugar Oriol Junqueras en el futuro de la formación si se confirma la amnistía. Por ahora, el president mantiene que sale a ganar y que todo es posible.