Ángel Cristo contra todos, unas nominaciones inéditas... Resumen de la gala de 'Supervivientes'

La noche del jueves se ha convertido en sinónimo de la gala de Supervivientes. El reality está al rojo vivo y después de más de un mes en Honduras los concursantes -cada vez más delgados y con menos fuerzas- van definiendo sus estrategias, sus alianzas y, sobre todo, sus enemigos.

Y por si la cosa no estuviese lo suficientemente emocionante, la organización ha decidido dar una vuelta de tuerca introduciendo un elemento 'inédito' en las nominaciones que ha dejado a los concursantes completamente descolocados, ha dado un vuelco a los nominados y ha puesto en la palestra a la única pareja de la edición.

Pero vayamos por partes. La noche comenzaba con los integrantes del equipo rojo y del equipo azul enfrentándose en un complicado juego de localización en el que todos han dado lo mejor de sí y en el que ha vencido, por solo 17 segundos, el equipo de Aurah Ruiz, Claudia, Mario, Rubén Torres, Pedro García Aguado y Arkano, que continúan una semana más en 'Playa Olimpo'. Marieta, desconsolada, rompía a llorar al ser consciente de que su lentitud había 'condenado' a sus compañeros. "Soy muy bajita" se lamentaba sin poder contener las lágrimas.

Llegaba el momento de la ceremonia de salvación y, después de eliminar de la terna de nominados a Pedro -al que la visita de su hermana y su hija le ha dado un chute de energía que parece otro y ha asegurado que no va a volver a pensar en tirar la toalla-, la audiencia decidía que Aurah continuase en los Cayos Cochinos y Blanca Manchón -que ha pasado unos días complicados después de que su grupo la haya acusado de "veleta" y de "meter mierda" entre Ángel Cristo y Miri- fuese la cuarta expulsada.

Resignada a pesar de que su sueño era quedarse en Honduras, la windsurfista llegaba a 'Playa Limbo' y, para su sorpresa se encontraba con Arantxa del Sol, Laura Matamoros y Kiko Jiménez. "Pensé que me iba a España" ha asegurado alucinada pero agradecida por esta nueva 'oportunidad' que mínimo durará hasta el domingo, cuando una votación exprés decidirá cual de los integrantes del 'destierro' acaba definitivamente la aventura.

Unas nominaciones nunca vistas

Llegaba el momento de nominar y, por primera vez, han nominado los concursantes de Playa Limbo, dando un vuelco total a la lista de nominados y dejando a sus compañeros -que no saben de su existencia- completamente descolocados.

Y es que Laura, Kiko, Arantxa y Blanca se han 'puesto de acuerdo' y han nominado a Mario. Sus motivos, que creen que tiene que vivir la aventura en solitario y no con su novia Claudia, que es demasiado competitivo y que debería estar en la picota de los nominados en alguna ocasión porque todavía no se ha expuesto al veredicto de la audiencia.

En Playa Limbo, cuya líder es una vez más Rubén Torres, ha habido casi unanimidad; Claudia, Aurah, Pedro y Mario nominaban a Arkano, mientras que el rapero elegía a Mario. Y sumando los votos de los 'desterrados' el nominado final era, para sorpresa y descoloque de todos, el de 'La isla de las tentaciones'. Y la puntilla, la nominación directa del líder a Claudia, poniendo por primera vez, ¡y juntos! a la pareja en la terna de nominados.

En 'Playa Condena', también un nombre inédito se enfrenta por primera vez a la expulsión: Javier Ungría, nominado directamente por su líder, Miri. La elegida por Gorka y Javier, Marieta, que a su vez nominaba al hijo de Bárbara Rey. Y Ángel, tachándolo de ser "un tapado que no se moja", al ex de Elena Tablada.

Por tanto, los nominados esta semana, marcada por los votos inéditos de 'Playa Limbo' son: Mario, Claudia, Marieta y Javier Ungría.

Ángel Cristo contra todos

A pesar de que cuenta con el apoyo incondicional del público y ha sido salvado sistemáticamente semana tras semana -tanto es así que en la isla ya han dejado incluso de nominarle porque saben que es 'tirar su voto a la basura'- Ángel Cristo continúa protagonizando tensos enfrentamientos con la mayoría de sus compañeros, que han salido a relucir en la gala de este jueves.

El más cuestionado, el que ha tenido con Marieta, a la que ha recriminado que debería hacer "más supervivencia y menos belleza" cuando Miri le estaba depilando las cejas: "Esto se llama 'Supervivientes' y lo otro 'La isla de las tentaciones', en lo otro se va a engañar a las parejas" le espetaba.

Un comentario que ha hecho estallar a Marieta, que ha reivindicado su derecho a hacer lo que le de la gana porque es una mujer libre. Lejos de quedarse ahí, Ángel ha aludido a la inteligencia de su compañera en las nominaciones -han nominado juntos- al destacar que había puesto la tilde en su nombre. Algo que le ha recriminado Jorge Javier Vázquez, aconsejando que no caiga en "esos menosprecios". "Es solo sentido del humor y me he disculpado" ha explicado el hijo de la vedette.

Ángel también se ha peleado con Gorka, y su tensa discusión ha acabado por salpicar a Miri. "Hablar sí pero hacer, poquito hacer. 'Soy el hijo de un domador', 'Yo tengo dos cojones', 'Yo no se qué', pero luego no haces una mierda" le recriminaba el vasco a su compañero, que estallaba a gritos diciéndole que no volviese a mencionar a su padre nunca.

Miri intervenía en la bronca para poner paz y Ángel, tras llamarla "malcriada" le respondía que se callase que la cosa no iba con ella. Harta, la influencer ha anunciado que rompe definitivamente su relación con el hijo de Bárbara, al que ha tachado de "maleducado".

Ángel está más solo que nunca pero esta semana se libra de las nominaciones y no contar con el apoyo de sus compañeros parece que le da exactamente igual porque como ha confesado, está súper feliz en Honduras.