Hacienda rebaja al 10% el IVA al arte sacro y da categoría a los oficios de la Semana Santa

Arte Sacro, así, con mayúsculas. Tras años de peticiones, el Ministerio de Hacienda considerará al Arte Sacro como lo que es, una disciplina artística. La cartera dirigida por la socialista sevillana María Jesús Montero reconocerá al gremio en un apartado específico del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Este cambio hará que los profesionales del Arte Sacro puedan vender sus obras con un IVA del 10%.

Después de años de reclamaciones, el Estado ha escuchado a los profesionales del Arte Sacro y fuentes de Hacienda confirman a El Correo de Andalucía que en 2025 se bajará el IVA del 21% que pagan en la actualidad al 10%, como el resto de modalidades artísticas. El departamento de Montero se acogerá al mayor margen que permitirá la normativa de la Unión Europea en IVA a partir de ese año e introducirá a los profesionales del Arte Sacro.

Hacienda ha tardado años en aceptar lo que Dior descubrió en apenas unas horas. Durante su visita a Sevilla para presentar su colección Crucero 2023, Maria Grazia Chiuri, la directora creativa de la marca, visitó a la Macarena, la O y los Gitanos para conocer en profundidad las piezas que visten las imágenes e inspirarse para sus diseños. Algunos artistas, como el bolillero, Alfonso Aguilar, realizó una pieza para el desfile celebrado en la Plaza de España.

El Ministerio los englobará en el grupo 861, junto a pintores, ceramistas, artesanos, grabadores, artistas falleros y artistas similares. Con esta decisión buscan también que "no estén discriminados frente a otros artistas como pueden ser los pintores o los escultores". Hasta el momento, solo los mantos bordados estaban incluidos en este grupo ya que sus creadores encontraron un "hueco" legal en el que clasificarlos como tapices y pagar el 10%.

Cambio legislativo

Francisco Carrera, conocido como Paquili, es el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla y explica cambiar la legislacion "no es tan simple". "Estamos contentos porque estamos haciendo docencia y va calando, hay buena voluntad", explica. Este bordador subraya que muchos políticos andaluces "pensaban que ya estaba regulado". Paquili les pide que sean "embajadores" del Arte Sacro para que ocupe el lugar que se merece porque fuera de la frotnera autinómica todo se enmarca en la fiesta y pierde importancia.

Frente a Hacienda, el Ministerio de Cultura ha otorgado este año la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla con la que reconoce unos oficios con más de seis siglos de historia. Aunque el arte sacro ha sido global, hoy Andalucía, y Sevilla en concreto, se ha convertido en uno de los últimos reductos gracias a las cofradías, a las que destinan más del 95% de sus creaciones.

Alfonso Aguilar realiza una toca para una virgen. / Jorge Jiménez

Aguilar aclara que al Arte Sacro no se le ha dado la importancia y relevancia que realmente tiene porque "lo hemos visto desde chicos". "Se ha considerado algo tan cotidiano, lo damos por hecho, es natural, no lo ves como una obra de arte", lamenta. Este artista ha recuperado el encaje de bolillos, algo que "prácticamente se había perdido" y hace desde tocados para la Esperanza de Triana, hasta la malla del nuevo palio de la Virgen de la Paz. Una a una diseña sus obras sobre papel y con sus manos crea obras únicas. "No hay dos iguales", deja claro.

En 2021 el pleno del Parlamento de Andalucía emitió una declaración institucional, apoyada por todos los grupos de la Cámara, en la que respaldaba a estos artesanos y pedía a Hacienda la bajada del IVA al 10%. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, anunció también en 2022 un ambicioso Plan Andaluz para el Arte Sacro, para la catalogación, la preservación y la investigación de estos oficios.

Los artistas piden también subvenciones para enseñar a sus aprendices y que estas disciplinas puedan perdurar. Paquili sostiene que no hay escuelas en las que se enseñen este tipo de oficios y que solo se pueden aprender en los talleres. "Tenemos que dejar asegurado que las futuras generaciones mantengan el nivel de excelencia", insiste. Por eso, trabajan con la Consejería de Empleo y de Desarrollo Educativo para conseguir la financiación y aportar legalidad y reconocimiento al papel de los aprendices.

Hablar en términos económicos de estos oficios es complicado, con piezas que pueden ir de los 5.000 a los 600.000 euros. La Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla se ha unido a la Universidad de Sevilla para hacer un estudio sobre cuánto dinero mueve el arte sacro en la capital andaluza. Los artistas cuentan que, a día de hoy, da de comer a unas 600 familias.

Los hermanos Delgado posan en su taller. / Jorge Jiménez

Ángel, Pepe y Francisco Javier Delgado, orfebres del taller Hermanos Delgado, van más allá y explica que es casi imposible medir si se tiene en cuenta la importancia de sus obras en la Semana Santa y cómo esto afecta al incremento de llegadas al aeropuerto durante esta semana, cómo se llenan los bares, los hoteles… "Es como un museo exterior. Deja muchísimo dinero en la ciudad", sostienen.

Roma, el Renacentismo, el Barroco, todo para explicar la importancia del arte para poner una cofradía en la calle y cómo se llega a la Semana Santa de 2024. Cuando Delgado explica cuál es su oficio repite sin parar las palabras arte y artista una y otra vez y su obra está expuesta en la Fundación Cajasol, pero, hasta ahora, el IAE indica que lo que hace es siderometalurgia. "Lo que buscamos es que esté reconocido como un arte mayor. Hemos luchado siempre por esto y moriremos luchando por esto", sentencian.