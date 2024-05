El alcalde de Sevilla abre esta tarde la ronda del presupuesto: “Gobierno de coalición, no”

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya ha regresado de su visita institucional y empresarial en China y esta semana afronta su siguiente cometido, la negociación de los presupuestos municipales con los grupos de la oposición. A partir de las 17:30 horas de este lunes, Sanz ha convocado a los tres grupos (PSOE, Vox y Podemos - Izquierda Unida) de cara al pleno del día 3 de junio en el que se llevará a cabo la votación.

"Esperemos que vengan con una actitud constructiva y no sigan manteniendo una situación de bloqueo en la ciudad de Sevilla", ha afirmado el primer edil desde el Real Alcázar, donde ha presentado el Ciclo de Óperas.

Sanz ha explicado que ya ha tenido "conversaciones" con los tres grupos políticos y que este lunes se volverá a "sentar para negociar y conversar". En esas reuniones buscará que sea aprobado el presupuesto en el primer intento. "Si sale rechazado", ha continuado, será el momento de "la cuestión de confianza", que se llevará a cabo "esa misma semana".

Rechazo a una coalición con Vox

Lo que sí tiene claro el alcalde de Sevilla, y el Partido Popular a nivel nacional, autonómico y local, es que no habrá pacto de ningún tipo con Vox para formar un gobierno de coalición.

"Lo vuelvo a decir. Busqué gobernar en solitario y lo conseguí. Y durante estos tres años que quedan voy a seguir gobernando en solitario", ha respondido con rotundidad José Luis Sanz. "Gobierno de coalición, no. Se puede hablar de todo, pero gobierno de coalición no", ha repetido, como mensaje directo a Vox.

El alcalde tiene muchas razones para no querer ese pacto de gobierno, sobre todo porque no lo necesita. Sabe que PSOE y Vox no le sacarán de la alcaldía y que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (artículo 197 bis) le permite plantear al pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales.

Sin preferencias con nadie

Aunque desde Vox reconocían negociaciones que iban más allá de simples conversaciones y desde el resto de grupos se ha criticado que se le haya dado preferencia al grupo de ultraderecha en estas reuniones, Sanz ha negado que haya dado prioridad a algún grupo.

"He tenido encuentros con Cristina Peláez, Antonio Muñoz y Susana Hornillo", ha asegurado desde el Alcázar, en referencia a los portavoces municipales de Vox, PSOE y Podemos - Izquierda Unida.

Precisamente Hornillo afirmó este domingo que no formaría parte de la ronda de contactos, condicionando el diálogo a bajar el precio de los alquileres, impedir la llegada de vertidos tóxicos al Guadalquivir o acabar con los cortes de luz que afectan a 15.000 familias. "Espero que venga", ha afirmado el alcalde de Sevilla al respecto.