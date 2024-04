No se dice faralaes, no se dice carrozas: los 7 pecados capitales en la Feria de Abril

La Feria de Abril arrancará dentro unas horas con el Sábado del Pescaíto y el posterior Alumbrao.

Son muchos los visitantes que acogerá Sevilla y que se acercarán por el Real de la Feria. Por ello, vamos a repasar ciertos tópicos y costumbres mal extendidas que repiten por desconocimiento los forasteros en base a las recomendaciones que hace la periodista Lourdes Lucio en un hilo de X (antes Twitter) que, como cada preferia, comparte en la popular red social.

No se llama traje de faralaes

La palabra faralaes proviene del árabe "farah" que significa alegría y "lebs" que significa vestido. Un término mal acuñado para el traje que se viste en la Feria de Abril, conocido como traje de flamenca o traje de gitana.

No tocar las palmas si no sabes

El flamenco, un baile lleno de pasión, ritmo y tradición, no solo se caracteriza por sus movimientos y su cante, sino también por el toque de las palmas. Este elemento fundamental aporta una base rítmica que complementa la música y el baile, creando una experiencia sensorial única.

Aprender a tocar las palmas flamencas, sin embargo, no es tan sencillo como parece. Se requiere práctica, dedicación y un buen oído para dominar los diferentes ritmos y compases que caracterizan a este arte. No se trata simplemente de aplaudir. El toque de palmas flamenco va más allá, creando una variedad de sonidos y texturas que se integran con la música y el baile.

Si no sabes, no toques las palmas, en todo caso sordas. Pero mejor abstenerse que dar la nota.

Los coches de caballos no son carrozas

La terminología correcta es coche de caballo, sin más adornos, aunque también puede aceptarse carruaje o calesa.

Aunque, prácticamente han desaparecido como medio de transporte en las ciudades modernas, en Sevilla se siguen manteniendo como una de las principales maneras de visitar la ciudad.

Llevar efectivo y no dar por hecho que te invitan a todo

Muchas veces, los visitantes no entienden las particularidades de la Feria de Abril y, o bien vienen con poco o sin efectivo, o creen que por el mero hecho de acceder a la caseta de algún amigo o familiar, están exentos de pagar.

Esto no es así, sobre todo en el apartado de las formas de pago. Hay muchas casetas aún que prefieren que se abonen en efectivo las consumiciones, y en caso de pagar con tarjeta, a veces puedes encontrarte con restricciones si la suma no es considerable. Suele haber un mínimo aunque con el paso del tiempo se tiende al pago con tarjeta.

Respecto a las invitaciones, por mucho que te acepten en alguna caseta, eso no lleva implícito que vayas a salir de allí sin pagar una ronda. En algunos casos, te convidarán e incluso te impedirán que vayas a la barra para que no pagues sin que tu anfitrión se dé cuenta. Por decoro, paga algo, no seas rata.

El chándal no es una opción

La Feria de Abril es una de las fiestas más emblemáticas de España, y vestirse de forma apropiada es parte esencial de la experiencia. Si quieres disfrutar al máximo de esta celebración, aquí te damos algunos consejos para lucir elegante y cómodo:

Para las mujeres:

El traje de flamenca:

Si decides optar por el tradicional traje de flamenca, asegúrate de que sea de un estilo actual. Las mangas cortas ya no están de moda, y las flores grandes y naturales en el pelo son un complemento indispensable. No olvides un buen mantoncillo y zapatos de esparto cómodos para bailar sevillanas.

Alternativas al traje de flamenca:

Si no te apetece llevar el traje de flamenca, también puedes optar por otras opciones elegantes, como un vestido largo de flores o un conjunto de falda y blusa.

Para los hombres:

El traje clásico:

La opción más tradicional para los hombres es la camisa, chaqueta y corbata. La corbata es imprescindible para entrar en algunas casetas.

Opciones más casuales:

Si no te gusta el traje clásico, puedes optar por un look más casual con pantalones de vestir, camisa remangada y zapatos náuticos.

El traje de flamenca en el pescaíto es anatema

Aunque la Feria de Abril está a punto de comenzar, la tradición dicta que el traje de flamenca no se debe usar hasta la primera jornada de día. La cena del pescaíto, que se celebra el Sábado del Pescaíto, es un evento para disfrutar de la gastronomía y el ambiente festivo, pero sin las coloridas faldas y volantes.

¿Por qué no se puede usar el traje de flamenca en el pescaito?

La razón principal es que la cena del pescaíto se considera un evento preliminar a la Feria. Es un momento para reunirse con amigos y familiares, disfrutar del pescao frito y prepararse para la fiesta que comienza al día siguiente. El traje de flamenca, por su parte, es un símbolo de la Feria en sí misma, y se reserva para los días oficiales de celebración.

'Miarma' y 'chiquilla' son expresiones sevillanas, no imites

La economía del lenguaje está presente en todo el dialecto andaluz. En Sevilla, si una expresión por antonomasia es conocida es miarma.

La RAE llegó a definir en su cuenta de twitter qué «miarma» significa «el reflejo gráfico de la pronunciación andaluza popular de la expresión 'mi alma'».

Así que si ves a sevillanos usar su propio lenguaje, no trates de imitarlos, no has venido a un circo.