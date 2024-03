Con los mejores sobre el campo para vencer en Almería

El Sevilla viaja este lunes a Almería para poner el cierre a la jornada 28 con un derbi andaluz frente a los indálicos, que no conocen aún la victoria en liga y son el farolillo rojo de la clasificación.

Los nervionenses llegan al partido con tres victorias en los últimos cinco partidos, y tras una buena actuación en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante la Real Sociedad.

Un Sevilla que ha tenido una semana muy positiva por la vuelta de jugadores importantes, que ha hecho que Quique Sánchez Flores, por primera vez desde que llegase a la capital hispalense, haya tenido que decidir quiénes son los dos jugadores que no viajan hasta el este de Andalucía.

Afirmaba el técnico sevillista que los mejores siempre deben estar sobre el campo, que esa es la idea del cuerpo técnico y así debe ser.

Sólo un partido de los últimos seis de liga tras perder en el Metropolitano en Copa del Rey ha perdido el Sevilla, que desde la llegada de Quique, ha basado su fortaleza en un equipo trabajado sobre la solidez que le confiere la línea de cinco, y la dupla ofensiva que tiene con Isaac Romero y Youssef En-Nesyri, que atraviesan un gran momento goleador y que cada vez se entienden mejor en el campo.

Cuando no es En-Nesyri, es Isaac De los últimos once goles del conjunto sevillista, nueve han llevado la firma de Youssef En-Nesyri o de Isaac Romero. Precisamente, el primero y el último de los once tantos, los marcó Sergio Ramos. Dos ante el Getafe, uno frente al Girona y otro a Osasuna y Atlético de Madrid, son las contribuciones de cara a portería del canterano, que además ha regalado otros dos a su socio en la dupla ofensiva. Mientras, el marroquí acumula dos ante el Rayo Vallecano, y dos frente a la Real Sociedad.

Con la milagrosa vuelta de Jesús Navas a los entrenamientos a partir del pasado jueves, el problema que iba a tener en el carril diestro el técnico madrileño, parece subsanado. De todas formas, si Quique no viera al 100% al palaciego, Lucas Ocampos, que ya jugó con Sampaoli y Lopetegui en dicha demarcación, sería su alternativa. Navas, al igual que Suso, está apercibido y ello podría hacer que para no correr riesgos y no ver la quinta, parta desde el banquillo si el partido lo requiere.

Hasta siete novedades en la convocatoria

Tras ir regresando de la enfermería el grueso de los jugadores de la primera plantilla, Quique Sánchez Flores ha tenido que hacer una criba en la citación.

Vuelven tras lesión Dodi Lukebakio, Nemanja Gudelj, Marcão, Marcos Acuña y Erik Lamela. También estarán presentes en la convocatoria tras cumplir ciclo de amonestaciones Lucas Ocampos y Djibril Sow. Alberto Flores, único canterano con ficha del filial presente en la lista.

El Almería con el sueño de estrenar su casillero de victorias Los de Gaizka Garitano todavía no conocen la victoria este curso en competición liguera, en la que atesora nueve puntos de otros tantos empates. A pesar de su buena imagen en partidos de altura como el del Bernabéu, no acaban de conseguir ese triunfo que les podría llenar de confianza para reaccionar. Sus dos últimos partidos en los Juegos Mediterráneos se han saldado con sendos empates, Athletic Club (0-0), y Atlético de Madrid (2-2). Teniendo la salvación a 15 puntos, se antoja complicado pensar siquiera en que un triunfo los reenganchara a la lucha. De todas formas, la línea ascendente de los últimos partidos, donde ha competido muy bien, puede ser el principal escollo a superar por el Sevilla FC.

Alineaciones probables del partido

UD Almería: Luis Maximiano; Pubill, Édgar, Radovanovic, Centelles; Robertone, Baba; Luka Romero, Jonathan Viera, Embarba; Choco Lozano.

Sevilla FC: Nyland; Ocampos, Badé, Ramos, Kike Salas, Pedrosa; Soumaré, Sow, Óliver Torres; En-Nesyri e Isaac Romero.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoechea (Colegio Vasco) / VAR: Eduardo Prieto Iglesias (Colegio Navarro).

Estadio: Estadio de los Juegos Mediterráneos (Almería).