Un hombre se arroja a las vías del tren en la Estación de San Bernardo

Un impactante suceso se ha vivido en la Estación de San Bernardo de Sevilla cuando un hombre saltó a las vías del tren justo cuando un convoy se aproximaba. Sobre las 14:15 horas del Lunes de Feria se han vivido momentos de gran tensión en hora punta en los andenes de Cercanías y Metro de Sevilla.

Susto en San Bernardo

César Carazo, reconocido cantante y testigo presencial del incidente, relató a El Correo de Andalucía los momentos de tensión que se vivieron: "Yo venía en el metro y al salir de los andenes del Consorcio, me dirigía al otro andén para tomar el tren a Jerez. Al llegar, vi un tren que venía en dirección a Cádiz y, de repente, un hombre saltó a las vías. No lo empujaron, saltó por su propia voluntad. Me quedé helado y solo pude exclamar '¡Dios mío!'. El tren frenó en seco con un estruendo ensordecedor".

El hombre que se arrojó a la vía del tren, vestido con camisa roja, es ayudado a salir por otros pasajeros que se encontraban en el andén / César Carazo

"No temblaba ni sangraba, al salir de las vías del tren"

Tras el paso del tren, el hombre se levantó de las vías por su propio pie. Los pasajeros, en un gran revuelo, lo ayudaron a salir. Carazo, aún conmocionado, se acercó al andén y pudo observar que, a pesar de lo sucedido, el hombre de la camisa roja no presentaba ninguna herida visible. "Era un hombre mayor, de al menos 60 años, con una expresión completamente inexpresiva. No temblaba ni sangraba, solo se tocaba el codo como si se hubiera hecho un golpe al caer. Los agentes de seguridad lo retuvieron y se lo llevaron sin que el tren lo hubiera rozado", explicó el cantante.

Un hombre se arroja a la vía del tren en la Estación de San Bernardo / César Carazo

El incidente provocó la paralización del tráfico ferroviario durante al menos 20 minutos.

Las causas del suceso aún se investigan. Afortunadamente, el hombre salió ileso y ahora deberá responder ante las autoridades por sus actos.