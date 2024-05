El Banco de Alimentos perderá el 30% de la aportación que recibía por las tarjetas monedero del Gobierno

Arranca la segunda campaña del año de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. El próximo 24 de mayo, los sevillanos verán a los más de 5.000 voluntarios con sus chalecos azules en 420 establecimientos de la provincial y 200 en la capital.

En esta campaña se prevé distribuir "en torno a 250.000-280.000 kilos" de productos no perecederos. No obstante, su presidente, Jesús Maza, que ha presentado esta iniciativa solidaria en el Ayuntamiento de Sevilla este jueves junto con el alcalde hispalense, José Luis Sanz, no ha querido obviar la situación a la que les avoca el cambio en el reparto de los productos de excedentes alimentarios que les distribuía hasta ahora el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) del Gobierno.

La polémica implantación de las tarjetas monedero

Maza ha afirmado que "gracias al programa FEAD, se conseguía distribuir a través de los bancos de alimentos una cantidad importantísima de excedentes alimentarios y con eso llegábamos a una población muy importante", sin embargo, "desde este año el sistema se ha cambiado por la entrega de unas tarjetas monedero".

Abundando en esta situación, el presidente del Banco de Alimentos ha explicado que "se van a hacer este primer año a través de la Cruz Roja y el año que viene se van a hacer, supuestamente, a través de las comunidades autónomas". "Esto ha supuesto para los bancos de alimentos una pérdida de casi un 30% en los alimentos que recibimos", ha lamentado.

Adaptar las cestas de la compra para "llegar al máximo número de familias"

En concreto, Maza ha cifrado que se pasaría de atender a las 40.000 personas con necesidades alimentarias a 30.000. En esta línea, ha especificado que para paliar la situación, e "intentar llegar al máximo número de familias", se van a impulsar medidas para adaptar las cestas de la compra entregadas, racionalizando sus repartos e intentando que sea más eficiente.

Jesús Maza tampoco ha perdido la oportunidad de demandar a los ciudadanos las donaciones monetarias. "Es muy importante porque hay algunos establecimientos que prefieren promover que la persona que va a comprar alimentos cuando llegue a la línea de caja, en lugar de comprar, pues, un paquete de legumbres o un paquete de arroz, entregue una donación económica", ha puntualizado.

Sanz realiza un llamamiento a la participación

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha animado a todos los sevillanos a participar en la próxima campaña del Banco de Alimentos, tanto en aportaciones como siendo voluntarios, por ser una iniciativa "muy necesaria para esta ciudad".

El primer edil ha recordado que "seis de los diez barrios más pobres de España los tenemos aquí en la capital de Andalucía", por lo que "se necesita muchísima ayuda, muchísima colaboración, muchísima solidaridad para llegar a todos los rincones de los barrios", ha apostillado.

A este respecto, ha señalado que "no es posible llegar a todos por mucho esfuerzo que hiciera el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Junta de Andalucía o el Gobierno municipal", pero "afortunadamente Sevilla es una ciudad solidaria", ha apuntado.

"Desgraciadamente en Sevilla hay muchos sevillanos, muchas sevillanas con necesidades de alimentación, y, precisamente, lo que pretende esta campaña del Banco de Alimentos es acabar con esas necesidades de alimentación que todavía hoy en la capital de Andalucía tienen muchos vecinos", ha concluido.