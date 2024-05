El cargo de Adif "clave" en la compra de mascarillas afirma que optaron por la empresa de Koldo porque ya sacaba material de China

El director general de Gestión de Personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Michaux Miranda Paniagua, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como uno de los altos cargos "clave" en la contratación de la empresa de la trama Koldo para la obtención de mascarillas, ha apuntado durante su comparecencia este jueves en la Comisión de investigación del Senado que eligieron Soluciones de Gestión porque tenían la "garantía" de que esta empresa ya estaba consiguiendo traer material de China antes de que ellos firmaran el contrato. En otro momento de su comparecencia ha apuntado que únicamente pondría la mano en el fuego por "sí mismo" y que no había acudido a la Comisión para hablar de otras personas.

A preguntas de los diputados, que se han interesado por la aparición de su nombre en el último informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno --el senador popular Alejo Miranda ha apuntado también a que la Fiscalía Europea acababa de reclamar la totalidad de la causa-- el compareciente ha explicado que para la adquisición del material sanitario contactaron con cuatro empresas, pero Soluciones de Gestión las ofrecía más baratas y con entrega inmediata.

Además, para la fecha en la que se tenía que firmar el encargo, el 27 de marzo de 2020, ya eran conocedores de que esta empresa --la vinculada posteriormente a la operación Delorme contra la trama liderada por Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos-- estaba consiguiendo el material sanitario pese a la dificultad que existía para ello.

Fueron informados de esta circunstancia, determinante para la elección de Soluciones, por Puertos del Estado, que fue el que realizó el primer contrato. "Que las estuvieran sacando ya de China era una garantía" ha manifestado, para añadir que además si no se recibían, no se liberarian los 12,5 millones de euros de los fondos públicos para abonarlas.

Las ofertas les fueron remitidas por Álvaro Sánchez Manzanares, que fue secretario general de Puertos del Estado hasta su cese el pasado 5 y conocido por los empresarios investigados como "Álvarito", según consta en el sumario del caso. Una vez se eligió Soluciones de Gestión, Miranda fue el encargado de contactar con la empresa a través de su directivo Iñigo Rotaeche (investigado en el procedimiento).

El contrato firmado con la empresa elegida daba respuesta a las declaraciones de emergencia dictadas por la especial necesidad de tapabocas que precisaba el personal de Adif.

En otro momento de su comparecencia Miranda ha señalado que únicamente tuvo dos contactos con Koldo y que tras la salida de éste del Ministerio no mantuvo con el que había sido asesor ningún contacto, tampoco por teléfono, "ni directa ni indirectamente" negando las informaciones de que hubiera sido reclamado para que el sobrino del que fuera hombre de confianza de Ábalos lograra un puesto en Adif. "Y no me consta que entrara", ha añadido.

Sobre el hecho de que aparezca como persona clave el informe de la UCO se ha limitado a apuntar, a preguntas de la senadora popular Rocío Dívar, que él gestionó contratos de equipos de protección individual (EPI) también para adquirir gel hidroalcohólico, pruebas serológicas o guantes de nitrilo, porque esa es su competencia como responsable de prevención de riesgos. En otro momento ha recomendado a los senadores que no crean "todo lo que sale en los medios de comunicación" porque no siempre es correcto.

El último informe de la UCO incluye la declaración como testigo el director de Recursos Humanos de ADIF, Martín José Navarro Vicent, que explicó que fue Miranda quien le informó de que "sería la mercantil Soluciones de Gestión la encargada del suministro de mascarillas".

Respecto a los contratos con ADIF, los uniformados señalan que Miranda "asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados" por la entidad y la contratación pudiera "llevarse a término". Preguntado este jueves si era consciente de la existencia de mordidas en los contratos de ADIF, ha negado este extremo y ha señalado que"solo se pagaron conforme al precio estipulado las mascarillas que llegaron".