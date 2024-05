Después de acumular 13 de los últimos 15 puntos del campeonato, el Sevilla FC dirigido por Quique Sánchez Flores no logró sumar en su visita al Villarreal en La Cerámica.

Se adelantó por partida doble gracias a En-Nesyri. Primero desde los once metros y posteriormente tras un cabezazo marca de la casa del marroquí, pero la insistencia del submarino amarillo, necesitado de una victoria para seguir enganchado a la lucha europea, acabó cayendo por su propio peso y en la última acción del encuentro Sørloth volteó el marcador con un testarazo y dejó los tres puntos en casa.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(6) Ørjan Nyland: sacó una gran mano tras la reanudación a Baena y evitó en la medida de lo posible el peligro groguet con intervenciones de mérito.

(7) Jesús Navas: protagonista en los dos goles del Sevilla con dos buenos centros. El primero acabó en penalti y el segundo en un balón medido a En-Nesyri. Ofreció profundidad con sus subidas al equipo y no paró de surtir pelotas al área.

(3) Tanguy Nianzou: sufrió mucho con balones a su espalda y abrió muchos huecos en la zaga. Perdió sus marcas constantemente.

(4) Sergio Ramos: hoy no tuvo a Badé a su lado para ayudarle y se notó. Ello no le impidió desbaratar alguna opción de peligro del Villarreal. No tuvo protagonismo con balón en salida. Blando en los goles.

(4) Kike Salas: la verticalidad de Guedes le lastró con espacios. En el área, atento y disipando las ocasiones rivales.

(4) Marcos Acuña: alejado de ser protagonista, no se proyectó en ataque. Estuvo lento. Se marchó a la hora del encuentro con molestias.

(4) Lucien Agoumé: no cerró el centro del campo y ocasionó que los de Marcelino encontraran con facilidad pasillos interiores. Como su compañero en el doble pivote, ambos sobrepasados por un equipo que los tenía maniatados y al que le cedieron el balón.

(4) Boubakary Soumaré: no tuvo su día. Errático con balón, permitió muchas transiciones del Villarreal y le costó anticiparse a las acciones.

(3) Suso: intrascendente. No logró darle aire al equipo ni mantener la posesión. Su calidad no apareció en La Cerámica.

(5) Lucas Ocampos: voluntarioso, estiró el equipo y generó superioridad con Navas en banda derecha.

(9) Youssef En-Nesyri: adelantó al Sevilla desde los once metros con un penalti bien lanzado y volvió a hacerlo con otro de sus cabezazos. Suma y sigue en su cita con el gol. Tuvo el hat-trick, pero el palo se lo negó con empate a dos.

(4) Adrià Pedrosa: al igual que a Acuña, le costó cerrar su costado y sufrió con Traoré. Puso un buen centro a En-Nesyri que se estrelló en el poste con 2-2 en el marcador.

(5) Dodi Lukebakio: apenas gozó de una oportunidad para probar a Jörgensen, pero la lejanía de su disparo impidió que llevara más veneno.

(4) Joan Jordán: no supo cerrar el centro del campo y ayudar a contener las llegadas por dentro del Villarreal.