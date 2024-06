El PP barre al PSOE en Sevilla capital y se hace con grandes feudos de la provincia

José Luis Sanz votó este domingo con el regusto incómodo, todavía, del fracaso en la cuestión de confianza planteada en el pleno municipal del pasado viernes. Y se acuesta, este 9J, con la proeza de haber barrido al PSOE en Sevilla, la atalaya desde donde oteaba antaño sus grandes mayorías.

Los datos no dejan lugar a dudas. El PP ha ganado estas elecciones europeas en la capital por casi siete puntos de diferencia respecto a los socialistas, según los resultados oficiales y con el 100% de los votos escrutados. En concreto, la diferencia ha sido de 38,71% frente al 31,4% del PSOE, 107.728 votos frente a los 88.644 votos. Que el PP gane en Sevilla no es nuevo, ya ganó en las generales del 23 de julio en las últimas elecciones celebradas en la capital andaluza, pero entonces la diferencia fue menor, apenas hubo 4 puntos de diferencia entre ambas formaciones.

Aunque el resultado de las europeas no se pueda trasponer a la gestión municipal, lo cierto es que la marca PP no sólo no se erosiona tras un año de gobierno municipal (tensionado en las últimas semanas por su relación con Vox) sino que el Partido Popular crece y lo hace con fuerza en barrios históricamente marcados por el puño y la rosa, caso de Triana, la tierra que vio nacer a Susana Díaz.

No en vano, Juan Manuel Moreno decidió que Sevilla, y en concreto Triana, sería el escenario de la apertura y cierre de esta campaña que el presidente andaluz ha interpretado y trabajado con el mismo tesón que unas autonómicas. En Triana, el PP le saca a PSOE un 30% más de los votos mientras en las últimas europeas, fue la papeleta socialista la favorita entre los trianeros. Un vistazo por barrios de Sevilla deja como últimos bastiones del PSOE los barrios de Cerro Amate, Este-Alcosa-Torreblanca y Macarena y Macarena-Norte, según la distribución de territorios de la página oficial de resultados.

El PP se asienta en barrios habitualmente de su lado y con otros nuevos: Los Remedios, San Pablo-Santa Justa, Nervión o Sur, entre otros.

La radiografía general de resultados deja a la ultraderecha de Vox en tercer lugar en la capital, con una ligera caída respcto a 2019, y la entrada con fuerza en el electorado sevillano de la agrupación de votantes de Se acabó la fiesta, liderada por el agitador de origen sevillano Alvise Pérez, que recoge en la capital andaluza más de 16.500 votos, por encima de los electores que en total ha tenido Sumar, una de las grandes derrotadas de la noche, y quinta fuerza en la capital.

El PP también gana en la provincia

El PP ha ganado por 1.300 votos al PSOE en la provincia de Sevilla, tradicional aldea gala de los socialistas en Andalucía. Ha sido uno de los resultados más celebrados en el partido de Juanma Moreno en su análisis del conjunto de la comunidad. El PP sube casi 17 puntos respecto a los resultados de 2019 mientras que el PSOE cae 9,30 puntos. En porcentaje de votos, los populares se meten en el bolsillo el 34,63% de las papeletas mientras que los socialistas se quedan el 34,45%.

Vox se consolida como la tercera fuerza de la provincia sevillana, igual que ocurre en Andalucía, con el 9,61% de los votos, algo más de dos puntos por encima de lo que cosechó en 2019. El partido de Alvise Perez, el analista de ultraderecha nacido en la capital hispalense, ha cosechado en Sevilla un total de 45.634 votos (el 6,30%), por delante de Sumar (5,96%) y de Podemos, que cae diez puntos hasta el 3,48% de los sufragios.

En Dos Hermanas, el PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, conserva su victoria estas europeas a cuatro puntos del PP. En La Rinconada, otro de los municipios donde más votos obtuvieron los socialistas en las pasadas elecciones locales, el alcalde Javier Fernández, a la sazón secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, obtiene un resultado indiscutible con el 45,85% de los votos, a 23 puntos del PP (22,47% de los votos).

Mirando a la provincia sevilla, en municipios como Écija, Marchena o Utrera gana el PP, que también se impone a los socialistas en Los Palacios. En Alcalá de Guadaira gana el PSOE, que se apunta también la victoria en Carmona.

Podemos gana en un solo pueblo de la provincia sevillana, en Marinaleda, feudo tradicional de Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, que ha hecho campaña con Irene Montero. El partido de Pablo Iglesias se impone con el 58% de los votos. Sumar se apunta la victoria en otro pueblo sevillano, Casariche, donde obtiene el 36,39% de los votos y que es un feudo tradicional de Izquierda Unida.