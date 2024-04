El PSOE denuncia a Antifraude a un nuevo alto cargo de la Consejería de Turismo

El PSOE ha denunciado ante la Oficina Antifraude al director de innovación de la Empresa de Turismo y Deporte de la Junta, Adrián Gómez Sola, por realizar "un contrato a dedo" con su anterior empresa, Giants Gaming SL. En concreto, según los socialistas, este alto cargo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte participó en la concesión de un contrato de patrocinio de 350.000 euros a la que fuera su empresa. El diputado socialista Rafael Márquez define esta actuación como "un manifiesto conflicto de intereses", en el marco de la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en la sede regional del PSOE-A.

Gómez Sola fue el encargado de firmar la memoria de justificación de este contrato en octubre de 2023 anteriormente había sido el jefe de marketing de la empresa beneficiada y llegó a la Consejería en junio de 2023, según el relato de Márquez.

Este es el segundo cargo de Turismo que el PSOE de Andalucía ha denunciado en solo dos semanas. El también coordinador de Presidencia del grupo socialista en el Parlamento ha sido el encargado de anunciar este nuevo recurso tras haber "analizado" la documentación al respecto de estos contratos. Hace apenas unos días, el PSOE llevó a Antifraude al director general de la empresa de Turismo y Deporte, Lisardo Morán, que tuvo numerosos cargos de responsabilidad de Giants, al igual que Gómez Sola.

El PSOE ha aclarado que la denuncia ya está presentada con la ampliación. "La ley exige a las autoridades el deber de abstenerse en asuntos sobre empresas en las que ha tenido un cargo en los últimos dos años", ha indicado Márquez. Sin embargo, el PSOE ha detectado que ni Morán ni Gómez Sola rechazaron participar en este proceso pese a haber ocupado cargos de responsabilidad en Giants Gaming. "Estamos seguros de que no es una casualidad", ha indicado y ha argumentado que Antifraude debe tomar las medidas que considere "oportunas". "Allá donde miramos, encontramos", ha repetido.

Arturo Bernal y Lisardo Morán posan tras el acuerdo con Giants. / Giants Gaming

Otro contrato con Riot Games

Cuando el lunes 1 de abril los socialistas, llevaron al director general a Antifraude, el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, defendió que Morán se había abstenido del proceso y solo había firmado el contrato porque era el máximo responsable. Márquez ha señalado que el consejero "no dijo la verdad". "La abstención tiene que ser en todo el proceso, no solo en la firma", ha aclarado. El diputado socialista ha explicado que hay "mecanismos legales" para que esto no ocurra y ha destacado que la firma es "el acto más importante". "No es cierto que el señor Lisardo era el único que podía firmar este acuerdo", ha criticado.

Los socialsitas subraya que hay "mecanismos legales" para que estos altos cargos no tengan que participar en los contratos

El socialista ha subrayado que su formación ha ampliado la denuncia que interpusieron en un primero momento para, además de incluir al director de innovación, demandar otro contrato con la empresa Riot Games. Esta última compañía es la responsable de la liga internacional Valorant, en la que participa Giants, y ha recibido una ayuda de 1.800 millones de euros. Márquez ha aclarado que, como altos cargos de Giants, tanto Morán como Gómez Sola tuvieron que negociar la inclusión del equipo en esta liga en 2022. "Entendemos que existe un conflicto de intereses muy claro y la obligación de abstenerse de tos dos responsables de Turismo muy claro", ha insistido el socialista.

"Se les ha subido la mayoría absoluta a la cabeza y la están confundiendo con la impunidad absoluta", ha asegurado el diputado del PSOE. Además, ha desglosado diversos casos de posibles incompatibilidades que la oposición ha denunciado últimamente, como los contratos con la Federación Española de Fútbol o el fichaje por Asisa de exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán. "Se ha dicho que dirigentes del PP vienen a la política a hacer negocios, nos tememos que el gobierno no es un claro ejemplo, sino que es un alumno aventajado", ha zanjado el coordinador de Presidencia.