Solemnidad de la Anunciación del Señor en la Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla conmemora el lunes 8 de abril la Solemnidad de la Anunciación del Señor, un evento que marca un hito en la historia de la humanidad, y es por ellos que se celebra de manera solemne una fiesta en la que "Dios Todopoderoso invitaba a una humilde doncella de Nazaret en Israel llamada María, a cooperar en su plan salvífico: Ella será invitada por medio del ángel a ser madre del Hijo unigénito de Dios, el Señor Jesús".(Lc 1, 26-38: La Anunciación)

Este pasaje forma parte del Evangelio de hoy (Lc 1, 26-38), en el que se recuerda el diálogo del ‘mensajero’ de Dios, Gabriel, con la Virgen. La claridad y sencillez de la respuesta de María denota que sobre ella no hubo imposición, sino libertad. María podría haber rechazado la propuesta venida por boca del ángel y Dios habría respetado su decisión de la misma manera como respeta incondicionalmente la libertad humana. Para alegría y gratitud de todas las generaciones, la “bendita entre las mujeres” aceptó la voluntad de Dios con amor y docilidad. Dios no había puesto vanamente su confianza en María: “Hágase en mí según tu palabra”, contesta, y se produce el más grande de todos los milagros: la Encarnación del Verbo, Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Este hecho constituye la auténtica y plena irrupción del Amor infinito en la historia de la humanidad, cuyo significado y repercusiones jamás podrán ser ponderadas del todo, no, por lo menos, hasta el final de los tiempos.

Volviendo al pasaje bíblico que nos ocupa -el encuentro de la Virgen María con el ángel-, es claro también que el porvenir no se le presentaba libre de dificultades a la Madre de Dios. Ya para ese momento, María estaba comprometida con José y era obvio que lo planeado hasta ese momento sería alterado. No resulta difícil pensar que ese plan tendría que ser dejado de lado. Además, principalmente, María era conocedora de las profecías sobre el Mesías, así que era muy consciente de que muchas dificultades e incertidumbres habrían de aparecer.

Muy pronto, José, desconcertado por lo que María le revelaría, decide repudiarla en secreto, intentando, en la medida de lo posible, no avergonzarla frente a todos. Ella, por su parte, seguirá aferrada a la Providencia divina.

Capilla de la Encarnación y Capilla de Doncellas de la Catedral de Sevilla

En esta fiesta de la Encarnación del Verbo de Dios, se encontrarán abiertas y decoradas la Capilla de la Encarnación y la Capilla de Doncellas.

Se ofrecerá una "Catequesis a través del Arte" en formato vídeo. Esta catequesis estará disponible para descargar a través de un código QR presente en la cartelería de las capillas.

Capilla de la Encarnación

Situada en el costado meridional del coro, junto a la Capilla de la Concepción.

Fundada en 1637 por D. Juan Serón Olarte y Dña. Antonia de Verastegui.

Alberga un retablo de la misma época con imágenes de bulto redondo atribuidas a Francisco de Ocampo.

Capilla de la Encarnación / Catedral de Sevilla

Capilla de las Doncellas

Representa el relieve de la Anunciación del siglo XVIII.

Posee un retablo neoclasicista del siglo XVIII con un grupo escultórico de la Anunciación y pinturas de Cristóbal Morales.

Capilla de las Doncellas / Catedral de Sevilla

Horarios de la Catedral de Sevilla

De lunes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas. Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

Acceso: Por la Puerta del Príncipe.