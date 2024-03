Refugio para los Bomberos de Sevilla: así nació uno los momentos únicos de la Semana Santa

A las diez de esta noche, aproximadamente, debía pasar la Cruz de Guía de San Bernardo por el puente. Las luces se apagarían conforme se aproxime el Cristo de la Salud a eso de las once. La oscuridad plena debía romperse cuando el foco de los Bomberos de Sevilla se proyectara sobre el crucificado de Andrés Cansino. El Cristo de la Salud en esos momentos, más que nunca, se hace gigante. Su sombra lo envuelve todo. Cada año el corazón de todos los que allí se congregan, cientos de personas, se para. Este miércoles no ha podido ser pero es uno de los momentos únicos de la Semana Santa de Sevilla.

Detrás vendrá la Virgen del Refugio. Dos bomberos esperan arriba en la azotea preparados para lanzar los pétalos. Cada año se turnan y dos voluntarios tienen la oportunidad de honrar así a la Virgen en nombre de todos el cuerpo de bomberos de Sevilla. La tradición se asienta. Ha ido evolucionando.

Más de veinte años

Hace veinte años los Bomberos de Sevilla, muy vinculados con el barrio de San Bernardo, empezaron a acompañar a la hermandad en su estación de penitencia. Primero solo la ida. Después, la ida y la vuelta. Este año cuatro voluntarios estaban preparados para acompañarlos a la Catedral y otros cuatro para arroparlos de vuelta a casa. Hace “doce o quince años” comenzaron las ‘petalás’ y la idea del foco, que es propiedad de los Bomberos y se monta sobre una escala de uno de los vehículos. Los que este año hubieran tenido la oportunidad la conservarán el año que viene si es que no les toca turno de trabajo. Los que procesionan con su uniforme de gala son voluntarios que están de descanso.

Ofrenda floral preparada y que será llevada este Miércoles Santo a la Iglesia / Juan Bezos

El Miércoles Santo está ventoso y nublado. A las once de la mañana y el viento empieza a soplar fuerte. Empiezan las sirenas en el Parque. Una fachada en Recaredo, un balcón que necesita ser saneado, un dintel que parece suelto… La jornada anterior tuvieron que intervenir en la calle Sierpes por un desprendimiento de fachada. Los compañeros lo comentan entre ellos. Hacía una semana que habían revisado una a una cada casa, cada fachada, cada escaparate para asegurarlo todo. Habían retirado muchos elementos dudosos pero es imposible que con rachas de viento como las de estos días, hoy por encima de los 70 kilómetros hora, no haya avisos. El año pasado hubo 6.600 salidas y mil incendios en viviendas. “Nadie imagina esas cifras”, explica Javier Melero, portavoz de los Bomberos de Sevilla.

Pétalos para la Virgen del Refugio. / Juan Bezos

El Parque de San Bernardo es un hervidero pero hay tiempo para todo. Los ramos que se ofrecerán a la Hermandad están preparados. La caja de petalos también. Acaba de llegar también un coche lleno de bolsas de comida. Hay otro gesto que poca gente conoce. Cuando pasan por el puente los bomberos abren sus puertas de par en par y los costaleros entran a coger fuerzas. Bolsas de patatas fritas y unos paquetes de pinnic preparados con un bocadillo, refresco, agua y un dulce.

Bolsas preparadas para los costaleros de San Bernardo. / Isabel Morillo

Durante años los bomberos hicieron colecta y pagaron a escote las flores. Este año, el dinero sale del ayuntamiento. Los Bomberos de Sevilla tienen vinculación con tres hermandades. El viernes Pino Montano. Ayer Los Javieres. El miércoles San Bernardo. En el primer y el último caso la vinculación surge por el arraigo al barrio. Es común ver a los bomberos comprando en el mercado de la Puerta de la Carne, hoy en la antigua estación de Cádiz, o en los comercios tradicionales de la zona. Este Miércoles Santo iban a preparar unas lentejas, cocinan y comen en el Parque, pero no se han decidido a tiempo y se les oye comentar que "ya guiso no se puede hacer, no da tiempo".

La historia del 11-M

En el caso de Los Javieres la vinculación surgió tras el atentado del 11-M. Un grupo de bomberos de Nueva York, vinculados con un hermano de esa hermandad, vinieron a procesionar con esta hermandad y los compañeros de Sevilla los acompañaron. Desde entonces también salen con ellos el Martes Santo.

El banderín de gala estaba preparado en el Parque de Bomberos. Una bordadora lo hizo y lo regaló hace dos décadas. La caja de pétalos, abierta. De vez en cuando los removían para que no se pongan mustios. Los ramos perfectamente alineados. La lluvia ha querido que se entreguen en la parroquia de San Bernardo. Ellos sienten igualmente la protección de la Virgen del Refugio y del Cristo de la Salud. Son sus vecinos. Cada vez que suenan las sirenas el viento quiere que, de lejos, se escuchen por la calle Ancha. Los coches salen a toda prisa, los bomberos se suben con agilidad. Otra salida por el viento. Van protegidos.

En directo

Álex Mérida Un nazareno La Lanzada cruzando por delante de El Carmen Doloroso / Álex Mérida Miércoles Santo Un nazareno La Lanzada cruzando por delante de El Carmen Doloroso Empieza a chispear con la salida de Nuestra Señora del Carmen. La virgen ha tenido que acelerar el paso. Un nazareno de La Lanzada se ha cruzado con los nazarenos de El Carmen

Victoria Flores Redactora en la sección de Andalucía Victoria Flores Miércoles Santo Así ha salido el nuevo misterio de El Buen Fin El Buen Fin ha podido estrenar su nuevo misterio, desafiando el mal tiempo, en su estación de penitencia. Este paso es uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa de 2024. Para este trabajo, había que tener en cuenta que este crucificado de Sebastián Rodríguez tiene que ser enterrado verticalmente en el monte para poder salir y entrar en su templo y en la catedral, y cuando vaya bajo, las articulaciones de la santa han de poderse abrir y cerrar sin que nadie tenga que subirse al paso.

Nuestra Señora del Carmen a su entrada en la calle Mata / Álex Mérida Miércoles Santo Nuestra Señora del Carmen sale del templo al son de la 'Salve marinera' Nuestra Señora del Carmen, con un intenso viento, sale de Omnium Sanctorim bajo los sones de la Salve marinera.

Victoria Flores Redactora en la sección de Andalucía Nuevo misterio de El Buen Fin / Victoria Flores Miércoles Santo El Buen Fin ha podido estrenar en las calles su nuevo misterio Es uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa de Sevilla, el nuevo misterio que ha realizado Darío Fernández para la hermandad de San Vicente.