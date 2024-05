Kiko Matamoros sale en defensa de su hija: "Se encuentra en una situación de indefensión absoluta"

El reality Supervivientes sigue avanzando y con él, las salidas desde Honduras. Esta semana se juegan su permanencia en la isla Aurah Ruiz, nominada por el grupo, y Laura Matamoros, que se posicionó en la rampa de salida debido a una sanción interpuesta por el programa. También están en esta situación Pedro García Aguado, Kiko Jiménez, Arkano y Miri Pérez-Cabero.

Ante esta situación, el padre de Laura, el polémico Kiko Matamoros, ha salido en defensa de su hija, asegurando que se encuentra "en una situación de indefensión absoluta". "Ha sido utilizada desde los platós para dar juego en un enfrentamiento con una señora que ha jugado con ventaja, con el apoyo y la cobertura mayoritaria de programas, presentadores y colaboradores (serviles y cobardes)", espetaba el excolaborador de Sálvame en su cuenta de Instagram.

Este domingo se daba a conocer el estado de salud de Laura Matamoros tras el aparatoso accidente que ha sufrido durante la conciencia en la isla y que provocó su evacuación. El padre de la influencer, que no puede acudir al plató del programa de Cuarzo TV debido al veto que tiene impuesto en Telecinco, ha usado sus redes sociales para expresar su malestar por el trato que está recibiendo su hija, según él, por parte del programa.

"El pasado domingo se vivió uno de los momentos más sucios de los que he tenido conocimiento en un plato; la animadversión y la imparcialidad, incluida la presentadora, restaron importancia a la actitud repulsiva de dos concursantes y silenciaron la respuesta de mi hijo Diego (resultaba más importante ver a otra invitada imitar a la Pantoja)", revelaba Matamoros en el post en el que pedía el voto para su hija Laura.

Veto en Telecinco

El excolaborador advierte que está esperando su momento, incidiendo en que su hija "no tenía respuesta de sus reacciones en platós y programas, y la otra persona sí aprovechándose para victimizarse, pero no han parado de provocarla para conseguir esas reacciones negativas y luego machacarla". "El veto de T-5 me impide visitar, defender o comentar el concurso de Laura, en contraposición a la situación del resto de participantes. Espero mi momento".

Debido al veto en la cadena que fue su casa durante tantos años, es su hijo Diego el que acude a defender a Laura. Justo este domingo, con motivo del Día de la Madre, recibieron una sorpresa desde España, y fue el mismo Diego Matamoros quien revelaba cómo sus sobrinos están viviendo el concurso de su madre: "Los dos están muy orgullosos de ella, están viendo el programa alguna vez a horas tempranas. El otro día estuvimos pasando el cumpleaños juntos y la echaban de menos, evidentemente, pero bueno, que le vamos a hacer", confesaba durante la gala.