Quique Flores: "Qué mal tratan en el Barça a sus leyendas. Primero Koeman, luego Messi, ahora Xavi..."

Quique Sánchez Flores dirigió este viernes su último entrenamiento como míster del Sevilla Fútbol Club y al término compareció en rueda de prensa, de la que terminó yéndose visiblemente emocionado y agradecido con el club.

Último partido de Quique

"Es un partido emocional porque es el último en un periodo corto, estrecho, lleno de agotamiento, de focalización, desgaste, estudio, investigación, responsabilidad de un montón de cosas que han pasado en estos cinco meses... La sensación mañana es de haber cumplido y por otro lado de vacío por acabar una etapa corta pero muy intensa. Habrá satisfacción final por saber que los sevillistas tendrán a su equipo con la oportunidad de empezar un proyecto de cero en la categoría que merecen".

Cambios en el once

"Gudelj nos ha pedido jugar, estar en la convocatoria y si es posible jugar. Es una lástima que a Gudelj, Sow, Isaac, Óliver los hayamos perdidos, pero Gudelj estará y Navas y Acuña no aunque ya están recuperados, pero no queremos forzar una posible pérdida de Eurocopa y Copa América. Gudelj ha pedido estar y sentirse futbolista".

Manifestación de la afición antes del partido

"No voy a juzgar a la afición, al contrario. Ha sido una temporada difícil para ellos, entonces respeto la decisión que tomen. Si quisieran tener un ambiente de fiesta, fantástico, si tiene que haber un acto de reflexión, lo respetamos y si tiene que haber un acto de protesta, también. Bienvenido sea lo que quieran hacer y lo respetaremos".

"A nivel personal me gustaría lógicamente tener la sensación que he tenido este tiempo. Me llevo el cariño diario en el Pizjuán, en la calle, lo que te dicen, lo que te cuentan, cómo te tratan. Respeto mutuo de unos a otros. Nos hemos centrado en la tarea a hacer, muy difícil. Afición y entrenador somos conscientes del episodio que hemos pasado juntos, con la afición a favor".

Quique y Xavi, dos entrenadores destituidos "Le daré un abrazo enorme, hablaremos, siempre nos hemos comunicado muy bien y no debería decirlo, pero qué mal tratan en el Barcelona a sus leyendas. Es una mala racha, pero qué mala racha. Primero con Koeman, luego con Messi, con Xavi ahora..."

La figura de Xavi Hernández, recién destituido, respaldada por Quique

"Respecto a Xavi es una leyenda del club, del Barcelona y el fútbol tiene muy poca memoria. La temporada pasada fue campeón de liga y este año ha sido cuestionado desde el primer minuto. Creo que la crítica sobre Xavi no es correcta, siente mucho el club y cualquier comparación puede resultar agravante y su trabajo es muy bueno".

"Quiero seguir entrenando. No hay prisa pero sí, espero seguir unos cuantos años más y me queda para aprender. Sé la angustia que hemos pasado juntos y tengo la sensación que le he sacado los pases al toro que tenía, en este ambiente de fiestas y toros. Es una época de mucha responsabilidad para las personas del club, porque el club las va a necesitar".

"Me gustaría que me recordaran como una persona trabajadora, que ha aparcado su vida por estar en el Sevilla, arrinconarme en la habitación de un hotel durante cinco meses de mi vida para esta tarea. Una persona que tuvo el valor de venir en un momento muy difícil, muy complejo. Llevamos 6-7 semanas sin esta angustia y creo que la afición del Sevilla las ha visto de todos los colores esta temporada. Me da pena no haber pasado por el Sevilla en otros momentos de su historia".

Quique y los rumores de su futuro en su etapa en el Sevilla

"He sabido separar mi mente, es fundamental. Si llego a estar abierto a todo lo que se filtra, a los conflictos en el club, tendría dificultades para centrarse en el equipo. Una de las mayores habilidades ha sido separar al grupo de todo, y cuando hemos sido un equipo entregado al entrenamiento hemos sacado buenos resultados".

"No tengo la obligación ni responsabilidad de decir qué necesita el Sevilla, cada año es diferente y cada persona debe jugar sus cartas. El nuevo entrenador va a sacar unas cartas diferentes y tiene que jugarlas bien".

Situación actual del Sevilla le impide continuar

"No en lo que yo he vivido, no había opción de seguir en el club. No se ha dado la situación de verme como futuro entrenador del Sevilla. Hay que remover mucho las aguas y tiene que cambiar mucho todo y no me he visto como responsable para hacer esto. No es el momento adecuado para hacer eso".

Ramos, con su futuro en el aire

"Ojalá se quedara, el futuro del Sevilla pertenece a los que sienten la camiseta del Sevilla y se materializa en la persona de Navas, Sergio, Isaac, Kike, Juanlu, Manu Bueno. Se materializa mucho en los que saben lo que significa el escudo".

Los alicientes individuales no han servido para motivar al grupo

"Me habría gustado otra cosa, ha cambiado mucho la mentalidad de los grupos en la última década. Los grupos que consiguen objetivos que se hacen sobre la temporada, sean los marcados al inicio o no, los jugadores tienden a la relajación más que a la competición. Tenemos que añadir que hemos perdido cinco soldados muy buenos para este final: Óliver, Sow, Gudelj, Isaac y Lamela. Con estos jugadores pasan cosas en las estructuras de los equipos que pasan cosas cuando están y sin ellos sin la columna está en el aire, y hemos sentido más esa fragilidad, hemos perdido metros, hemos defendido muy alto en el mejor periodo de la temproada, y sin Isaac el equipo defiende más atrás".

"La ambición de los entrenadores no siempre se siente correspondida y los entrenadores tenemos ideales y tenemos a veces la ambición y a veces de repente los que tienen que interpretar son ellos. Ojalá mañana salgan con la quinta marcha y puedan brindar un buen partido a la afición, que se lo merecen".

Renovación Isaac

"Isaac Romero y yo tenemos ya un cordón umbilical para el resto de nuestros días. Derribó la puerta y dejamos que la derribara. Pasó con De Gea en el Atleti, David Luiz en Benfica, Kun Atleti, Marc Roca Espanyol, y siempre tienes algo diferente con ellos para el resto de tu vida".

Isaac en el antepenúltimo partido antes de lesionarse hizo casi el total de esfuerzos de lo que se suele hacer en un partido. Si juego al lado de Isaac, tengo que correr lo mismo que él, no me puedo esconder".

Navas y Ramos, Eurocopa

"Jesús Navas creo que va a ir, lo cual es una alegría enorme, es el mejor lateral de España, y Sergio Ramos he tenido la suerte de entrenar a una leyenda que tiene un talentazo espectacular y está preparado para todo y capacitado para ir. Yo sí me lo llevaría, creo que está entre los 10 o 5 mejores centrales de la historia".