Sevilla FC - FC Barcelona | Horario y dónde ver en TV el partido de la jornada 38 LaLiga EA Sports

Este domingo se disputa en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EASports entre FC Barcelona y Sevilla Fútbol Club.

Acumula el conjunto sevillista 0 de 9 puntos en los tres últimos partidos, y buscará ante los azulgrana cerrar la temporada ofreciendo ante los suyos una buena imagen.

Baile de entrenadores en el Sevilla para sustituir a Quique

Quique Sánchez Flores, entrenador del equipo nervionense, hará las maletas y abandonará Sevilla tras enfrentarse al Barcelona, como así lo comunicó el pasado sábado Del Nido Carrasco, presidente de la entidad, en rueda de prensa.

Del nuevo inquilino del banquillo nervionense aún no se conoce el candidato elegido, pero han cobrado fuerza en las últimas horas García Pimienta, tras su adiós a la UD Las Palmas, y José Bordalás. Sea quien fuere, a comienzos de la próxima semana se debería conocer quién será el nuevo entrenador del Sevilla para la temporada que comenzará a mediados de agosto.

Quique Sánchez Flores se despide del Sánchez-Pizjuán con bajas importantes

Quique Sánchez Flores se despide este domingo del Ramón Sánchez-Pizjuán en un encuentro que significará su adiós al club tras llegar con el objetivo de la permanencia y lograrlo con holgura ante el Granada. Desde entonces no ha logrado puntuar, y la despedida no será como el técnico madrileño hubiera deseado, ya que no podrá contar con varios jugadores importantes por lesión.

La lista de bajas la encabezan Óliver, Suso, Isaac, Navas, Sow y Lamela, quienes se perderán el último partido de la temporada debido a diferentes problemas físicos.

Suso, que se ausentó del último encuentro ante el Athletic Club por sobrecarga muscular, será baja junto a Navas, que tuvo que ser sustituido y Juanlu ocupará seguramente el perfil diestro de la defensa.

Pese a las bajas, Marcos Acuña, quien también salió con molestias del último partido, podría volver al once inicial si así lo estima Quique y lo ve recuperado.

Gudelj se reincorpora al grupo con la vista puesta en la Eurocopa

Nemanja Gudelj ha regresado a los entrenamientos con el grupo del Sevilla FC con la intención de llegar a tiempo para la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania.

El centrocampista serbio, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, ha completado una parte del entrenamiento junto a sus compañeros, aunque no se espera que juegue este domingo ante el Barcelona.

Dragan Stojković, seleccionador de Serbia, sigue contando con Gudelj para la Eurocopa y su reincorporación al grupo es un paso importante en su recuperación.

El jugador balcánico deberá seguir trabajando para ponerse a punto físicamente y convencer al técnico serbio de que está listo para formar parte de la selección.

Horario del partido entre Sevilla y Barcelona

Sevilla Fútbol Club y Fútbol Club Barcelona medirán sus fuerzas el domingo 26 de mayo en el desenlace liguero con ninguno de los dos equipos sin posibles modificaciones en la tabla liguera en el adiós de Quique del conjunto sevillista. A las 21:00 horas dará comienzo el partido.

Dónde ver el Sevilla-Barcelona por televisión

El partido entre Sevilla y Barcelona correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EASports será retransmitido en directo a través de DAZN.