Quique Flores: "El Sevilla sin mí es mucho Sevilla"

Al término del entrenamiento del Sevilla Fútbol Club este martes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, Quique Sánchez Flores ha comparecido en rueda de prensa antes de recibir al Cádiz CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la antepenúltima jornada de LaLiga EASports el próximo miércoles a las 19:30 horas.

Un Cádiz que llega a la capital andaluza para disputar este derbi andaluz con sólo un resultado posible para obrar el milagro de la salvación, llevarse los tres puntos.

La necesidad del Cádiz

El técnico madrileño es sabedor de ello y por eso ha querido lanzar un mensaje de alerta sobre el partido: "Lo que no creo es que el Cádiz vaya a cambiar su forma de expresarse. Es un equipo que defiende muy bien. Es un equipo que suele jugar directo. Les gusta centrar y meter gente en el área. Sabemos que es un equipo que nos llevará a los duelos. Son equipos necesitados. Esperamos un equipo incómodo como el Granada".

“Espero lo mejor. Espero que seamos capaces de competir ante un equipo que está compitiendo al máximo. Tienen muy claro el objetivo. Son los equipos con los que tenemos que hacer todo lo posible. Nosotros queremos avanzar en LaLiga. Queremos subir los máximos puestos posibles. No queremos llegar nerviosos al final de temporada. Ese es el objetivo. Alcanzar equipos que han estado jugando por otras posiciones. Hay que convencer a los jugadores de que siempre queda algo por hacer", seguía analizando Quique sobre el conjunto amarillo.

“Ojalá que nosotros demostremos la iniciativa como veníamos demostrando hasta el partido ante el Villarreal. No cambia nada. Venimos de un partido donde no fuimos competitivos. Mi convencimiento y mis conversaciones es que tienen que competir por el escudo. Tienen que ser ambiciosos. Hemos recibido poca ayuda a lo largo de la temporada. Hemos sido criticados, lo que es lógico. Tenemos intentar no volver atrás. Sería poco inteligente. Queremos acabar bien y con los nuestros".

Futuro de Quique en el Sevilla FC

"Quiero pensar en los tres partidos que quedan. Son los importantes. Lo que tenga que pasar lo sabremos en muy poco tiempo. Puede cambiar mucho. A lo mejor se nos juzga de forma distinta en estos tres partidos. No sé cómo se piensa desde el club. Cada uno tiene que marcar su hoja de ruta. El Sevilla sin mí es mucho Sevilla. Vamos a ver".

Jesús Navas cumple 500 partidos en Primera División con el Sevilla FC

"Lo veo y creo que es indispensable que jugadores como Jesús puedan seguir en el club. Viene una gran generación de futbolistas como Isaac, Kike, Juanlu, pero los veteranos que tenemos son excelentes y marcan la hoja de ruta del Sevilla. Jesús físicamente está bien, llegando defendiendo, está en un gran momento, quiere hacer un gran esfuerzo para ver si va a la Eurocopa y nos tenemos que poner esos retos. Si tenemos a En-Nesyri a cinco goles de ser máximo goleador, vamos a alimentar a ese jugador, que Navas vaya a la Eurocopa, y Acuña y Ocampos a la Copa América. Hay retos que tienen que ver con lo individual y está bien que el grupo sea consciente que siempre queda algo por hacer".

Importancia de Navas en el grupo

"Este año creo que la presencia de Ramos y Navas ha sido fundamental en esta plantilla, y puestos a valorar a los dos, siendo muy diferentes cada uno, creo que son jugadores imprescindibles porque este Sevilla es multiracial, multicultural y multiversátil, necesitamos gente que junte, que haga pegamento con el club y afición. Son los Sergio, Kike, Isaac, Juanlu, Navas... Creo que son fundamentales para este club".

Sergio Ramos y su posible salida

"No he hablado con Sergio. Estos partidos pueden tender tanto a la distracción al haber cumplido el objetivo que lo individual de todos queda al margen. Vamos a jugar contra un equipo que se juega la categoría, uno que gana en su estadio y otro que se juega la segunda plaza y todos van a venir con el cuchillo afilado. Si hacemos el partido de Villarreal no ganamos".

Víctor Orta y reuniones con agentes de futbolistas

"Cuando agentes entran y salen yo no participo. Este tipo de reuniones son cosas que pasan dos meses antes de que acabe la temporada. Las plantillas del siglo XXI son plantillas por año, siempre cambian. Por eso necesitamos gente que junte y que haga pegamento".