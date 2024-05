Quique Flores: "Cuando acabe la temporada será el momento de comunicar lo que se crea conveniente"

Quique Sánchez Flores ha comparecido este viernes en rueda de prensa antes de que el Sevilla FC viaje a Castellón para enfrentarse al Villarreal en La Cerámica tras el entreno matinal en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

"Entramos en unas semanas algo diferentes por fin de poder jugar sin la angustia como ya se produjo contra Granada y eso yo espero que los jugadores sean inteligentes, lo aprovechen, puedan disfrutar estos últimos partidos y sabiendo que jugamos ante rivales importantes, ante rivales que tienen unas cualidades buenas, que son capaces de decidir partidos pero que nosotros podemos mantener el nivel. Podemos mantener el nivel en resultados, en competitividad e intentar que no se caigan a nadie más. Se cayeron cinco o cuatro reformas traumáticas y más la Isaac. La verdad es que es una pena que no haya llegado a ese tramo final con toda la plantilla completa".

Villarreal: claves del partido

"Dependemos de nosotros y dependemos de lo que nos permita también el rival. Siempre también hay que tener en cuenta las dificultades en las que te ponga el rival pero nosotros trataremos de que sea así, de que sea un equipo con personalidad, un equipo competitivo, un equipo que procure encajar pocos goles, que tenga personalidad y salga a competir cada partido. Es cierto que lo que hay que trabajar ahora sobre todo es poner el foco en que después de tanta tensión que han tenido que no se nos caigan por el otro lado, hay que mantener equilibrio de forma que todavía compitamos y nos sintamos bien compitiendo, creo que eso es fundamental, creo que es la máxima".

Sørloth y Guedes, principales amenanzas

"Esperamos un rival de entidad, un equipo muy rápido de arriba, flechas en el desmarque vertical y en la individualidad como Sørloth y como Guedes, que transitan bien y que es un equipo que tiene varias fórmulas de jugar, por lo tanto habrá que estar atento y salir bien".

Los pitos a Joan Jordán en los minutos finales frente al Granada

El último jugador que ingresó en el campo frente a los nazaríes fue Joan Jordán. El catalán recibió a su salida pitos desde la grada del Sánchez-Pizjuán: "La importancia de Joan en el Sevilla la conocéis más incluso vosotros de cerca que yo, o sea vosotros lleváis todos los años en los que Joan ha estado jugador en el Sevilla y sabéis lo importante que ha sido para diferentes logros y diferentes momentos buenos que ha tenido el Sevilla, en los momentos difíciles todo se penaliza y a los jugadores también y a Joan en particular como a otros miembros de la plantilla que todos conocemos también se les ha penalizado".

Comentaba que Quique que con la multitud de bajas en la medular tienen que ir "a la fiabilidad de un jugador en el que nosotros pensamos que nos puede dar buenos minutos, nos puede dar equilibrio y nos puede dar entendimiento del juego. Es una pena que Joan no hayamos contado tanto con él como para que esté con una confianza desbordante pero es un chico que entiende el juego y si tiene que salir minutos lo hará bien".

Futuro de Quique y cariño del sevillismo

"Cuando uno pasa por algún lugar tiene que dejar un pozo de eso, de profesionalidad, de honestidad, de respeto por lo que hace, por respeto para quien lo hace y yo creo que eso sí que es algo que yo lo siento, lo siento y además creo que hemos pasado por una travesía muy compleja, muy complicada todos juntos, por lo tanto de alguna u otra forma todos nos debemos un cariño especial y yo espero que eso se mantenga, yo creo que se mantenga, creo que es importante estar bien para quien uno trabaja y para quien uno se esfuerza como se esforzamos nosotros, yo agradezco mucho a los sevillistas".

"Cuando acabe la temporada será el momento de comunicar lo que se crea conveniente, no hay nada ahora que tenga que decir, quedan cuatro partidos, son tres semanas, queda muy poquito, con todo lo que llevamos juntos y pasados, yo creo que lo podemos aguantar y luego ya hablaremos.

Sobre su futuro, Quique quiso acabar pidiendo respeto hasta final de temporada y aclarando que no está decidiendo nada acerca del próximo año: "Pido es que se me respeten esas tres semanas, por favor, que se me pida espacio para pensar, para tener mis reflexiones una vez que acabe la temporada y sí que hay cosas con las que no estoy de acuerdo. A los jugadores he dejado muy claro que yo no tengo nada que ver con lo que se hable hasta fin de temporada, esto ha dejado bastante claro, porque la única visión que tengo sobre los jugadores es que les tengo cariño, afecto, no hago listas negras, no hago ningún tipo de lista y no estoy participando absolutamente de nada, sólo quiero participar de lo que nos queda de temporada y después veremos".

Cantera, la identidad del Sevilla

"Me sorprende que puedan jugar a ese nivel. Sabéis que he destacado mucho la opción de los chicos jóvenes, me parece que es vitamina pura para el primer equipo y me parece que es algo que nos identifica y nos da identidad con respecto a la afición, es un cordón umbilical magnífico para sentirnos bien sevillistas y saber de dónde venimos, pero es que estos que también tienen sus 30 y largos también cuentan, los pondría al lado y por delante incluso de los Isaac, Kike, Juanlu, Manu Bueno y Lalo y toda esta gente, o sea yo creo que Sergio y Navas abanderan una generación que ya empieza a ser muy joven también y deben ser la identidad del club".