El alcalde de Sevilla asume la Ley de Capitalidad que propone el PSOE en sus enmiendas al presupuesto

Quedan seis días para que se produzca la votación de los presupuestos municipales de Sevilla en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento, en la que el alcalde, José Luis Sanz, pretende que salgan adelante de una manera u otra. Ya sea con un voto a favor o la abstención de los grupos de la oposición o mediante una moción de confianza que acabe unilateralmente en la aprobación de las cuentas del Gobierno local. Y para dar un impulso a las negociaciones con el PSOE, ha tendido la mano a Antonio Muñoz, portavoz del grupo socialista, para volverse a sentar y negociar: "De sus 27 medidas, 15 son perfectamente asumibles por nosotros".

Tras unas negociaciones entre el Partido Popular con PSOE y Vox (Podemos - Izquierda Unida no se presentó) este pasado lunes que los primeros calificaron de "decepcionantes" y los segundos de "teatro", este martes en el pleno ordinario de mayo todos los grupos de la oposición se han manifestado en bloque en contra de siete modificaciones presupuestarias.

La medida más destacada es la Ley de Capitalidad, un régimen especial que ya disfrutan muchas ciudades españolas y que Muñoz quería que se impulsara junto al Gobierno y la Junta de Andalucía. La cuestión fue abordada en la primera reunión que mantuvo Sanz como alcalde con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado octubre. Entonces, Moreno se comprometió a "estudiarla", afirmando que había que lograr que "sea eficiente y dé respuesta a una necesidad".

Días después, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, rebajó las expectativas respecto al impulso de esta ley. Sostuvo que Moreno no iba "a contribuir" a que una "mitad de Andalucía se sienta agraviada". Desde entonces, no se supo nada por ninguna de las partes, hasta este mismo martes, cuando el consejero ha afirmado que "la Junta no le da instrucciones al Ayuntamiento" y que "no se puede elaborar en contra del resto de capitales o municipios de Andalucía. La Junta, encantada de dialogar en positivo".

El resto de propuestas que el Ayuntamiento estaría "dispuesto a negociar" serían: Anillo verde, conexión de Barrios, reurbanización del entorno del Casino de la Exposición, reurbanización del Paseo Juan Carlos I, tranvibús, metrocentro, Patrimonio Histórico, conmemoración de la Generación del 27 y de la Exposición Iberoamericana de 1929, organización y gestión de servicios públicos, comunidades energéticas, ampliación de la red de piscinas públicas, fiscalidad turística, FIBES, plató de cine o protección ambiental. No descartan "alcanzar acuerdos sobre cuestiones puntuales del resto de líneas".

Invitación a una próxima reunión

En un correo electrónico enviado por Juan Bueno, portavoz del Gobierno local, al grupo socialista, se les invita a "cerrar los detalles de una próxima reunión en la que avancemos este posible acuerdo". Sin embargo, fuentes socialistas cuentan a El Correo de Andalucía que se han enterado en el mismo pleno de esta propuesta (tras el anuncio de Sanz), que no se les comentó nada en la reunión de este lunes (solo un día antes), y tampoco se les había informado previamente de cuáles son esas 15 propuestas aceptadas ni cómo se trasladaría a los presupuestos.

El alcalde de Sevilla se ha referido a un documento de propuestas que el PSOE ha presentado como su principal carta para negociar un acuerdo que permita que salgan adelante los presupuestos municipales el próximo lunes 3 de junio. De estas reclamaciones, consideraría ponerse de acuerdo en "más de la mitad".

Los 12 puntos no aceptados inicialmente por el PP son Tablada pública y verde, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Plan Municipal de Vivienda, renuncia a externalizar servicios, públicos, ciudad de los 15 minutos, nuevos habilitados nacionales, creación de la Dirección General de Igualdad, Casa de la Mujer y CIAM, Memoria democrática, cortes de luz, recuperación y promoción nacional del Premio de Novela Almudena Grandes, y reducir la cuantía del préstamo previsto en el presupuesto 2024.

"Si tienen interés, vamos a negociar"

José Luis Sanz ha vuelto a reafirmarse en su idea de que quiere "seguir gobernando en solitario y que Sevilla tenga el presupuesto que necesita". Por eso, ha reconocido estar "sorprendido" cuando se habla de conversaciones con Vox: "Son las mismas que con usted (a Muñoz). No me he salido de la línea".

"Cuando uno se encuentra una ciudad abandonada y dejada es difícil ponerla al día en un solo año. Tenemos al PSOE bloqueando la ciudad, igual que Vox y Podemos. Llevo un año intentando sacar el presupuesto porque lo necesita Sevilla", ha proseguido el alcalde, para proponer al portavoz socialista "abstenerse" o volver a reunirse: "Si tienen interés en negociar, nos queda una semana. Vamos a negociar. Y que Sevilla pueda funcionar con un presupuesto".

Por su parte, Antonio Muñoz ha criticado que su grupo ha formulado 356 preguntas y ha recibido 135 respuestas: "El 73% de las preguntas realizadas por mi grupo como oposición están sin responder". Ha insistido en unas "negociaciones con Vox" y en que el significado de que los tres grupos, "tan dispares", hayan coincidido en rechazar las modificaciones presupuestarias de este martes.

También ha descartado Muñoz que vaya a haber una moción de censura y ha negado que exista un bloqueo por su parte. "Menos paripé, más diálogo. Más del 90% de las modificaciones presupuestarias han salido adelante con la abstención o voto a favor del PSOE", ha sentenciado.