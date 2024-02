La historia detrás de Sevilla Quiere Metro: “No vivimos de esto. Lo hacemos por amor a la ciudad”

Quien algo quiere, algo le cuesta. Ese es el mantra que Manuel Alejandro Moreno (27 años), Enrique de Álava (58 años) y Víctor Aguilar (28 años) hicieron suyo para comenzar un camino paralelo a sus vidas y dedicar gran parte de su tiempo a luchar, a través de la asociación Sevilla Quiere Metro, para que Sevilla tenga una red completa de metro a la altura de las características de la ciudad.

“El esfuerzo personal que requiere es enorme y estamos seguros de que merece la pena. De esto no vivimos. Lo hacemos por amor a la ciudad”, confiesa Moreno, su presidente, a El Correo de Andalucía. Cuando habla se le nota pasión y convicción en cada palabra que pronuncia. Tiene muy claro qué mensaje tienen que dar y qué quieren conseguir, y por eso responde con firmeza a cada pregunta que se le hace.

Un mensaje que ya han manifestado en Bruselas hasta en dos ocasiones. La última, el pasado 15 de febrero en la Comisión de Peticiones (donde cualquier ciudadano europeo puede llevar alguna reivindicación, si es admitida, y es escuchado por las instituciones pertinentes), en la que los tres representantes de Sevilla Quiere Metro consiguieron que se mantuviera abierta su petición de que el Gobierno central cofinancie el tramo sur de la línea 3 y la línea 2 y que exista un informe donde queden registrados los avances sobre la construcción de la red completa de metro.

Todo comienza con el sueño de un niño

Cuando un niño tiene un sueño difícilmente se olvida de él y es complicado decirle que no. Eso le pasó al presidente de Sevilla Quiere Metro cuando era un crío. “Era bastante pequeño. Tenía siete u ocho años. Un día iba con mi abuelo cruzando un paso de peatones y me di cuenta que siempre nos quedábamos en medio de la calzada (porque el semáforo duraba poco)”, explica.

Entonces optó por llamar al 010, al teléfono municipal, y le hicieron caso: “A los pocos días llegó una carta a nombre de un tal don Manuel Alejandro. Y yo era un niño”. En esa carta le informaban que iban a ampliar el paso del semáforo, y efectivamente, lo cambiaron. “En ese momento fue cuando me di cuenta que gente normal como nosotros puede influir en el mundo donde vivimos, en el mundo que disfrutamos y que sufrimos. Ahí surgió todo".

De una ilusión a formar Sevilla Quiere Metro

En ese instante se encendió una chispa, que pasaría a ser una llama brillante unos años después, cuando Manuel Alejandro Moreno ya tenía los conocimientos y la madurez para iniciar su proyecto en torno a una necesidad, que Sevilla tuviera una red de metro en condiciones. Eso sí, sin ánimo de lucro y como algo alternativo a su andadura profesional como ingeniero industrial.

“El metro no es para ir a tomar una cerveza al centro, es para que Sevilla tenga una oportunidad de desarrollo y dentro de unos años haya empresas que creen mucho trabajo, el paro disminuya, y haya una cohesión social de toda la ciudad. Para todo eso creemos que vale”, cuenta.

La red de metro no la vio mi abuelo, mi madre ahora mismo no la ve y yo quiero verla Manuel Alejandro Moreno — Presidente de Sevilla Quiere Metro

Abrió una cuenta de Twitter (que inicialmente iba a llamar Sevilla Necesita Metro, pero no le cabía), pidió a la gente que, al igual que estaba haciendo él, mandara cartas a la administración, y obtuvo una gran respuesta por parte de sus seguidores. Entre ellos, Enrique de Álava y Víctor Aguilar, sus dos acompañantes en este viaje como secretario y tesorero respectivamente.

Contactaron con él, congeniaron, y juntos crearon la asociación Sevilla Quiere Metro. Los tres, con formaciones totalmente diferentes. Enrique de Álava es Jefe de Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Virgen de Rocío y Víctor Aguilar es ingeniero de sonido. “Siempre hemos tenido la necesidad de hacer cosas por la ciudad. Tenemos un aspecto social muy importante, es el denominador común. Y cada uno en función de nuestras carreras profesionales hace lo que puede”, declara Moreno a El Correo.

Después de haber fundado la asociación, y de la repercusión que han ido teniendo sus reivindicaciones, han seguido recibiendo propuestas de colaboración y han creado grupos de trabajo para dedicar sus esfuerzos a otros asuntos relacionados con el transporte en la ciudad. También notan el empuje de la ciudadanía, pues más de 130 entidades han apoyado ya la iniciativa, entre ellas hermandades de Semana Santa, empresas, colegio profesionales, equipos de fútbol, etc. Y por supuesto, el cariño de la familia. “La red de metro no la vio mi abuelo, mi madre ahora mismo no la ve y yo quiero verla. Mi familia está muy orgullosa. Mi madre me dijo de broma, 'ya sabe todo el mundo la edad que tengo'”, expresa.

“Es un honor defender tu tierra en Bruselas”

Sevilla Quiere Metro no ha parado de dar pasos en busca de su objetivo, desde reclamaciones a nivel local o nacional hasta llevarlas al ámbito internacional. Si alguien está insistiendo para que la red completa (líneas 1, 2 y 3) sea una realidad son ellos. Los héroes sin capa del metro de Sevilla.

“Es un honor defender tu tierra en Bruselas. Yo me sentí afortunado. Tenía claro que no estábamos allí en nombre de Manuel Alejandro Moreno. Estábamos en representación de Sevilla, que es una sociedad que está harta de esperar”, relata, orgulloso, el presidente de la asociación.

Tras formarla en 2021, Manuel Alejandro Moreno elevó su reivindicación a Europa, al Parlamento Europeo, y en abril de 2022 fue admitida a trámite. Luego fueron invitados a Bruselas para explicar qué implicaba para la ciudad la falta de una red de metro y comparecieron por primera vez en julio de ese mismo año. Un tiempo después, ya en febrero de 2024, ha llegado su segunda intervención.

Los fundadores de Sevilla Quiere Metro, en el aeropuerto de Bruselas / Sevilla Quiere Metro

Su primer viaje a Bruselas desembocó en un informe del Gobierno de España en marzo de 2023 en el que se comprometía a colaborar con el metro y financiar el tramo norte de la línea 3, pero no el tramo sur ni la línea 2. Esto último es lo que han vuelto a reclamar en su última comparecencia en la Comisión de Peticiones, consiguiendo que la demanda siga abierta y además se pueda hacer un seguimiento de las obras y puedan poder volver a intervenir en caso de que las administraciones no cumplan con los plazos.

“Estamos muy satisfechos de que tanto en Bruselas como en el pleno del Ayuntamiento hubiera concordia a favor del metro. La Comisión Europea está sensibilizada, conoce la situación de Sevilla, conoce el problema, conoce la pobreza en transporte que tenemos en la ciudad y en su área metropolitana”, resume Manuel Alejandro Moreno. “Ahora que hemos ido a Bruselas hemos tenido que pedirnos tres días de vacaciones, que nos los quitamos de verano o de donde sea”, confiesa, porque no descansarán hasta que Sevilla sea una ciudad rica en transporte.