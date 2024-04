David Gómez, nuevo director del Carmen de Salteras: "Quiero traerme de Madrid una marcha dedicada a la Macarena"

La Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras ha dado a conocer este lunes de Pascua la incorporación de David Gómez Ramírez como nuevo director artístico de la banda. Músico sevillano de reconocido prestigio e hijo del fundador de la banda de música de Las Cigarreras, Bartolomé Gómez Meliá, David Gómez asume la dirección tras la etapa de Guillermo Martínez. Su amplia experiencia y su pasión por la música auguran un futuro prometedor para la formación musical sevillana. De Madrid quiere traerse una marcha dedicada a la Macarena estrenada por la INmemorial del Rey

Sobre su formación y experiencia como director: ¿Qué ha aprendido de grandes maestros como Enrique García Asensio y qué estilo de dirección busca desarrollar?

A lo largo de mi formación como músico he tenido la suerte de conocer a grandes maestros, como por ejemplo a García Asensio, con quien estudié la técnica de dirección; o el inolvidable don Pedro Morales, quien me enseñó con mucho cariño a respetar y amar la vocación del director de banda. El hecho de abordar otro tipo de repertorio y orquestas, me han ofrecido herramientas muy útiles para desarrollar un estilo más sinfónico, pensando siempre en el respeto al compositor a través de la partitura.

David Gómez Ramírez, nuevo director del Carmen de Salteras / David Gómez Ramírez

Curtido en varias bandas sevillanas: ¿Qué logros y aprendizajes destaca de estas etapas y cómo puede proyectarlas para El Carmen?

Esta es la que yo considero como mi primera etapa (la de instrumentista) en bandas como Cruz Roja y Las Cigarreras, entre otras formaciones. Obviamente, esto me ofreció la experiencia de haber pasado por una banda en calidad de músico antes de ser director. Se cumple aquí el dicho de ser cocinero antes que fraile, por lo tanto, creo que es muy importante ponerse en la piel del músico para conocer cuál es su realidad y necesidades, algo fundamental para saber manejar al grupo desde la dirección.

El reto de dirigir una banda con un sello tan marcado como el Carmen de Salteras: ¿Cómo se aproxima a este desafío y qué ideas tiene para aportar su propia visión?

Siempre es un reto dirigir una formación, y máxime con la personalidad que tiene El Carmen. Yo he sido director titular de diversas formaciones, empezando por una banda sevillana como la de Los Rosales cuando era todavía muy joven, y continuando con formaciones sinfónicas centenarias como las de Segorbe o Sagunto (en la Comunidad Valenciana) y todas tenían su propio sello e idiosincrasia. Sí que es cierto, que en el caso de Salteras el reto es muy ilusionante, ya que vuelvo a mi tierra después de estar más de 20 años dirigiendo por gran parte de la geografía mundial, y espero traer toda esa experiencia a la Banda Carmelita, además de continuar con la labor y tradición que ya vienen realizando desde hace años.

Háblenos de la relación con el legado de su padre, Bartolomé Gómez Meliá: ¿De qué manera ha influido su padre en su carrera musical y qué aspectos de su estilo cree que le marcan?

Mi padre fue el primer maestro que tuvimos mis hermanos y yo en las cuatro bandas de música que fundó en Sevilla y su provincia. Siempre me cuenta que procedemos de una familia valenciana con una larga tradición musical que se remonta más allá de su abuelo (que fue tuba de la banda militar de Barcelona). Se puede decir que desde niño he visto la música como algo natural, ya que por mi casa han pasado muchos de sus amigos, desde Morales, Pepe Gámez, Gutiérrez Juan, Enrique García, compañeros de la Orquesta Bética, la Municipal y el Conservatorio. Vivir todo desde niño es algo que marca muy positivamente.

El Carmen de Salteras

La lluvia y su impacto en la Semana Santa: ¿Cómo piensa que puede afectar emocionalmente a sus músicos el no haber podido tocar este año en Sevilla?

Me consta que los músicos de El Carmen están «hechos de otra pasta». Son gente con un corazón enorme y un poder de resiliencia muy grande, y estoy seguro que ya están pensando en el futuro, y no en el pasado.

Aunque es una verdadera lástima que este año Sevilla no haya podido disfrutar de ellos, no creo que este hecho afecte de manera negativa a los músicos, todo lo contrario: van a seguir dando mucho más en cada procesión, acto o concierto.

¿Se imagina tocando tras la Piedad del Baratillo cruzando el Puente de Triana por su Coronación? Como la imaginación es libre, te diría que sí. Pero no quisiera faltar al respeto a la Banda del Nuestra Señora del Sol, que por lógica será quien ponga sus sones a la Caridad en su Coronación, ni meter en un compromiso a la hermandad que aún no ha decidido nada al respecto. Jorge Valera, presidente de El Carmen de Salteras en El Correo de Andalucía 08 NOV 2023

Al final, como adelantó El Correo de Andalucía, el Carmen de Salteras tocará tras la Piedad del Baratillo: ¿Qué expectativas tiene para el acompañamiento musical de la coronación canónica?

Las máximas expectativas, en cuanto a calidad musical y nivel artístico. Además, estoy seguro que será una coronación magnífica, en todos los aspectos, a la altura de la categoría de la Hermandad del Baratillo.

Siendo el Carmen una banda con un repertorio muy marcado ¿Qué novedades y propuestas musicales tiene en mente para la banda?

La fórmula no es ningún secreto: velar porque el repertorio sea de calidad (al menos en suinterpretaciónn) manteniendo el estilo de El Carmen. Respetar aquellas piezas históricas y

compositores interesantes. En lo personal, me gustaría mucho traer a Sevilla una marcha que estrenó el año pasado la prestigiosa Banda Inmemorial del Rey Nº 1 en Madrid, y que está dedicada a la Macarena. Los proyectos musicales también los marcan los tiempos y en este sentido ya mismo empezaremos a mirar hacia el centenario de la banda, que va a ser algo espectacular.

Su visión a largo plazo para el Carmen de Salteras: ¿Hacia dónde quiere llevar a la banda en los próximos años?

Como ya dije en la entrevista que me realizaron, con motivo de la presentación oficial de la designación del nuevo director, y que está disponible en el canal de YouTube de la banda:

El Carmen puede realizar cualquier proyecto que se proponga: “el techo lo vamos a poner nosotros mismos.”

Si bien es cierto que siempre me gusta consensuar los objetivos con los propios músicos y con la junta directiva, aunque yo tenga en mente todas las cosas que me gustaría hacer, que son muchas y muy variadas. Por ejemplo un reto personal es poder llevar la banda a tocar al extranjero y pasear el nombre de Salteras y de Sevilla más allá de nuestras fronteras europeas.

Su primera impresión tras el manto de la Esperanza Macarena: ¿Se la imagina?

La tengo en mente, claro. Pero estoy seguro que lo que viviré tras La Esperanza será tan grande y tan intenso que superará con creces cualquier ensoñación imaginada.

En relación con la música cofrade: ¿Qué significado tiene para usted la Semana Santa de Sevilla y la música procesional?

Con ella empezó todo. Gracias a la música cofrade empecé tocando la trompeta a los 9 años, gracias a ella escribí mi primera macha con tan solo 17 años, y gracias a esto último comencé a dirigir. Yo debuté en la Ópera House de Hanoi (Vietnam) dirigiendo La Flauta Mágica de Mozart, un Jueves y Viernes Santo de hace varios años, y en el descanso de las funciones me iba al camerino a conectarme a las redes para ver cómo iban las cofradías de Sevilla.

Balance personal y profesional hasta la fecha: ¿Qué logros le enorgullecen y qué metas se propone alcanzar en el futuro?

Hay días que me levanto con la sensación de que todavía «voy por la letra A del diccionario», que no sé nada y que aún me queda mucho por aprender. Otras veces soy conscientee de que, a pesar de mi edad, ya he recorrido un camino lleno de experiencias y aprendizajes. Uno siempre opta a alcanzar la máxima de hacer Música de la mejor manera posible, de forma honesta e integra, y de tener a su alcance un 'instrumento' prácticamente perfecto.

El llegar a El Carmen de Salteras significa de alguna manera conseguir una meta (te das cuenta que tienes delante una banda magnífica). Pero cuidado, porque lo de las metas siempre es algo relativo. Cuando crees que has alcanzado una, te das cuenta de que la “carrera” todavía no acabó y ves a lo lejos otro cartel con la palabra “Meta” y tienes que seguir corriendo. En ese camino estamos todavía.

El Carmen, el director y la música procesional

¿Con qué marcha se identifica más?: Yo no puedo asociarme, o identificarme, con una marcha si no está vinculada a algo más. Siempre creo que la música está ligada a un recuerdo, una emoción, persona, un olor o sabor incluso. Si me preguntas: ¿qué marcha te transporta a tu infancia? te responderé una totalmente diferente a si la relacionamos con otra que me traiga alegría. Por ejemplo, si me preguntas; ¿qué marcha te lleva a la calma, la serenidad o la introspección? Te diría que Amarguras, ¿o qué marcha te llena de energía y júbilo? sin duda, para mí, Coronación de la Macarena, y así podría enumerarte muchas más.

¿Qué opinión tiene sobre la evolución de la música procesional en los últimos años?

Esto da para una Tesis Doctoral (risas), que de hecho creo que las hay. Al menos lo que sí que existen son trabajos muy importantes y bien documentados. Yo me asombro de la cantidad de marchas que hemos llegado a reunir con el paso del tiempo.

¿Qué papel juega la formación y la cantera en una banda de música?

Fundamental, son dos pilares esenciales. Por un lado, la formación: mientras mejor preparados estén los músicos y los directores de las bandas, más nivel de calidad obtendremos en las interpretaciones. Y por otro lado, la cantera me parece algo imprescindible: si los músicos de El Carmen que entran a forman parte de la Banda Titular vienen de la cantera (en este caso de la Escuela de Música y Banda Juvenil) vienen ya «hechos». Es decir, vienen siendo músicos que sienten los colores, y que tiene una forma de tocar y comportarse al estilo de la entidad. Esto es lo que hace que El Carmen de Salteras sea lo que es: una banda con una impronta muy personal, que transmite una excelencia musical y humana al alcance de pocas formaciones a nivel nacional.