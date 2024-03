"Este año toca un sacrificio distinto y más grande, que es no salir": el mensaje del Arzobispo de Sevilla a la Hermandad de El Cachorro

Esta Semana Santa de Sevilla está siendo diferente. Está siendo histórica, desgraciadamente para los cofrades, por las pocas hermandades que están pudiendo realizar su estación de penitencia, debido a las adversas condiciones meteorológicas. Ningún día, a falta de lo que ocurra en el fin de semana, también con malos pronósticos, se está librando de la lluvia.

De hecho, de momento, sin contar lo que ocurra este Viernes Santo, de las 46 hermandades anteriores, 28 no han podido salir, 12 lo han hecho con normalidad, cuatro se han mojado y no han seguido y dos se han mojado pero han podido terminar. Sin embargo, el Arzobispo de Sevilla ha querido mirarlo desde un punto de vista diferente: "Este año toca otro sacrificio distinto y más grande, que es el no poder salir".

D. José Ángel Saiz Meneses, ha visitado la Basílica del Cristo de la Expiración, de la Hermandad de El Cachorro, en esta mañana de Viernes Santo, al igual que a otras hermandades, y allí ha pronunciado unas palabras tranquilizadoras para los cofrades, dando por hecho que lo que queda de semana tampoco dará tregua para que algún paso salga a la calle.

"Ya veo caras de circunstancias, pero ya estamos mentalizados. La lluvia no ha parado desde el domingo así que no estamos con la incertidumbre y a la expectativa. Tanto habíamos rezado para que lloviera, pero en Sevilla habíamos rezado para que lloviera hasta el Viernes de Dolores y a partir del Lunes de Pascua. Pero se ha desbordado", ha bromeado.

El Arzobispo de Sevilla ante la imagen del Cristo de la Expiración / Carlos Doncel

"El Señor acepta nuestros sacrificios como una ofrenda agradable"

Por un lado, ha destacado que la "parte buena es el agua" que se necesitaba tanto, pero el punto contrario es "un contratiempo y un sacrificio que tenemos que hacer. Si la estación de penitencia tiene un componente de oración, de penitencia y de sacrificio, este año el sacrificio no será salir y estar 11 o 12 horas, que para un cofrade sabe a gloria y ya quisiéramos hacerlo hoy todos".

"Este año toca otro sacrificio distinto y más grande, que es el no poder salir. Pero el Señor acepta nuestros sacrificios como una ofrenda agradable, y el sacrificio más grande más grato es a sus ojos", continúa Saiz Meneses.

El Arzobispo ha incidido en la importancia que tiene la Semana Santa a lo largo del año, y que hay vida más allá de salir o no: "¿Por qué celebramos litúrgicamente la Semana Santa y el año litúrgico? Celebramos a lo largo del año los misterios de la vida de Cristo y eso es eficaz en nuestro crecimiento como cristianos y como personas, en nuestra santificación personal y nuestra misión evangelizadora. Para eso celebramos la Semana Santa".

José Angel Saiz Meneses durante su visita a El Cachorro / Carlos Doncel

Y prosigue: "Ese objetivo de conversión personal se producirá igual, y con este sacrificio un poco más. Aunque no cuadra con nuestras expectativas, pero este año toca así. Se lo ofrecemos al señor con firmeza, con estilo, con cargo y mirando siempre hacia adelante. Afrontando los contratiempos de la vida convirtiéndolos en oportunidades, sin quedarnos bloqueados en el camino". "Que viváis un día feliz aunque tengamos este punto de tristeza, y que experimentéis el amor del Señor", ha concluido.

Para este Viernes Santo la previsión de la Aemet vuelve a ser muy negativa, con un descenso de la probabilidad de lluvias al 35% desde las 14.00 a las 19.00 horas, aumentando a partir de esa hora al 80%, por lo que se esperan tres días también pasados por agua.