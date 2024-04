Loïc Badé: "Me gustaría estar muchos años en el Sevilla porque me siento muy bien"

El Sevilla FC y JD Sports, patrocinador del club, han renovado su acuerdo para que el retailer de moda deportiva continúe como patrocinador oficial del club. Seis meses después de convertirse en sponsor del Sevilla FC ambas partes han convenido que la unión debe prolongarse en el tiempo.

Con motivo del acto, los jugadores del primer equipo Loïc Badé, Isaac Romero y Juanlu Sánchez, acudieron al mismo.

Loïc Badé: "Me siento muy bien aquí"

El central francés, atendió a los medios y comentó que se siente plenamente andaluz: "Soy un puto andaluz", esbozaba entre risas Badé, que también fue preguntado por la trayectoria del Sevilla esta temporada, a lo que espetó que "está siendo un año muy complicado pero trabajamos y aprendemos muchas cosas".

El francés, ya recuperado y titular en Getafe, reconoció que se siente muy feliz en la capital hispalense: "Me siento muy bien aquí. Me gustaría estar muchos años en el Sevilla porque me siento muy bien".

"Estoy muy cómodo, trabajo muy bien, intento progresar y estoy en Sevilla", respondía Badé al ser preguntado por el Tottenham Hotspur, uno de los equipos con los que ha sido relacionado en este último año en más de una ocasión.

Badé ha hablado sobre la actualidad del equipo, la importancia de seguir ganando y las posibilidades de que Sergio Ramos y Quique Sánchez Flores continúen en el club la próxima temporada.

Sobre la actualidad del equipo

"Tenemos que seguir ganando para llegar tranquilos a final de temporada. Estamos en una buena dinámica y queremos mantenerla."

Sobre la lesión de Djibril Sow

Pasado el mediodía, los servicios médicos de la entidad nervionense han dado a conocer que Djibril Sow ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo.

Decidan los servicios médicos del club que Djibril Sow pase por el quirófano para someterse a una intervención o no, el suizo será baja hasta comienzos de la próxima temporada. Una lesión que le obliga a decir adiós a las ocho jornadas restantes.

"Está enfadado con la lesión porque no son buenas noticias, pero es un profesional y trabajará para volver con nosotros lo más rápido posible", comentaba Badé sobre su compañero.

Sobre Sergio Ramos

"Aprendemos mucho con él. Si se queda con nosotros será una buena noticia. No hemos hablado de este tipo de cosas, pero es un jugador muy importante para el equipo."

Sobre Quique Sánchez Flores

"Estamos mejorando con él. Si se tiene que quedar con nosotros, se quedará. Es un buen entrenador y nos está ayudando a crecer."

El defensa francés del Sevilla FC, Loïc Badé, durante el partido ante el Getafe. / ZIPI ARAGON

El retailer de moda deportiva seguirá luciendo en la manga de la camiseta, tanto en la equipación de partidos como, desde ahora en la de los entrenamientos, manteniéndose de igual forma como patrocinador del Sevilla FC Femenino.

Novedades y proyectos en común

Como novedad para los próximos años, JD Sports lucirá no sólo en la manga de la equipación sevillista durante los partidos, sino que lo hará también en las camisetas que usen los jugadores en los entrenamientos. Igualmente, la marca británica seguirá como patrocinadora del Sevilla FC Femenino en los encuentros.

A lo largo del año, JD Sports y Sevilla FC desarrollan diversos proyectos de forma conjunta, como JD Club Kings, contenido innovador con participación de otros clubes de las ligas top de Europa; El Córner de JD, una serie que permite a los aficionados del Sevilla FC conocer más sobre el club; y diferentes colaboraciones con influencers importantes. Además, para el futuro más inmediato se desarrollarán otros proyectos articulados con la Fundación Sevilla FC.

Del Nido Carrasco sobre la renovación de JD Sports

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, valoró la prolongación de esta alianza: “Se trata de dar estabilidad a una relación que nos beneficia a ambas partes, dos marcas de enorme prestigio mundial y en plena expansión internacional”.

Por su parte, Michael Armstrong, JD Global Managing Director, relató el sentir de la marca británica en términos muy positivos: "Después de un comienzo tan exitoso, estamos encantados de poder ampliar nuestro acuerdo con el Sevilla FC. Esperamos seguir desarrollando nuestros planes de activación con el club y desarrollar el gran trabajo ya realizado esta temporada”.

JD Sports, un retailer británico

JD Sports es un retailer británico de moda deportiva con sede en el Reino Unido y más de 3.400 tiendas en todo el territorio, empleando a más de 65.000 personas. Asimismo, tiene una fuerte presencia en el resto de Europa, América del Norte y en Asia Pacífico, brindando a sus clientes un acceso personalizado a las mejores marcas, combinando nombres reconocidos de forma internacional con otras marcas propias deportivas, de moda y de actividades al aire libre.