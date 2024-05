Esta es la extraña enfermedad de Jordi Roca que lo dejó sin habla durante años

Jordi Roca es un chef de reconocido prestigio internacional y propietario, junto a sus dos hermanos, de uno de los restaurantes más importantes del mundo, El Celler de Can Roca en Girona. Además, entre otras distinciones, fue nombrado mejor pastelero del mundo en 2014 y es el actual responsable de repostería del restaurante.

Un profesional de la cocina que también ha tenido sus dificultades y traspiés, cuando por una extraña enfermedad hace diez años se le quedó inmovilizado de pronto el cuello y perdió por completo el habla varios años, un percance que ocurrió repentinamente cuando estaba en su restaurante y del que no se explicaba el porqué.

Según relató posteriormente, el chef estaba delante del ordenador en su restaurante cuando sintió un dolor muy fuerte en el cuello que lo dejó inmovilizado por completo, no podía mover la cabeza. Descartando la tortícolis, que la había tenido en otras ocasiones, esta era una sensación que lo asustó bastante porque era incapaz de mover el cuello de ninguna forma. Es más, la cabeza hacía unos movimientos sin que él hubiera ordenado nada.

Después de visitar varios médicos descubrió la causa, una enfermedad rara llamada distonía cervical, que afecta a la musculatura del cuello y hace que la cabeza haga movimientos involuntarios y gire hacia un lado. Pero otra dificultad añadida ocurrió después en 2016, cuando se quedó sin habla por completo debido a la misma enfermedad. Al parecer la distonía cervical le afectó a la laringe y por extensión al habla, y dejó de hablar por completo. Tras varios años "reaprendiendo" y con rehabilitación logró su objetivo y ya pudo poder hablar, aunque con dificultad, pero lo consiguió, como se ha demostrado en el programa de Cuatro de este lunes 'Martínez y Hermanos' en Cuatro, cuando narró con mucha gracia una anécdota que le ocurrió en una boda y que adjuntamos al final del artículo.

La buena noticia de la recuperación del habla la narró él mismo el pasado año a través de su cuenta de Instagram: "Bueno, hola a todos, bueno, no sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo, con esta voz, que se me ha quedado voz de locutor de radio de las dos de la mañana", y explica cómo perdió la voz de repente por completo y cómo tuvo durante todo el tiempo de recuperación tuvo picos de voz "que han ido y viniendo" y con el tiempo fue mejorando poco a poco y ha podido "aprender a hablar sin esfuerzo, porque aunque parezca mentira cuesta mucho poder retomar el hilo de la voz", comenta Roca, "incluso puede que mañana no tenga la misma voz", recalca.

La anécdota en la boda al orinar

El célebre chef acudió este lunes al programa de Cuatro 'Martínez y Hermanos' y contó con mucha gracia lo que le ocurrió en una boda cuando con varios cócteles encima y un poco mareado buscó desesperadamente el servicio para poder orinar, y ocurrió lo inesperado.