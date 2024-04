Polémica por un vídeo de los trabajadores de Zara en la catedral de Málaga

Cuando todavía no se han terminado las críticas por la grabación de un programa de Masterchef delante de los titulares de la hermandad de la Paloma, surge una nueva polémica que abre el debate sobre el uso de las imágenes sagradas de las cofradías y la banalización de la devoción. Un vídeo de un anuncio de la tienda de Zara de Liborio García corrió el pasado domingo como la pólvora por redes sociales. No tanto por lo que anunciaba, sino por la grabación de numerosas imágenes de modelos dentro de la iglesia de San Pedro, incluso besando la mano de la Virgen de los Dolores Coronada, y en la Catedral.

¿Imágenes robadas o autorizadas? El debate se ha abierto después de que las críticas a las imágenes provocara sendos comunicados del Obispado de Málaga y la Expiración desmarcándose de la grabación de las imágenes. Pero también de que se recordara de que ya hubo personas que, el Sábado de Pasión, denunciaron cómo el Viernes de Dolores se acotó la iglesia de San Pedro para una grabación y no se dejó pasar a los fieles. Por su parte, desde Málaga Film Office han confirmado que no se tramitó ninguna autorización a través de ellos.

Polémica

El polémico vídeo usa la canción de C. Tangana 'Demasiadas mujeres', que arranca con la marcha procesional 'El Amor'. De hecho, aprovecha la estética de ese vídeo para presentar diversos modelos de ropa de Zara, en el que predominan el blanco y negro y en los que las referencias religiosas son constantes. Mantillas, imágenes de rezo en la Catedral, presentarse delante de la Virgen de los Dolores Coronada (Expiración) en San Pedro y besarle (y sujetarle) la mano, varios modelos posando como si estuvieran crucificados en los jardines de la Catedral, una mujer cantando una saeta con un bastón procesional, un chico llevando la cruz guía de la cofradía de Medinaceli, que fue prestada para la grabación, en la subida al Monte Calvario y, por supuesto, comenzando con los toques de campana de un trono.

El tono de las críticas fue subiendo conforme se viralizó el vídeo, en especial las imágenes en las que una modelo vestida de blanco y con mantilla blanca se sitúa frente a la Virgen de los Dolores Coronada, como en un besamano. El uso de una imagen devocional, en la misma iglesia, para una campaña publicitaria de una marca de ropa generó una gran cantidad de críticas, en especial por la mercantilización de lo que supone la devoción y la fe.

¿Quién difundió el vídeo?

Al parecer el vídeo fue difundido en una cuenta de Whatsapp llamada 'Chicos y Chicas de Zara', formada por trabajadores de la empresa y que impulsaron la grabación dentro de una acción interna de la cadena Zara, que impulsa un concurso entre las tiendas para hacer un anuncio de promoción. Al parecer, el vídeo no iba a difundirse públicamente, al menos inicialmente, pero alguien lo compartió en redes sociales, dando lugar a esta polémica.

Más allá del contenido, desde el Obispado de Málaga han mostrado un profundo malestar saltarse protocolo existente para la grabación dentro de templos religiosos, que requieren de una autorización previa. Además, en el caso de la Catedral, no se suelen conceder y, en este caso, ni siquiera se solicitó. No obstante, lo que más ha dolido al Obispado es la 'performance' en el exterior de la Catedral, con las cruces, que ha resulta ofensiva por la falta de respeto y por aprovechar días de visita turística para hacerla sin consentimiento.

Respuesta

La respuesta del Obispado de Málaga no se hizo esperar y difundió un comunicado en el que afirma que "en ningún momento se ha autorizado la grabación de imágenes con este fin", en relación con el anuncio de la tienda de Zara en Liborio García. Además, apunta que "estudiará las medidas legales que sean necesarias" contra la empresa o personas que estén detrás de estas imágenes y quienes ayuden a difundirlo. En esta línea, el comunicado de la Diócesis de Málaga insiste en "su más contundente rechazo a la utilización irrespetuosa de imágenes devocionales y lugares sagrados para la elaboración de un vídeo con interés comercial que ofende gravemente los sentimientos religiosos de muchos ciudadanos".

La Archicofradía de la Expiración no se quedó atrás en el comunicado que difundió por redes sociales, poniendo de relieve que no tenía nada que ver con la grabación ni con "el montaje de estas", apuntando que "ni ha recibido, ni recibe ni recibirá compensación económica por este material". De hecho, insiste en que el vídeo "no representa los valores de la Expiración" y se alinean con el comunicado del Obispado".

Denuncia previa

Ya el Sábado de Pasión hubo alguna queja por estar San Pedro acotado por la grabación de estas imágenes en pleno Viernes de Dolores, lo que impedía a los fieles acceder al templo a visitar a la Virgen de los Dolores Coronada, que estaba en besamano durante todo el día con motivo de su festividad.

De hecho, José Manuel Leiva, conocido cofrade malagueño, llegó a publicar un tuit en el que se quejaba de que el templo se encontraba acotado por una grabación y de la vestimenta de una de las modelos, que no parecía la más apropiada para esas circunstancias.