¿Puede un policía nacional llevar una pulsera de un partido político?

¿Puede llevar un agente de la Policía Nacional un distintivo político mientras está de servicio? La pregunta viene a raíz de la pulsera de Vox que portaba el agente que redactó la denuncia el pasado sábado contra Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología Social, durante una concentración en solidaridad con el pueblo palestino celebrada en el centro de la capital andaluza.

En el escrito se culpa al profesor de desobediencia y detalla que los manifestantes dificultaban "una vía de evacuación" de la plaza de las Setas de la Encarnación. "Además, en la denuncia se dice que yo portaba 'una bandera con mástil de Palestina', lo cual no creo que sea delito alguno", apunta Moreno. ¿Incumple el reglamento, sin embargo, la cinta de Vox que llevaba en la muñeca el policía, tal como afirman algunos testigos de los hechos?

"Dentro de las intervenciones policiales debemos actuar sin distintivo político y religioso", explica Ángel Becerra, secretario regional del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "La normativa interna recoge que hay que actuar con neutralidad política e imparcialidad en el ejercicio de nuestras funciones. Por parte de la dirección se pueden abrir incluso expedientes", indica Becerra.

La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad exige "la neutralidad política, la imparcialidad y la evitación de cualquier actuación arbitraria o discriminatoria". Caso diferente es si el miembro de la Policía Nacional no se encuentra de servicio: "Si no estás de uniforme, puedes ponerte lo que quieras", aclara el secretario regional del SUP.

"Todo esto es kafkiano"

"En la conversación que mantuvimos, el agente me hizo alguna comentario que no es de recibo y que me guardo por ahora", asegura Isidoro Moreno a El Correo de Andalucía. Desde subdelegación del Gobierno informan de que aún no han recibido la denuncia de infracción de la Policía ni ninguna queja por parte de la asociación.

"Todo esto es kafkiano, o más bien de película de Berlanga", comenta Moreno. "Y es posible porque 'el gobierno de progreso'. como denominan algunos al que preside Sánchez y en el que hay ministros de Sumar, IU y, hasta las últimas elecciones, también de Podemos, mantiene vigente la llamada Ley Mordaza. Y así estamos", zanja el catedrático emérito de la Universidad de Sevilla.