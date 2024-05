"Si todos los grupos dicen que no, igual el problema está en el Gobierno": la oposición rechaza las modificaciones presupuestarias del alcalde de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a recibir otra señal inequívoca, a falta de que se puedan retomar o no las negociaciones en lo que queda de semana, de que no le quedará otra solución que una cuestión de confianza para poder aprobar los presupuestos municipales, que ahora mismo se encuentran prorrogados. Tras una reunión entre el Gobierno local y los grupos de la oposición este lunes, a la que Podemos - Izquierda Unida no se presentó, PSOE calificó de "decepcionante" y Vox de "teatro", estos han votado en contra en el pleno de este martes a las modificaciones presupuestarias.

Los tres consideran que no tienen sentido aprobar siete modificaciones presupuestarias, "necesarias" para el Ayuntamiento, a falta de que menos de una semana para que el lunes 3 de junio sea el debate sobre el presupuesto municipal, que José Luis Sanz pretende sacar adelante de una manera u otra, sea con el voto a favor o abstención del resto de grupos o a través de una cuestión de confianza. De hecho, el alcalde ha dado un paso adelante anunciando que está dispuesto a asumir 15 de las 27 propuestas presentadas por el PSOE para el presupuesto.

"En seis días presentan el presupuesto en pleno y nos traen unas modificaciones de 4 millones de euros que pueden que se aprueben, por los plazos, después del pleno. Nos están metiendo a los grupos de la oposición en los vaivenes políticos", ha argumentado Sonia Gaya, concejal socialista, que ha afirmado también que "si todos los grupos han dicho que no, igual el problema está en al actitud del Gobierno".

La oposición, en bloque en contra

Tanto el PSOE como Vox y Podemos - Izquierda Unida han mandado el mensaje a José Luis Sanz de que no cuente con ellos, al menos de esa forma, como planteando unas modificaciones presupuestarias a seis días de que se voten las cuentas al completo. "Las formas y la efectividad son importantes. Nos están metiendo a los grupos de la oposición en los vaivenes políticos", ha asegurado Gaya.

"Decidieron prorrogar los presupuestos en febrero, sin traerlo a pleno. Ahora han decidido traerlos a junio para aprobarlos de manera unilateral arrastrándonos a sus decisiones. Nosotros no somos irresponsables. Irresponsabilidad es decir que se han licitado todos los pliegos para reformar el Lope de Vega, que ustedes cerraron, y ahora traigan la modificación presupuestaria", han explicado desde el grupo socialista.

Cristina Peláez, portavoz de Vox, también ha sido contundente: "No nos explicamos a qué está jugando el Gobierno. No han conseguido jugar con nosotros, y están intentando jugar con Sevilla". "Ya pueden decirnos lo que quieran, pero después de haber mentido descaradamente a los medios hace una semana, no podemos estar esperando cualquier cosa de ustedes. Nos preocupa que se rían de esa manera de los sevillanos", ha continuado, además de haber culpado a "las estrategias electorales de Juanma Moreno" de "someter el futuro de la ciudad" o haber teorizado sobre un posible pacto entre PP y PSOE para que el lunes salgan adelante "unos presupuestos que les agraden".

Desde Podemos - Izquierda Unida, ha sido el concejal Ismael Sánchez el que ha afirmado que "la paciencia tiene un límite" y que en el Gobierno "están en minoría y se tienen que sentar con la oposición".

Juan Bueno, portavoz del grupo popular, ha defendido que están haciendo "lo posible para solucionar los problemas de la ciudad". " De momento tenemos el arma de las modificaciones presupuestarias. Hay cosas que corren prisa, como el Lope de Vega".

Las modificaciones presupuestarias rechazadas

Entre las modificaciones presupuestarias que no han sido aprobadas destacan inyectar casi 203.000 euros para obras en vías públicas del distrito Nervión, a costa de otras consignaciones presupuestarias que son anuladas; así como más de un millón de euros para inversiones en la Policía Local también con cargo a bajas presupuestarias o 2.069.070,94 de euros para el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), para la necesaria rehabilitación del Teatro Lope de Vega.

También 379.258 euros del presupuesto de 2023 para ayudas a la modernización del sector del taxi, 340.000 euros para inversiones para el servicio de bomberos y 260.000 euros para ayudas de libre concurrencia del área de Promoción y Desarrollo Empresarial, también a costa de partidas que son dadas de baja.