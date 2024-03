El PP andaluz tilda de "torticera" la campaña del PSOE para el 8M

El PP andaluz ha criticado este martes la campaña que ha lanzado el PSOE por el 8M. Los populares han tildado de "torticero" el lema escogido por los socialistas para este Día de la Mujer: Moreno Bonilla, yo no te creo. Los populares han insistido en que la igualdad "no pertenece a nadie, a ninguna ideología ni a ninguna sigla".

En un acto que ha servido al PP de ante sala al 8M, la consejera de Igualdad, Loles López ha acusado a los socialistas de "utilizar a la mujer de una forma bastante fea" y de realizar "un uso torticero" de un lema que englobó a todas las mujeres. Las explicaciones del líder de los socialistas no ha sido suficiente para la dirigente popular que ha admitido que no esperaba hubiese "dos formas de hacer las cosas, yo creía que no, pero sí". La titular de la Consejería ha destacado que, frente a esto, su partido lo que quiere es "hablar de la mujer, trabajar por la mujer y poner a la mujer en el centro".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no ha hecho una mención explícita al partido de Juan Espadas, pero ha pedido "no utilizar ninguna causa en beneficio propio o para buscar cualquier rédito". "Dividir la sociedad es de las peores cosas que puede hacer uno en política", ha reflexionado. El dirigente popular ha subrayado que "el objetivo es tan noble que lo que tenemos que hacer es volcar todo el esfuerzo del mundo al objetivo de la igualdad".

Moreno ha admitido que todavía "queda muchísimo por hacer" en materia de igualdad entre mujeres y hombres, pero el presidente andaluz ha valorado las políticas de su Gobierno en esta materia. El popular ha hecho un repaso por los datos logrados en igualdad en desde la llegada del PP al Gobierno. Moreno ha aplaudido el descenso del número de mujeres paradas en 11 puntos y el aumento de casi un 20% en mujeres en I+D en la comunidad. Además, el líder del PP andaluz ha reiterado la importancia de crear el primer plan andaluz de conciliación y corresponsabilidad, anunciado por López este lunes, y ha señalado que "no vamos a poder progresar si no hay la oportunidad de ser madre sin una limitación persona".

En el acto organizado por el PP andaluz, Ellas cambian Andalucía, los populares han reconocido el papel de 10 mujeres de diferentes provincias y sectores que han roto techos de cristal en sus respectivos ámbitos. La formación ha explicado que estas mujeres han hecho sacrificios a lo largo de sus vidas "para que las más jóvenes tengan oportunidades".