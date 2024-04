Cinco consejos imprescindibles para que el cambio de armario no te quite tanto tiempo

Con el cambio de estación y la llegada de un clima más cálido, surge el deseo de limpieza y reorganización del hogar, de recuperar la ropa veraniega que se encuentra esperando en el fondo del armario, y de guardar la ropa de invierno u otros objetos envolviéndose en un ritual de orden y limpieza. Sin embargo, la limpieza del hogar puede llegar a convertirse en una tarea tediosa si no se realiza paso a paso y con tranquilidad.

Hay una serie de consejos que repiten todos los expertos para que ese cambio de armario no se te haga tan cuesta arriba. Desde cuándo hacerlo, siempre recomiendan no dejarlo hasta el último momento, hasta tener en cuanto que deberás invertir unas cuatro horas para dejarlo todo en orden, un tiempo bien invertido del que te alegrarás después durante meses.

Prepara productos de limpieza y cajas o bolsas adecuadas para empaquetar tu ropa. Evalúa que necesitas de verdad y no. Ve agrupando en montones la ropa y decide de qué te quieres deshacer. Aquí algunos consejos básicos.

Evalúa qué te sirve de verdad

Antes de comenzar la limpieza, la empresa de venta de segunda mano Wallapop sugiere reflexionar sobre qué prendas y objetos se utilizan con frecuencia y cuáles han permanecido guardados sin apenas uso. El último estudio de esta plataforma desvela que cerca del 80% de los andaluces ha adquirido productos que solo han utilizado una vez, siendo estos productos los accesorios de cocina (36%), los complementos de moda (32%) y juguetes y juegos (28%). Conocer esta información te puede ayudar a identificar si tienes artículos que no utilizas y puedes vender o donar para liberar espacio. Se recomienda optar por conservar aquellos objetos que sean realmente necesarios y aporten valor, y considerar la posibilidad de vender o donar aquellos que ya no cumplen su función en la vida diaria. Piensa qué prendas te has puesto más y despréndete de aquellas que no hayas vestido en toda la temporada.

Organiza los objetos por categorías

A la hora de realizar la limpieza, es recomendable organizar los objetos por categorías (ropa, accesorios, decoración, etc.) para facilitar el proceso de selección y decisión. De esta manera, se puede identificar con mayor claridad qué artículos se desean conservar y cuáles se están dispuestos a vender o donar.

Elige tu momento

La primavera es la época más común para realizar la limpieza del hogar, no se debe dudar en elegir el momento que mejor se adapte a las preferencias y necesidades individuales. Los datos revelan que tanto la primavera como el verano son las épocas favoritas por los andaluces coincidiendo en un 45%. Resérvate tu tiempo, tómatelo con calma y descuenta que al menos cuatro o cinco horas serán necesarias.

Limpia bien el armario por dentro

El interior del armario también coge polvo y ácaros. Por eso, después de vaciarlo, el siguiente paso es limpiarlo. Pasa primero el aspirador para quitar el polvo. Después, con un paño húmedo con un poco de jabón neutro, pasa todas las superficies. Después, seca.

Guarda la ropa en vertical

La gurú del orden Marie Kondo ha convencido ya a medio mundo de que la mejor manera de ahorrar espacio y mantener el orden es doblar en vertical prendas como camisetas, ropa interior o calcetines. Hazlo también con tu ropa de baño. Ordena las prendas por colores y sepáralas por tipo. Emplea la lógica, mantén a raya los accesorios y usa bolsas de plástico para guardar tus zapatos, las hay transparentes y son muy útiles para distinguir el contenido. Compra bolsas de plástico que permiten extraer el aire con la aspiradora porque te ahorrará mucho espacio con las prendas más voluminosas como sábanas o incluso el edredón.