La Diputación entrega con "orgullo" sus Medallas: "Somos Sevilla, no tenemos la culpa"

Bajo el lema 'El hilo que nos une', que no es otro que Sevilla, la Diputación ha entregado este miércoles las Medallas de Oro de la provincia a ocho personalidades y seis entidades destacadas por "fortalecer lazos e impulsar una Sevilla mejor" y por ser "referentes de trayectorias, valores y acciones para la comunidad".

Ha sido la primera edición presidida por Javier Fernández, cabeza visible de la Diputación, que decidió abrir el acto a todo vecino que quisiera acercarse y trasladar la gala de la Sede Provincial al Auditorio Cartuja Center, escenario que ha acogido por primera vez la celebración del Día de la Provincia de Sevilla 2024. "La Diputación quiere más participación, apertura, transversalidad, y conexión con la gente", ha afirmado Fernández.

"Estoy emocionado, agradecido y orgulloso", ha comenzado su discurso de cierre de acto el presidente provincial de Sevilla. "Comienza una nueva etapa y queremos ser un instrumento y un motor para influir en la vida de la gente", ha continuado un Fernández pletórico.

Fernando Rodríguez Villalobos (i), expresidente de la Diputación de Sevilla, recibe la Medalla de Oro de la Provincia de manos del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (d), durante el acto por el Día de la Provincia de Sevilla. / José Manuel Vidal

Fue un 23 de mayo de 1812 cuando se promulgó el decreto que dividía el territorio español en provincias, con sus respectivas diputaciones (este año se ha adelantado la conmemoración un día para no interferir con el inicio de la campaña de las Elecciones Europeas). Y desde entonces, la provincia de Sevilla ha sido cuna y testigo del nacimiento de grandes personalidades e instituciones que han colaborado en el crecimiento de esta tierra, como las que han sido galardonadas este miércoles por la tarde.

Pero la gala no ha sido todo seriedad, ni mucho menos. Y si no, que se lo digan al público del Cartuja Center, que se ha puesto de pie, ha aplaudido y ha bailado al ritmo de los presentadores. Cristina Almazán y Álex O'Dogherty han conseguido que concejales, diputados, presidentes y representantes de instituciones se arranquen a cantar "la cosa solo puede mejorar".

Además de mezclar información y humor para dar inicio a un acto amenizado con actuaciones musicales, al inicio y al final, de la Escuela de Danza Mirko Vullo de Sevilla, de La Bizarrería o de la Orquesta Flamenca de Sevilla, que han repetido en varias ocasiones entre los diferentes bloques de entrega de premios.

La actriz Cristina Almazán y el actor Álex O'Dogherty presentan el acto por el Día de la Provincia de Sevilla / José Manuel Vidal

"Orgullo" en el Cartuja Center

En la Isla de la Cartuja, además del calor que anuncia la próxima llegada del verano, se respiraba orgullo minutos antes del inicio del acto. De los galardonados por lo que iban a vivir, de los vecinos que se han acercado al auditorio por el reconocimiento a sus paisanos, y de los diferentes representantes de la sociedad sevillana congregados para la ocasión.

Y también del organizador del acto, el presidente de la Diputación, Javier Fernández: "Somos Sevilla. No tenemos la culpa de ser sevillanos y sevillanas". Ha afirmado que la provincia está "orgullosa de sí misma. Orgullosa de sus pueblos, del primero al último. De nuestra gente, de nuestro futuro y de nuestros premiados".

Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, sentado entre el público junto a Juan Espadas y Antonio Muñoz / El Correo

"Somos inconformistas, queremos mejorar, haremos inversiones", ha proseguido, para recordar también las propuestas enviadas a la Junta de Andalucía o las peticiones al Gobierno de España. "Nadie abraza como nosotros y nadie sonríe como los sevillanos y las sevillanas", ha finalizado.

Las personalidades premiadas

La actriz Belén Cuesta, premiada por su calidad artística y creatividad en la interpretación de los variados personajes a lo largo de su joven carrera, ha sido la última en recibir su medalla de manos del presidente de la Diputación y ha pronunciado un discurso de agradecimiento.

"Soy la persona menos merecedora de esta medalla, pero me la voy a quedar. Siempre he sentido el cariño de la ciudad. Sirve para reflexionar sobre los orígenes, y eso es muy emotivo. Si en alguna parte puedo decir que pertenezco a la cultura inconformista y necesaria de esta tierra, me enorgullece muchísimo. Viva su talento", ha asegurado, emocionada.

El que ha abierto la entrega de galardones, también de manos de Fernández, ha sido el expresidente de la Diputación de Sevilla durante casi dos décadas, Fernando Rodríguez Villalobos, premiado por su labor incansable en nuestra provincia durante su carrera política y como presidente provincial.

Fernando Rodríguez Villalobos, expresidente de la Diputación de Sevilla, recibe la Medalla de Oro de la Provincia de manos del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández / José Manuel Vidal / EFE

También han recibido su medalla el cantaor José Domínguez Muño 'El Cabrero', recogida por su hijo Emiliano Domínguez, por su aportación en el cante jondo y la música y por llevar por bandera la cultura y el arte de nuestra tierra, o el artesano bordador Francisco Carrera 'Paquili', por su prestigioso trabajo en el bordado del patrimonio y ajuar en hermandades de Andalucía y el resto de España.

A las futbolistas de la Selección Femenina de Fútbol Irene Guerrero y Olga Carmona, se les ha otorgado su medalla por su constancia y disciplina en el deporte de alto rendimiento, que ha contribuido al éxito deportivo y a la calidad del futbol femenino en España.

La futbolista Irene Guerrero recibe la medalla de oro de la provincia de Sevilla durante el acto por el Día de la Provincia de Sevilla / José Manuel Vidal

El periodista Antonio Yélamo, ha recibido el premio por su curiosidad innata, mente abierta y pensamiento crítico llevados al periodismo; y la exsecretaria de estado de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, por su trayectoria en el fomento de los valores humanos y su labor social en beneficio de la comunidad y, en especial, de los colectivos más necesitados.

Seis entidades galardonadas

También han sido distinguidos Publicaciones del Sur S.A (a su presidente, José Antonio Mallou), que celebra el 35 aniversario, por su relevancia como proyecto de comunicación más amplio de Andalucía; y la organización COCEMFE (a su presidente, Juan José Lara), por su labor en defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en la provincia para contribuir a su plena inclusión y participación activa

La Fundación Padre Leonardo Castillo, en concreto su presidente Florencio Gutiérrez, ha recibido su medalla por la memoria de trabajo asistencial de su fundador y su labor social actual. También al presidente de Oleand Manzanilla Olive S.C.A., Antonio Candil, por ser la mayor cooperativa de aceituna de mesa de la provincia de Sevilla y una de las diez más grandes de Andalucía por volumen de facturación

El fundador del Teatro Atalaya-TNT, Ricardo Hiniesta, ha recogido la medalla para la compañía por su labor incansable de innovación teatral y su implicación en la difusión de la cultura en los espacios escénicos en Sevilla. Y otro de los últimos de la gala en recibir su medalla ha sido la Policía Nacional en Sevilla, por sus 200 años dedicados a garantizar la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes.