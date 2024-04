Óliver Torres cumplirá ante Las Palmas 200 partidos oficiales con el Sevilla FC

Óliver Torres Muñoz nació en 1994 en el municipio cacereño de Navalmoral de la Mata. En 2019 firmó por el Sevilla FC por cinco temporadas procedente del FC Porto a cambio de 12 millones de euros.

El extremeño jugó con los portuenses las tres últimas temporadas antes de llegar al conjunto sevillista, disputando con los dragones 146 partidos en los que sumó 12 goles y 21 asistencias, conquistando además la Liga NOS en la 2017-2018 y una Supercopa en la 2018-2019. En 2014, ya estuvo cedido en el equipo portugués por parte del Atlético de Madrid.

Uno de los valedores de la llegada de Óliver a la entidad nervionense fue Julen Lopetegui, quien también arribó a Sevilla procedente del Porto.

Óliver Torres 2019/20

En la temporada de su llegada, el centrocampista participó en 37 partidos, la cifra más baja hasta el momento sin tener en cuenta la presente al no haber finalizado, que jugando tan sólo cuatro más, igualará la marca.

Los encuentros que jugó Óliver se repartieron entre 28 en el campeonato nacional, 21 de ellos partiendo como titular, cinco de Europa League y tan sólo en uno saliendo desde el banquillo, y cuatro, todos ellos en el once inicial, en Copa del Rey.

En cuanto a los registros goleadores del extremeño, anotó 6 goles en todo el año y repartió cinco asistencias en un Sevilla que acabó la campaña como cuarto clasificado en la liga, y se proclamó campeón por sexta vez de la Europa League tras vencer al Inter de Milán en la final por 3-2 en Colonia.

La temporada con su mejor cifra en partidos se quedó sin ver portería

Su segunda campaña como sevillista fue la que más participaciones sumó sobre el verde, con un total de 47 en todas las competiciones si computamos la Supercopa de Europa del verano de 2020 como primer encuentro de la campaña 2020/21, perdida en la prórroga frente al Bayern de Munich por 2-1.

Dichos enfrentamientos se dividieron entre 33 en el campeonato nacional, 18 como suplente; siete en Champions League siendo titular en seis; y otros seis en Copa del Rey partiendo desde el banquillo en dos.

Aunque en lo relativo a partidos jugados Óliver estuvo sobre el césped en más encuentros que la temporada anterior, no fue así en relación a minutos jugados, 2.268 en la primera por 2141 en su segunda.

De cara a portería, el centrocampista se quedó en blanco y sólo asistió a sus compañeros en tres ocasiones.

Presencia más baja de Óliver como sevillista

En su tercera temporada como jugador del Sevilla, sólo superó en una aparición a las cifras de su primer año, pero los minutos sobre el campo han sido los más bajos en estas cinco temporadas, con un total de 1.711 minutos disputados.

26 partidos en liga, once como titular y quince como suplente; 8 entre Champions y Europa League con cuatro veces en el once inicial; y cuatro en Copa del Rey con una sola vez ingresando desde el banquillo, fueron las participaciones de Óliver con los nervionenses durante dicha campaña.

Dos goles y tres asistencias, los guarismos en relación con el gol del centrocampista sevillista.

Casi 3.000 minutos y su segunda Europa League con el Sevilla FC

La pasada campaña en el Sevilla FC, Óliver Torres sufrió a inicios de la misma un mazazo, quedando fuera de la relación de jugadores que entregó el conjunto sevillista para disputar la Fase de Grupos de la Champions League.

El centrocampista no se rindió y de hecho, fue la temporada que más minutos ha estado sobre el verde, sin poder ver sobrepasada esa cuantía en el campeonato reciente. Hablamos de 2.982 minutos.

En el campeonato liguero, participó en 32 encuentros, siendo titular en 27 de ellos, con tres goles y dos asistencias.

En Europa League, competición para la que sí fue inscrito, jugó como titular los ocho partidos, no ingresando al campo solamente en la vuelta en Old Trafford, siendo pieza clave en la conquista de la séptima Europa League de la entidad. En Copa del Rey, tres en el once y uno partiendo desde el banquillo.

Óliver Torres junto al grupo en un entrenamiento del Sevilla FC esta temporada / Álex Mérida

En Las Palmas cumplirá 200 partidos oficiales como sevillista

La reciente temporada, la última de su contrato, está siendo también en la que menos sensaciones a nivel deportivo está aportando Óliver, no así en cuanto a minutos jugados, por encima de la tercera y a 188 de igualar la marca de la segunda campaña.

Es más, estando a 315 minutos de empatar la cuantía en minutos de su debut, quedan 720' por disputarse de la presente, pudiendo ser este año su segunda mejor marca en cuanto a tiempo sobre el campo se refiere.

En los 33 partidos que suma sobre el verde aún no ha visto puerta ni ha generado ninguna asistencia, algo para lo que aún le quedan ocho fechas para remediar y no terminar su vinculación con el Sevilla con una temporada totalmente en blanco.

Con todo, ha disputado 25 de liga siendo titular en 16; uno de Supercopa de Europa en el once inicial; tres de Champions con dos como suplente; y cuatro como titular en Copa del Rey.

199 partidos oficiales en los que ha disputado 11.055 minutos repartidos en 94 ganados, 51 empatados y 54 perdidos en los que ha marcado 11 goles y ha asistido en 17 ocasiones, son los registros de Óliver Torres como sevillista, que de jugar el próximo domingo en Gran Canaria frente a Las Palmas, cumplirá su partido número 200 como oficial con la elástica del Sevilla Fútbol Club.

Ahora, con la llegada de Quique Sánchez Flores, acumula diez partidos consecutivos sobre el verde, los siete últimos como titular.

Datos facilitados por José Mérida