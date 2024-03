Del Nido Benavente acusa de "poca vergüenza" a Guijarro: "Sólo Enrique de la Cerda se ha bajado el sueldo"

Al término de la celebración de la Junta General Extraordinaria del Sevilla FC, tanto Del Nido Benavente como Del Nido Carrasco, atendieron a los medios de comunicación en el Hotel Los Lebreros. El expresidente no logró ganar ningún punto del orden del día y su hijo, quiso exponer también sus conclusiones.

Del Nido padre, esgrimió cómo se sentía al no haber podido votar en la mayoría de los puntos propuestos: "Jamás he visto en una sociedad mercantil una actitud más caciquista que la de esta. No sólo a la limitación para hablar, sino a los insultos desde parte de la presidencia y la negación de voto en todos los puntos del día en los que perdían la votación. Se pierden 125 millones de euros, se tiene una deuda cerca de 300 y hay que aplaudir al Consejo de Administración porque haya podido pagar la nómina de los que no tienen dinero es lo nunca visto".

A ello, su hijo, en su comparecencia posterior, lo interpeló: "La Junta se desarrolló aplicando la legalidad y por los cauces del respeto, aunque celebrar una cada tres meses no es bueno para el Sevilla. Para un hijo no es agradable, pero había que preservar, ante todo, que transcurriera todo por los cauces del respeto", a lo que añadió: "Había que elegir entre las cosas que no estaban bien y perjudicaban al Sevilla y las cosas que estaban bien y no perjudicaban al Sevilla, hice lo segundo y ha tenido un coste emocional, pero ha sido por el bien del club, que es lo único importante".

También señaló y acusó a su padre de los datos económicos expuestos: "El 99 de los datos económicos que se han vertido aquí contra nosotros no son reales, y lo que se hace es aprovechar un traspié para generar una situación de inestabilidad, y aquí lo que ocurre es que entre José María del Nido Benavente y 777 Partners, uno tiene prisa porque no se le vaya el otro, y el otro tiene prisa porque no se le vaya el uno".

Sobre la actitud de su descendiente, Del Nido Benavente lamentó su actitud: "Me da pena que un niño que estaba en el despacho profesional mío haya llegado a esta actitud. Me da pena que el dinero le haga mover los sentimientos. Él verá".

Jorge Jiménez

Del Nido Benavente: "El Sevilla me necesita a mí"

Un expresidente que no se rinde por volver a ser presidente de la entidad sevillista y que aseguró que cuando lo dejaran volvería, pero "si es por voluntad de la mesa, no lo voy a ser en la vida". "No he visto una Junta con más cacicadas. Yo no soy sevillista normal. Si yo fuera un sevillista normal, me limitaba a sacar mis cuatro abonos para mi mujer y mis dos hijos pequeños, los más caros que hay en el estadio, y coger la friolera de 125 millones de euros que me dan por las acciones. Luego, un poquito más que los demás, soy. Yo necesito al Sevilla porque forma parte de mi vida, pero desgraciadamente para mí, hoy el Sevilla me necesita a mí. Hay motivos para decir que la entidad se puede ir a pique en los próximos años. En cualquier entidad mercantil, a los administradores no los echan a guantadas, los echan a palos", agregó.

El ahora presidente del Sevilla, más calmado visiblemente ante los medios que su padre, rebatió este hecho: "Le he tendido la mano 50 veces, me gustaría el mayor consenso posible, pero para eso mi padre tiene que salir de la garra de los americanos. Ha presentado tropecientos pleitos y estamos aquí, sólo digo Sevilla, Sevilla y Sevilla. Firmamos un pacto para mínimo ocho años y a los pocos minutos ya quería echarlo abajo, que haya la mayor unidad es lo que me gustaría por bien del Sevilla, no el mío".

Uno de los temas calientes que también repasó fueron las retribuciones de los consejeros: "Cuando se utiliza la demagogia y la mentira desde la mesa, muchas veces puede ser una verdad. En los últimos doce meses, el Consejo se ha reunido ocho veces. Tengo las fechas y las faltas de asistencia de los consejeros. Que haya consejeros, como el vicepresidente Carrión, que cobre más de 60.000 euros por hora de trabajo con los resultados que tenemos... La señora Carolina Alés cobra 36.000 euros por hora de trabajo... si se le puede llamar hora de trabajo acudir al Consejo y no abrir la boca. El señor De la Cerda no conoce si el timbre de voz de doña Carolina Alés es agudo o no. Señor Guijarro, que debe tener una actividad empresarial impresionante porque hay ocho Consejos en un año y va a cuatro, y cobra como por Sevillistas de Nervión S.A. y cobra como consejero de la entidad. Y tiene la poca vergüenza de decir que agradece a los consejeros la reducción del salario en un 5%... ¡El único que se lo ha reducido ha sido éste (Enrique de la Cerda)!"

Del Nido Carrasco sobre la pelea entre Quique y En-Nesyri "Lo que pasó entre Quique y Youssef son cosas naturales que pasan, es un pique que siempre queda en el vestuario, como debe ser. Soy un gestor del vestuario y eso pasa a veces y queda ahí" "Confío en Quique al 100% y también en la plantilla, tenemos el mejor cuerpo técnico. Ahora Getafe, Getafe y Getafe".

Benavente no lleva bien enfrentarse con su hijo y repasó el tema: "Muy mal. Fatal. Soy padre desde que tenía 20 años, de este, precisamente. Llevo 46 años de padre". Carrasco, tras saber lo que había dicho su padre, que aludió a que no era merecedor de llevar su apellido, y la confusión que había tenido, respondió al respecto: "Me siento muy orgulloso de ser Carrasco, es el apellido de mi madre. Y ya se podría aprender mi fecha de nacimiento, tengo 45 años, no 46".

Benavente sobre la situación deportiva de la entidad

"Hace seis meses dije que rezaran y no me equivocaba. Antes pedía porque las cosas fueran bien, por salud y ahora cuando termino de pedirle por todas las cosas le pido que el Sevilla FC gane algún partido. Yo no puedo lanzar un mensaje de optimismo porque no soy capaz de controlar la situación y no tengo una varita mágica para decir que el mago del Nido va a llegar y que Manolito Pérez que juega de '6' que vale 200 mil euros va a valer 200 millones de euros", agregaba el expresidente.