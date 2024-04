Las obras del metro de Sevilla se inauguran entre pitos de los vecinos a los políticos

15 años han estado esperando los vecinos de Sevilla. Desde 2009, cuando se puso en funcionamiento la línea 1 del metro, completar la red ha sido una reclamación e incluso obsesión en la ciudad, al ser la única urbe europea de sus características con un retraso así en cuanto a movilidad y desarrollo. Pero sobre todo, se había convertido en una necesidad, que este lunes ha vivido un hito importantísimo para que la línea 3 sea una realidad. Se ha dado comienzo a las obras del primer tramo urbano.

Pino Montano, barriada populosa del norte de la ciudad, donde viven unos 120.000 sevillanos, ha sido el escenario escogido para tal acontecimiento. Pero también para la convivencia, en apenas unos metros, de tres instituciones totalmente confrontadas: Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla.

Aunque realmente lo que se ha respirado ha sido tensión desde todos los frentes. Especialmente desde unos vecinos, que además de no haber tenido ningún tipo de información sobre las obras durante el proceso, han mostrado su malestar hacia todas las autoridades. A la izquierda de la carpa colocada en la calle Agricultores, vecinos que han gritado "este alcalde no nos escucha", "en esa carpa no hay vecinos", o "la neumática no se quita". A la derecha, otros que han pitado con contundencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo difícil seguir sus explicaciones.

Ninguno de los tres ha querido renunciar al tanto. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no visitaba la ciudad desde septiembre. Ni Juanma Moreno, presidente de unaJunta de Andalucía enfrentada al Gobierno este sábado por el protocolo en la final de la Copa del Rey. Ni José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, que ha catalogado de “antisevillano” al Gobierno y ha afeado el trato de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, a la ciudad y a su persona por no reunirse con él en sus visitas. Para más tensión, estos dos también han formado parte de la comitiva del Gobierno.

Este lunes se ha colocado la primera piedra de la línea tres / RAFA ARANDA

Sánchez defiende una apuesta por Andalucía

Sánchez ha sido el último en llegar, acompañado de los ministros Óscar Puente e Isabel Rodríguez, y también el último en comparecer. La cordialidad del saludo con el alcalde de Sevilla, con el gesto algo más torcido, y con el presidente de la Junta de Andalucía, más sonriente, ha precedido a unas palabras reivindicativas del presidente del Gobierno, defendiendo la inversión y la apuesta por Sevilla y Andalucía.

"No hacemos sino cumplir con la palabra dada", ha comenzado. Sánchez se ha referido a esos vecinos, que protestaban a un lado del dispositivo: "Nunca hubieran imaginado que el metro llegara a sus casas. Nuestro compromiso con Sevilla y Andalucía no se circunscribe a esta actuación". Ha explicado con cifras una inversión de "casi el doble" con respecto a la realizada por el Gobierno antes de su llegada a la presidencia.

"Estamos renovando en su totalidad muchas infraestructuras. Un despliegue sin pretendentes", ha reiterado. "En 2023 batimos el récord de usuarios en tren de Andalucía", ha destacado, para volver a dejar claro su mensaje: "Cumplimos con Sevilla, con la gente de Sevilla sobre todo".

Todos han querido salir en la foto

La financiación de la puesta en marcha de la línea 3 de metro de Sevilla es la que ha provocado el desembarco de autoridades en Pino Montano. El convenio del metro de Sevilla fija una financiación al 50% de 1.366 millones de euros.

El Gobierno debe poner 650 millones, que aportará desde este año y en sucesivos tramos conforme la Junta justifique la ejecución de las obras, y el Ejecutivo andaluz asume otros 650 millones para la infraestructura, y pagará en solitario el material móvil (65 millones).

Consejeros de la Junta de Andalucía, concejales del Ayuntamiento de Sevilla, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, diputados, senadores, subdelegados, representantes de la oposición, e incluso los integrantes de la Asociación Sevilla Quiere Metro (sentados en séptima fila).

Así serán las obras en Pino Montano

La colocación de la primera piedra del tramo 1 da inicio a 41 meses de plazo de ejecución que tiene la construcción de los 2,4 kilómetros de trayecto y sus tres paradas: Pino Montano Norte (superficie), Pino Montano (subterránea) y Los Mares (subterránea). Es la continuación a las obras del ramal técnico, que se encuentran ya al 70% de ejecución.

El tramo 1 se adjudicó por 96 millones de euros a la UTE integrada por OHL y Guamar, mientras que la UTE Gestión Integral de Suelo, Intecsa-Inarsa y Bepefa quedó encargada de la dirección facultativa y control de calidad e Ingeniería Atecsur de la coordinación de seguridad y salud. Con el contrato de dirección de obras el montante total es de 100 millones de euros.

La obtra, y por tanto la vía, recorrerá la calle Agricultores y la calle Mar de Alborán, es decir, de punta a punta.