La gran novedad para viajar en tren de Huelva a Sevilla "en menos de una hora"

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha avanzado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciará en junio "novedades" para conectar la provincia con Sevilla por tren en menos de una hora. Aunque no ha querido precisar mucho más, sí que ha adelantado que se no habla del AVE, sino "de la Huelva-Sevilla, de lanzadera que enlacen con el AVE a Madrid, y de los Alvia".

A pregunta de los periodistas, durante la inauguración del coworking digital La Nao, sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el estudio informativo del AVE y que se va a "acometer una actuación que va a acercar Sevilla a Huelva de la hora y media larga actual a menos de una hora de tiempo para cubrir esa distancia", Rico ha matizado que "se ha desvelado un secreto", pero "que hay que estar un poquito con la boca cerrada hasta el mes de junio, porque se hará partícipe a toda la ciudadanía de una gran noticia".

En un principio, la subdelegada no ha querido dar más detalles sobre "la novedad" para no adelantarse, ya que el propio ministro Óscar Puente la presentará en junio y porque aún está "en tramitación", pero ha asegurado que "va a llevar mejoras, cambios de trenes, y va a suponer lo que dijo el presidente". De esta forma, no ha querido adelantar más que el hecho de que "se va a poder ir de Huelva a Sevilla en menos de una hora, y va a haber más cambios".

No obstante, finalmente, la subdelegada ha adelantado que no habla de alta velocidad, sino "de línea ferroviaria Huelva-Sevilla, trenes lanzadera que enlacen con el AVE de cara a Madrid, y Alvias", toda vez que ha subrayado que han pedido "más frecuencias, menos tiempo, y mejoras".

Pero ha insistido en que esa fecha de junio, "alguien del equipo del Ministerio vendrá a Huelva para contarlo", al tiempo que ha señalado que "no es solo un estudio informativo, sino ejecutivo" el que está realizando el Gobierno.

"Había una deuda histórica con respecto a las infraestructuras ferroviarias, en torno a lo que tiene que ver con frecuencias, en torno a lo que tiene que ver con tiempos de recorrido desde Huelva a Sevilla, y lo mismo también con las comunicaciones y la accesibilidad hacia Madrid", ha explicado.

Así, Rico ha indicado que desde la Subdelegación, junto al PSOE, se ha elevado una propuesta "valiente" al ministro, con el que se reunieron hace algo más de 15 días, y que consiste en "darle a Huelva lo que necesita, y supone reducción de tiempos y de recorridos".

Asimismo, se ha referido a "mejoras" de las infraestructuras que ya están, como "la apuesta de 110 millones que está mejorando la línea Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra", con la que "se van a remodelar determinadas estaciones, se están cambiando catenarias, vías o el sistema eléctrico".