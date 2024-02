El alcalde defiende el cierre bajo pago de la Plaza de España: "No se puede sufragar con el IBI de los sevillanos"

La decisión del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar el acceso gratuito a la Plaza de España a turistas o ciudadanos no empadronados ni nacidos en la provincia ha generado bastante revuelo a nivel local e incluso nacional, con muchos sevillanos manifestándose en redes sociales en contra de que un lugar emblemático de la capital sea de acceso restringido.

Sin embargo, el alcalde, José Luis Sanz, un día después de conocerse la propuesta del consistorio, ha defendido la idea precisamente a escasos metros de la plaza, ante la prensa en el Parque de María Luisa durante la presentación de la guía de árboles singulares.

El principal objetivo de Sanz es que la Plaza de España "llegue en unas condiciones perfectas para que sea la estrella en la conmemoración de la Expo en 2029". "Si alguien piensa que un espacio emblemático como este puede llegar solo con el IBI de los sevillanos...", plantea.

El alcalde ha confirmado que "solo los ciudadanos de fuera pagarán la entrada" y defiende que "si el 80% de visitantes van a la Plaza de España" y eso se multiplica por "tres o cuatro euros", se conseguirá «un sistema de vigilancia de 24h y 365 días y "se crearía un taller de restauración para las tareas de mantenimiento de la plaza".

"¿Alguien cree de verdad que en 2024 solo va a requerir poco más de 100.000 euros para su mantenimiento?", se pregunta Sanz. Y menciona un supuesto por el que no habría que cerrar la plaza: "Otra cosa es que nos manden una partida de 5 millones, si el Gobierno hace eso no hace falta. El mantenimiento no se puede sufragar con el IBI de los sevillanos".

Otro punto por el que defiende establecer una entrada para acceder es la seguridad: "Todos los fines de semana hay actos vandálicos. ¿Rodeamos la plaza con el ejército?".

¿Cuándo se cerrará la plaza?

"He pedido cita al subdelegado del Gobierno, el primero en conocer la propuesta concreta. Espero que antepongan los intereses de la ciudad", cuenta Sanz sobre los próximos pasos. "El subdelegado tomará posición en estos días. Quiero que sea rápido. Parece que para 2029 queda mucho pero pasará volando. Sevilla tiene que tener todos los espacios del 2029 en perfecto estado de mantenimiento", añade.

También ha avanzado que "habrá entradas distintas. Habrá una cola en la que entrará el visitante y el que tenga una cita pasará sin problema". Y la idea es replantear la presencia de oficinas: "¿Qué sentido tiene que haya oficinas en este espacio? Absurdo totalmente. ¿Qué sentido tienen aquí las oficinas de extranjería? Ninguno". Igual que las carpas: "Aquí no viene ni una carpa más".

A favor de las tasas turísticas

"Yo soy partidario de la tasa turística si lo pide el sector, y que sea finalista, que repercuta en el sector turístico y sirva para rehabilitar el casco histórico imponente de Sevilla", responde el alcalde, que para él es "otro debate", aunque es lo que la ciudadanía está proponiendo también como alternativa a cerrar la Plaza de España.

"No conozco a nadie que haya dejado de ir a Venecia por no pagar la tasa turística", sentencia, y reafirma su idea: "Un señor que venga de Londres pagará 3 o 4 euros como cuando yo voy a Londres".