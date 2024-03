La Escuela Pública estalla contra la Junta por "adoctrinar" a los colegios en Semana Santa

Visitas a ensayos de bandas, estudios de compositores y transcripción partituras. El Gobierno andaluz propuso este lunes una serie de actividades para promover la música de la Semana Santa en los colegios andaluces. Sin embargo, entre las propuestas hay algunas que han chirriado en la Escuela Pública como las visitas a capillas o la creación de museos cofrades. Las asociaciones de padres y madres han saltado contra la Junta por unas ideas que han sido criticadas como una forma de intentar "adoctrinar" a los más pequeños.

Si este lunes USTEA denunciaba la propuesta del Gobierno de la Junta por "imponer su posicionamiento ideológico a la comunidad educativa y usar los centros educativos para el adoctrinamiento", este martes ha sido CODAPA (Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado) quien ha señalado al Ejecutivo de Juanma Moreno de "imponer con calzador unos valores que no son los de la escuela pública". La Confederación ha insistido en que la sociedad andaluza es "más laica de lo que el propio Gobierno pretende" y ha pedido a la consejera Patricia del Pozo que no mande más circulares que no "suscitan interés" en los centros educativos.

CODAPA ha acusado a la Consejería de intentar desviar la atención "al tiempo que cierra aulas en la escuela pública y permite que sigan existiendo ratios ilegales". Además, ha recordado que ya existe una asignatura de música y que, sin embargo, su carga lectiva se ha reducido a 45 minutos semanales, "donde no hay tiempo prácticamente para desarrollar nada de lo que aparece en el currículum".

La sociedad andaluza es más laica de lo que el propio Gobierno se cree CODAPA

Desde Adelante Andalucía, su portavoz en el Parlamento, José Ignacio García ha insistido en que es "totalmente inapropiado". Aunque el diputado ha defendido que la música cofrade y la Semana Santa son parte de la cultura andaluza, ha señalado que celebrarla en los colegios públicos es "bien diferente". "No tiene sentido que en los centros públicos se esté llamando a visitar capillas", ha indicado.

García ha comparado esta propuesta con celebrar el Ramadán y ha reiterado que es importante que ambas celebraciones se "expliquen y se valoren". El portavoz de Adelante ha denunciado que el Partido Popular busca "adoctrinar" en los colegios andaluces y "está metiendo" su ideología en las aulas, cuando los colegios públicos deben ser "laicos", ha recordado.