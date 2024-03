El pleno del Ayuntamiento aprueba la propuesta de limitación de pisos turísticos en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha sacado adelante su propuesta para limitar las viviendas turísticas en Sevilla, tras haber quedado aprobada este jueves en el pleno ordinario del mes de marzo, con la abstención del grupo Podemos - Izquierda Unida, la negativa de VOX y el voto favorable del PSOE.

El consistorio logra así un paso fundamental para la puesta en marcha de una nueva regulación municipal destinada a determinar el número máximo de viviendas turísticas permitidas por zonas, para que las mismas no superen el 10% del total de viviendas familiares disponibles, umbral que marcará la presión turística máxima admisible.

Sevilla se convierte en la primera capital andaluza en aplicar el decreto de la Junta. En la actualidad, estas viviendas suponen más del 50% de las plazas de alojamiento turístico en Sevilla, creadas sobre todo en el período 2016 y 2024 y están concentradas fundamentalmente en 11 barrios. Hablamos de los barrios de Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil, San Vicente y Triana Casco Antiguo. En este perímetro de la ciudad, a día de hoy, hay unas 2.500 viviendas más de las que estarían permitidas con la nueva regulación.

Así, el Ayuntamiento no concederá ni una sola licencia más para pisos turísticos en aquellos barrios completamente saturados. "Es evidente la incidencia del turismo en nuestra ciudad. Somos conscientes del motor que supone y la necesidad de adaptarnos", ha explicado Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo. Sobre el porcentaje del 10%, discutido por los grupos, ha asegurado que "se sitúa porque es cuando parece que confrontan las viviendas turísticas con las familiares", además de lamentar el voto negativo de VOX sin justificación ni aportación. Seguiremos trabajando".

El PSOE aprueba la propuesta "con dudas"

El concejal del PSOE, Francisco Páez, ha explicado el voto a favor del grupo, decisivo para que salga adelante la propuesta. "Otro responsable sí le acabamos de dar. No es una barra libre, tenemos que entendernos para que se haga una modificación ambiciosa para dar una respuesta certera al problema", ha comenzado.

Pide estudiar mejor la propuesta: "El informe lo vemos acertado, pero no en su totalidad porque tenemos dudas como la proporción, la referencia elegida de la presión turística del 10% a viviendas familiares para limitar. Entendemos que tendría que ser otro porcentaje y el gobierno demuestra poca ambición, sin abrir la primera hoja del informe y estudiar mejoras. Sevilla aún podría albergar más de 27.000 viviendas de uso turístico. Y se debería revisar periódicamente de manera anual".

Podemos cree que la propuesta "se queda corta"

"Consideramos que nos hemos quedado cortos. Las limitaciones no son proporcionadas", ha reprochado Susana Hornillo, portavoz municipal de Podemos. "Hay que plantear una moratoria de mínimo cuatro años para cancelar desde ya cualquier concesión de licencias. No dar ni una más. Tenemos que paralizar el proceso y dejar de conceder licencias", exponía.

Su grupo se ha abstenido y ha argumentado que "mejor que nada es algo, pero hay que pensarlo mejor". "Estamos en una situación crítica y hay que tomar medidas contundentes, y lo que trae el PP no lo es", añade Hornillo.

Desde VOX, se preguntan "por qué aplican un 10% a todos los barrios de Sevilla sin distinción". "Hay que establecer porcentajes específicos por barrios. Se limita la concesión de viviendas de uso turístico, no las licencias de apartamentos de uso turístico ni hoteles. El resto de problemas no se van a solucionar", ha asegurado su portavoz, Cristina Peláez. "Criticamos que se presente como un gran éxito porque todos sabemos que no va a servir para nada"

La Junta daba potestad a los Ayuntamientos para limitar

El artículo 2.2 del Decreto 31/2024, de 29 de enero, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, B.O.J.A. número 24, de 2 de febrero de 2024, daba la potestad a los Ayuntamientos para que, por razón de imperiosa necesidad, se pudieran establecer limitaciones en lo que respecta a la limitación de las viviendas de uso turístico.

Debido a eso, el Ayuntamiento elaboró un documento técnico como base para su propuesta de limitación, denominado “Informe Impacto Vivienda Turística”, en el cual se informaba sobre el número máximo de viviendas de uso turístico por barrio en la ciudad de Sevilla.

También se ha aprobado que se revisará al año de la entrada en vigor de la misma. Posteriormente, se revisará periódicamente, cada cuatro años, con independencia de que la misma pueda llevarse a cabo en un periodo menor, cuando por razones excepcionales así lo requieran.

Igualmente, se someterá dicha propuesta a exposición pública por un plazo de veinte días, para que los interesados puedan examinar y presentar en dicho plazo las alegaciones que consideren oportunas.