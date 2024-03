Antonio Tejado declarará ante el juez el próximo 15 de marzo

El próximo viernes 15 de marzo, Antonio Tejado volverá a ponerse ante el juez que está instruyendo la causa del robo con violencia contra su propia tía, la cantante María del Monte, en su vivienda de Gines. Esta vez, ha sido el abogado defensor de Tejado el que había solicitado de manera voluntaria esta vista, ya que la primera vez que se personó ante el juez, el pasado 12 de ferbero, se acogió a su derecho de no declarar.

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado a conocer que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga el robo en casa de María del Monte, ha citado al sobrino de la artista el 15 de marzo, atendiendo a la solicitud de su letrado.

Antonio Tejado está en prisión preventiva desde el 12 de febrero a petición de la Fiscalía, cuando fue llamado ante el juez después de su detendión. Durante su comparecencia judicial, tanto Tejado como mitad de los detenidos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, mientras que el resto únicamente respondió a preguntas de sus respectivos letrados, informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En la causa se investigan los presuntos delitos de robo con violencia, detención ilegal, lesiones, amenazas y pertenencia a organización criminal.

Tres semanas después de su entrada en prisión provisional acusado de ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, Antonio Tejado ha decidido dar un paso al frente. Tras muchas especulaciones sobre si prestaría declaración voluntariamente ante el juez para intentar demostrar su inocencia -algo que sigue sosteniendo a pesar de las pruebas e indicios que habría en su contra- su abogado confirmaba este miércoles la solicitud de su comparecencia voluntaria en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

Parco en palabras porque, como ha explicado en más de una ocasión, "no digo nada que tenga que ver con el procedimiento", Fernando Velo es quien confirmó la información que publican este miércoles diferentes medios de comunicación acerca de que ya han solicitado la declaración urgente del sobrino de la artista ante el juez: "He dicho siempre que no voy a decir nada. Habéis publicado que se ha solicitado, pues ya está".