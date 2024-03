Los vecinos de Santa Clara, indignados: "Hace tiempo que decimos que hay un problema de seguridad ciudadana"

Santa Clara es un barrio tranquilo, residencial, en el imaginario sevillano. No es común que aparezca mencionado en noticias de reyertas y redadas policiales. Hasta el pasado domingo, cuando murió apuñalado un joven de origen marroquí y residente en Sevilla en la confluencia de la avenida Villas de Cuba con la calle Macedonia. En Santa Clara, ese lugar donde casi nunca pasaba nada.

Luego está, claro, la realidad de la barriada contada por quienes la viven a diario: “Venimos diciendo desde hace tiempo que hay un problema de seguridad ciudadana, en parte relacionado con las discotecas de la periferia del barrio”, afirma Manuela Cañadas, presidenta de las asociación de vecinos Las Praderas de Santa Clara. "Principalmente de algunos afters del polígono Calonge, de la avenida Montesierra, en un local que se llama Occo, y de las calles aledañas, que es donde van todos los chicos a hacer botellona".

Esta representante vecinal señala además que los robos en la zona son comunes: "Algunos vecinos me cuentan que han querido quitarle los móviles a sus hijos". Incluso que varios fines de semana se han encontrado "coches con los cristales rotos" para intentar llevarse lo que hubiera dentro.

Santa Clara reclama más vigilancia policial

“Pedimos a las autoridades municipales que refuercen la seguridad. No vemos coches que se pasen por aquí, se tiene que hacer mucho más patente”, solicita Manuela Cañadas. En algunas noches de fiesta, según relata Cañadas, muchos vecinos llaman a las autoridades, aunque "la Policía Local al parecer dice que tiene poco personal".

Esta reivindicación, la de que faltan agentes desplegados por el barrio, no es nueva: "Desde hace unos 10 años estamos así. Y va por rachas: de repente aumenta la inseguridad, viene la policía y entonces disminuye". Cañadas lo resume en pocas palabras: "Al final es cuestión de vigilancia".

Esta situación se enmarca en un contexto en el que sindicatos policiales como el SUP exigen "un 20% más de policías de los que hay para dar cobertura a la demanda de seguridad ciudadana". "“El problema que tiene Sevilla, al igual que el resto de capitales de Andalucía, es que el catálogo de puestos de trabajo no se actualiza. Las poblaciones aumentan, y no meten más efectivos", comenta Ángel Becerra, secretario regional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), a El Correo de Andalucía.

El miércoles por la tarde, concentración vecinal para pedir más seguridad

La plataforma vecinal de Santa Clara ha convocado una concentración el próximo miércoles a las 19:00 en el acerado de la urbanización Nuevo Continente "como respuesta al asesinato del joven de 21 años que tuvo lugar el pasado domingo". "Se puede llevar una flor o un pequeño texto pertinente al caso", detalla el comunicado remitido por la organización.

"Queremos denunciar este trágico hecho y pedir también más vigilancia policial", recalca la presidenta de la asociación de vecinos Las Praderas de Santa Clara. Solo así podrá volver a ser aquel barrio tranquilo en el que parecía que nunca pasaba nada.