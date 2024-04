Por qué los vecinos están en pie de guerra por las basuras: esta es la gran batalla de Pino Montano

Vecinos y vecinas de Pino Montano y San Diego está en pie de guerra contra la retirada de la recogida neumática de basura que prevé el Gobierno municipal que dirige el popular José Luis Sanz. Llevan meses protestando contra esta medida. Este lunes, el malestar se ha dejado sentir en el acto de colocación de la primera piedra de las obras del primer subtramo del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, celebrado en el barrio de Pino Montano a la altura del parque de bomberos.

La tensión ha estado presente durante el acontecimiento. Por un lado, vecinos que han gritado "este alcalde no nos escucha", "en esa carpa no hay vecinos", o "la neumática no se quita" y los abucheos se han extendido al inicio de la intervención del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. A la derecha, otros que han pitado con contundencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En cualquier caso, un problema tan específico como es el sistema de recogida de basuras en un barrio concreto de la capital ha conseguido robar protagonismo a un tema estrella en la ciudad como es el metro.

En total, son una treintena de entidades y colectivos que conforman una gran parte del tejido asociativo de Pino Montano y San Diego los que lideran estas protestas, que han llegado incluso a protagonizar una manifestación el pasado mes de marzo con considerable asistencia. "Bajo el lema ‘¡El Ayuntamiento nos miente! Más inversión, más innovación. laneumáticanosequita’, elaboraron ya en febrero un documento de rechazo ante lo que consideran "una decisión unilateral por parte del gobierno municipal de Sanz".

En este sentido, recuerdan que Pino Montano y San Diego fueron pioneras hace 22 años en la recogida neumática, un sistema medioambiental cuya instalación recibió la mayor parte de sus fondos de la Unión Europea. En opinión de los firmantes, "este sistema no está amortizado, como argumenta el gobierno local para justificar su eliminación, sino que requiere de inversiones en mantenimiento y mejoras y una combinación de distintos sistemas de recogida de residuos".

Numerosas asociaciones implicadas

En concreto, los protagonistas de esta serie de protestas son la Comunidad General de Pino Montano-San Diego, fases I, II y III; la asociación Andalucía San Diego, la entidad vecinal Parques de Andalucía, los vecinos de Las Estrellas-Los Corrales Miguel Hernández; la asociación Pino Montano Grita Basta, la Escuela Infantil Pino Montano, la AMPA Isbiliya-CEIP Adriano, la AMPA Los Girasoles-CEIP Teodosio, la AMPA Blas Pascal-IES Albert Einstein, la AMPA Alazán-CEIP María Zambrano, la AMPA Blanca Paloma-CEIP Pablo Ruiz Picasso, la AMPA Abedul-CEIP Ignacio Sánchez Mejías, la AMPA Azor-IES Félix Rodríguez de la Fuente, la AMPA Nautilus-IES Julio Verne, la AMPA Roma-EEI Julio César, la AMPA Hermanos Machado, la Asociación de Mujeres por el Empleo María Coraje, la Asociación de Mujeres Pilar Miró, la Intercomunidad Mercado de Abastos, la Asociación de Comerciantes Locales Exteriores del Mercado de Abastos, la Asociación Despertar, la Peña Cultural Sevillista Javi Vara-Pablo Blanco, la Asociación de Usuarios CEA Miraflores, el Club de Pesca Pino Montano, el Club de Pádel Pino Montano, el Club Petanca Pino Montano, el CD Pino Montano, el CD San Pablo Pino Montano, el CD All Sports, el club Nuevo Pino Montano, el CD Macarena Balonmano y el CD Adriano Voley.

Rifirrafe municipal

Este malestar ha sido capitalizado por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, quien ha exigido a Sanz y a la delegada responsable de Limpieza, Evelia Rincón, dar marcha atrás en varias ocasiones. "Según la propia encuesta difundida por Evelia Rincón, y aunque una gran parte de los vecinos se quejan del funcionamiento de la recogida neumática, sólo el 8,34 por ciento de los vecinos consultados optaría por eliminar el sistema. En consecuencia, el 91,66 por ciento no estaría a favor de quitarlo y sí de mejorarlo", aseguran desde el PSOE municipal.

Por su parte, el Gobierno local ha indicado que, antes de tomar esta decisión, se ha realizado una consulta ciudadana, y los vecinos suspenden con un 4,84 el sistema de recogida neumática. Además, "los encuestados suspenden el funcionamiento del sistema con un 4,78, y nuevamente los vecinos de Pino Montano son los más críticos con el sistema otorgándole un 4,25. Por otro lado, el 64,07% de los encuestados afirma encontrarse el sistema averiado frecuentemente; y el 56,49% afirma encontrar el sistema fuera de servicio más de 2 veces por semana, un 25% de los vecinos de Pino Montano se encuentra el servicio fuera de servicio a diario", asegura.