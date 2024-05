Ortega Cano vuelve a los ruedos y ¿al amor?: "Todas las mujeres se quieren enamorar de mí"

José Ortega Cano reaparecerá en los ruedos este próximo fin de semana. El diestro siempre se le ha vinculado como un torero mediático por su relación con Rocío Jurado y posteriormente con Ana María Aldón. El torero de Cartagena decidió desaparecer de los focos mediáticos después de finalizar su relación con la sanluqueña para centrarse en su vida personal.

¿Cuando será el regreso a los ruedos?

El diestro habló hace unos días en el programa Y ahora Sónsoles para dar la noticia de que volvía a los ruedos: "Regreso más que nada por seguir, seguir vivo en el ambiente taurino", expresaba el matador de toros a Beatriz Cortázar.

Según ha anunciado, sus dos compromisos serán el sábado 11 de mayo en Villanueva de la Fuente y el 18 de mayo en La Lastrilla. En su primera cita compartirá cartel en un festival benéfico con los matadores de toros Aníbal Ruiz y Fernando Robleño, y el novillero Alejandro Velasco con reses del hierro de Castillo de Montizón, propiedad de Samuel Flores.

Cartel taurino del regreso a los ruedos de Ortega Cano / El Correo

¿Cuántos años tiene Ortega Cano?

El torero ha seguido una intensa preparación de cara a sus dos festivales benéficos. Se retiró en 2017 de los ruedos, pero a sus 70 años, quiere volver a sentir el gusanillo, los nervios previos y a expresarse como torero en la plaza. De esta manera, el padre de Gloria Camila y José Fernando volverá a disfrutar de su pasión y de lo que más feliz le hace: los toros.

Su vida personal

Además, el ex de Ana María Aldón aprovechó para hablar de su situación amorosa en el programa de Y ahora Sónsoles: "No tengo ganas de volver a enamorarme, pero estoy que quito el 'sentío", señalaba con la naturalidad que le caracteriza. "Todas las mujeres se quieren enamorar de mí. Y no puedo, tanto no puedo. Estoy con mucha gente amiga. Estoy tranquilo", ha agregado el diestro.