Primera piedra del metro de Pino Montano a Los Mares: “Los vecinos no sabemos nada, hay miedo e incertidumbre por cómo nos afectará”

Este lunes la construcción de la línea 3 del metro de Sevilla va a vivir un hito importante con el inicio de las obras del primer tramo, que comienza en Pino Montano y llega hasta Los Mares. Es el punto de partida de una revolución para el barrio y un avance esencial para seguir cumpliendo con los plazos, que siguen siendo tener acabada la línea completamente en 2030.

En mitad de la pugna política por apuntarse el tanto de una obra que cuesta 1.366 millones de euros y cofinancian a medias el Estado y la Junta, los vecinos temen cómo les afectarán las obras y lamentan la falta de información. Al acto de este lunes acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Fomento, Óscar Puente, el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla. El Gobierno se ha apuntando en el último momento, convencido de que no deben dejar de capitalizar una inversión de 650 millones de euros ni dejarle todas las fotos a Juanma Moreno y José Luis Sanz, ambos del PP.

Hace más de un año, en febrero de 2023, comenzaron las obras de esta nueva línea con el ramal técnico del tramo norte, esto es, 650 metros que van desde el cortijo del Higuerón Norte hasta la carretera A-8005, que conecta con las cocheras y talleres. Esta primera parte, según confirmó este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se encuentra ya al 70% de ejecución.

Y el siguiente paso que se va a dar es la colocación de la primera piedra del tramo 1, en el primer día de los 41 meses de plazo de ejecución que tiene la construcción de los 2,4 kilómetros de trayecto y sus tres paradas: Pino Montano Norte (superficie), Pino Montano (subterránea) y Los Mares (subterránea).

Para Pino Montano es una enorme noticia a nivel de movilidad, ya que supone una mejora importante en cuanto a su conexión con el resto de la ciudad. De hecho, como ha explicado en numerosas ocasiones la asociación Sevilla Quiere Metro, los efectos positivos sobre la capital van a ser incontables. Sin embargo, la llegada de las obras al barrio está transformando lo que era una felicidad generalizada en “incertidumbre” y “miedo” por una "desinformación impresionante".

Los vecinos, sin noticias de las obras

“No sabemos nada. Ni por dónde van a empezar, por dónde van a transcurrir las obras, cómo vamos a entrar en el barrio, cómo vamos a salir, si va a haber bolsas de aparcamiento…”, cuenta Juan Carlos Alejandre, presidente de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, a El Correo de Andalucía.

Según explica, por más que han intentado comunicarse con el Ayuntamiento de Sevilla a través de cartas para conocer más detalles sobre cómo les va a afectar, no han recibido ningún tipo de comunicación: “No ha habido reunión con nadie. Silencio absoluto. Nos preocupa que no cuenten con las entidades vecinales porque al final nosotros tendremos que decir cómo queremos nuestro barrio. Están para escuchar a los vecinos y hacernos la vida fácil”.

Una alteración total de la vida del barrio

El inicio de las obras de la línea 3 de metro en Pino Montano va a transformar por completo el día a día de sus vecinos, ya que la vía recorrerá la calle Agricultores y la calle Mar de Alborán, es decir, de punta a punta. “Es una arteria importantísima. Es una obra que va a abrir en canal el barrio. Nos va a afectar a la vida de los vecinos”, explica Alejandre.

De hecho, solamente la noticia de las obras ya está suponiendo una revolución inmobiliaria en las viviendas cercanas a las futuras paradas, y cuando estas sean una realidad la evolución del valor de los hogares será aún mayor, superando el 10% de incremento.

Alejandre reconoce que están “contentos” porque es les va cambiar sus “vidas” y su “movilidad”, pero como representante de los vecinos, acuden para preguntarle y no sabe qué responder: “Cuando me preguntan mis vecinos por las obras, no les puedo decir nada porque no tengo ni idea”. “La falta de información lo que crea es miedo e incertidumbre. La gente está un poco acojonada. No sabes cómo vas a entrar en tu barrio”, denuncia.

Yo creo que han dado más información cuando han asfaltado una calle que esto que sí va a ser un cambio total Juan Carlos Alejandre — Presidente de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano

Son muchas dudas las que le trasladan los vecinos: “Tenemos que saber cómo nos vamos a mover, cómo quedará nuestro bulevar, si se va a crear o no la bolsa de aparcamientos, cómo se va a hacer el paso de la S-20, cuando llegue a la Ronda Urbana Norte qué se va a hacer, qué va a ser de los árboles, cómo van a funcionar los autobuses…”.

“Todavía creo yo que han dado más información cuando han asfaltado una calle, por ejemplo, que esto que sí que el barrio va a sufrir un cambio total”, lamenta. Y pone un ejemplo: “Sí se habla de que empieza el lunes y no de nuestra vida diaria. La gente tiene que planificarse su vida”.

La expectación en el barrio es máxima. Están deseando que el inicio de las obras sea una realidad para recibir algo más de información que un cartel o un mapa de hace meses con el trayecto. Esto pone de manifiesto la realidad de los consejos de participación ciudadana. “No se han nombrado después de un año y no hemos podido reclamar al Distrito Norte en el pleno. He hecho un informe de gestión como presidente y he puesto que no sé cómo va a funcionar”.

Lo que se sabe de las obras

Cronológicamente, los primeros trabajos con respecto a la construcción de la línea 3 afectaron al ramal técnico, que están cerca de finalizar. Se adjudicó a la UTE Lantania S.A. y DSV Empresa Constructora y Ferroviaria S.L, con un plazo de ejecución de 11,5 meses. Lo último que se ha hecho al respecto es la colocación de las vigas, antes de Semana Santa, y próximamente se empezarán a colocar las vías.

Con respecto al tramo 1, se adjudicó por 96 millones de euros a la UTE integrada por OHL y Guamar, mientras que la UTE Gestión Integral de Suelo, Intecsa-Inarsa y Bepefa quedó encargada de la dirección facultativa y control de calidad e Ingeniería Atecsur de la coordinación de seguridad y salud. Con el contrato de dirección de obras el montante total es de 100 millones de euros.

Los tramos 2 y el 3 ya se han licitado y están a la espera de ser adjudicados para que se inicien las obras

La longitud de su tramo, superior a la de los demás, y otras dificultades técnicas como las estructuras en el cauce del Arroyo Tamarguillo y en la parte de la Supernorte (S-20), además del túnel, entre otras cosas, es lo que hace que tenga hasta 41 meses para su ejecución.

Simultáneamente a este primer tramo se llevará a cabo la construcción de los siguientes tramos. El segundo, de la Ronda Urbana Norte a San Lázaro y con las estaciones de Los Carteros y San Lázaro, se ha licitado por 122 millones de euros. Y el tercer tramo, de San Lázaro al Hospital Macarena con una parada en este centro sanitario, se ha licitado por un importe de 208 millones. Una vez se adjudiquen los dos, serán los próximos en comenzar sus obras.