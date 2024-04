La Feria de Sevilla no contaba con retenes de bomberos en el Real durante los dos incendios en casetas

Los trabajos de montaje en el Real de la Feria de Sevilla dieron "un susto" este pasado miércoles por la tarde, a cuatro días para el inicio, con dos incendios en dos casetas diferentes y en menos de tres horas. Justo el día en el que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había presentado por la mañana el plan de refuerzo de las instalaciones eléctricas en la Feria.

El origen de ambos incendios, en las casetas de Pascual Márquez 217 y Juan Belmonte 210, fue eléctrico, por un cortocircuito fruto del proceso de montaje de las casetas, según confirmó Emergencias Sevilla. Explicaron que "durante las jornadas de montaje de las casetas es frecuente que se produzcan incendios de este tipo".

No obstante, el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Sevilla explica a El Correo de Andalucía que, aunque "en todas las ferias se pueden dar", "no es habitual que haya dos incendios en un intervalo de tres horas". La mayoría, según esta organización, "se quedan en conatos porque los retenes están allí", pero en este caso no los había.

Incendio este miércoles en una caseta de la Feria de Sevilla / El Correo

"Había una actividad muy grande, no existían retenes de bomberos, y se tarda mucho en llegar porque circulaban muchos coches. Ese es el problema. Tenemos que estar dentro de la Feria", denuncian. "Sevilla tiene una ciudad dentro de la ciudad, y eso dificulta mucho los accesos", añaden desde la delegación sevillana del SAB.

El despliegue de efectivos no estaba planificado hasta este jueves, por eso tuvieron que acudir a las urgencias de este miércoles desde el parque central. "No estaría mal que hubiese retenes desde que hay una aglomeración mayor de casetas con electricidad", proponen.

El Ayuntamiento considera "normal" los incendios

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla cuentan a El Correo de Andalucía que estos incendios que se producen en la Feria "suelen ser siempre en la semana previa, durante los montajes" y que "es lo más normal del mundo" y algo "habitual".

Según explica el consistorio, todo quedó en "un susto" y "no fue nada grave" gracias al despliegue de los efectivos de Policía en el Real, que "fueron los primeros que sofocaron el primer incendio" con la colaboración de Emasesa y la inmediatez en la llegada de los bomberos. Añaden que en este tipo de trabajos suele saltar "cualquier chispa" y que "en estas semanas es cuando más incendios se dan en la Feria siempre".

Dos incendios este miércoles

El primer incendio se originó sobre las 17:30 de este miércoles, arrasando la caseta del Distrito Este. Un grupo de trabajadores municipales extinguieron el fuego del espacio ubicado en Pascual Márquez 217, apoyados por la Policía Local y también por los caseteros colindantes, que salieron corriendo con extintores hacia la caseta incendiada.

Mientras, apenas dos horas y media más tarde, sobre las 19.30 horas, otro fuego hizo arder una segunda caseta, ubicada en Juan Belmonte 210, que corresponde a la empresa municipal Emvisesa. Dos personas fueron atendidas por inhalación de humos, no requiriendo traslado al hospital. El fuego en este caso fue de menor importancia y afectó de forma parcial a una caseta privada.

Las llamas calcinaron todas las lonas de la fachada de esta caseta pública y aunque pudiera parecer en las imágenes que el fuego también ha afectado a las casetas colindantes, Edumuca y Gente Güena, las lonas ignífugas sirvieron de tope.

Según relataron los testigos, había gente trabajando en el interior cuando se escuchó una explosión y posteriormente comenzaron las llamas. Al alcanzar las telas decorativas, el fuego devoró el interior de la caseta en pocos minutos. Pese a la gravedad del incendio, ningún trabajador de los que estaba ese momento en el interior sufrió lesiones.

Los incendios en los últimos años

El año pasado, en 2023, se produjo un conato de incendio en una de las freidoras de la cocina de una caseta en la calle Pepe Hillo y otro en la cocina de una caseta ubicada en la calle Ignacio Sánchez Mejías.

En 2022, una cocina también fue el origen de un conato de incendio en una caseta de la calle Espartero, sin personas afectadas, y otro incendio, con una persona herida leve por inhalación de humos, se originó en la cocina de una caseta en la calle Juan Belmonte, 160.

Anteriormente, hubo un parón por la pandemia. Y antes, en 2017, los bomberos extinguieron un incendio en la caseta 211 de la calle Juan Belmonte, en la esquina con la calle Costillares. Otro se produjo en la cocina de una caseta en la calle Gitanillo de Triana. Y otro en el cuadro eléctrico de una caseta de Pascual Márquez, 187.