La carrera de obstáculos de Paula Romero, la cineasta jerezana que no para de ganar premios

Cuando la jerezana Paula Romero (1991) decidió estudiar Periodismo en la Universidad de Sevilla, lo hizo porque le apasionaba la idea de poder "vivir muchas historias, meterme en la vida de otras personas y en otras realidades" y usar el periodismo "como herramienta de cambio y de transformación social".

Algo que efectivamente acabó haciendo, pero no desde una redacción, sino a través de las cámaras. Su último trabajo, el cortometraje documental Mothertruckers, ha estado presente en más de 50 festivales de cine y le ha valido 12 premios, entre ellos el del Festival de Cine de Sevilla y un Premio Carmen del Cine Andaluz. La de Paula ha sido una auténtica carrera de obstáculos que desde hace unos años, y tras mucho esfuerzo, comienza a ver la luz. Esta es su historia.

La cineasta jerezana Paula Romero con el Premio del Festival de Cine de Sevilla / Paula Romero

"La universidad fue fundamental en mi crecimiento"

Romero guarda "recuerdos muy bonitos y muy enriquecedores" de su etapa universitaria en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y del profesorado con el que se encontró. "Fue fundamental en mi crecimiento posterior", cuenta la cineasta. "La universidad te ofrece muchos espacios para la construcción del pensamiento crítico, para la reflexión, para participar en política… Creo que allí fue donde mi cabeza se formó realmente y tuve una concepción general del significado de la democracia", reflexiona. En la facultad aprendió también lo que significaba "el periodismo como forma de observar la realidad que luego puede tener un impacto en otros".

Sin embargo, Romero lamenta que los contenidos prácticos no se adecuaran a la realidad que encontrarían ella y sus compañeros al salir al mercado laboral. "Hubo un anacronismo muy importante, y cuando salimos de la facultad nos dimos cuenta de que lo que habíamos visto a nivel práctico estaba totalmente desfasado. Habíamos estudiado el periodismo hasta los años 90 y cuando salimos la realidad era la de las redes sociales y el periodismo digital. No estábamos preparados para eso". "Creo que todos nos dimos un poco de bruces con la realidad y nos dimos cuenta de que habíamos romantizado la profesión", narra echando la vista atrás.

Primeros pasos, precariedad e inmigración

Aun así, la jerezana no dejó de perseguir la idea por la que eligió estudiar Periodismo. Realizó un intercambio de un año en Colombia, donde trabajó en El Heraldo de Barranquilla, el periódico en el que también dio sus primeros pasos Gabriel García Márquez. "Siempre digo que ahí es donde aprendí periodismo de verdad. Fue una experiencia muy bonita". Sin embargo, al volver a España volvió a comprobar que el panorama era otro muy distinto: "pensaba que con esa experiencia en el curriculum al volver a España sería más fácil. Pero me llevé un chasco", admite.

La realidad laboral y social que atravesaba España tras la crisis la llevó a encadenar contratos de prácticas vinculados a la comunicación institucional y de gabinete durante dos años. Se dio cuenta de que "aquello no era lo que yo quería hacer realmente", y decidió hacerse freelance —autónoma— para realizar colaboraciones puntuales con distintos medios. Unas colaboraciones que realizaba más por hobby que porque pudieran suponer un sustento económico. No hace falta trabajar en el sector para darse cuenta de que unos cuantos artículos mensuales o trimestrales no dan para vivir.

"Las circunstancias económicas de España no iban bien, no me salía trabajo y lo que me salía estaba muy mal pagado", narra Romero. Tras más de un año en paro —"que no parada", matiza-, no le quedó más remedio que recurrir a la única vía que le quedaba por explotar: emigrar. "Irme a Inglaterra siempre había sido mi último plan y, sin embargo, fue la única opción que vi viable".

Allí pasó tres años "muy difíciles, trabajando en muchas cosas, desde la hostelería al sector de los cuidados. Intentando sobrevivir, aprendiendo el idioma", relata. Hasta que tomó la decisión que supondría un punto de inflexión y cambiaría su trayectoria.

Mothertruckers

Mientras lo compaginaba con estos trabajos precarios, Romero dio el paso y se matriculó en un máster de creación documental en la University of West of England, que tenía como trabajo de fin de máster la creación de un cortometraje. El resultado de aquel TFM fue Mothertruckers, que hoy puede verse en Filmin: "un cortometraje documental que plantea una mirada diferente a la historia poco representada de las mujeres camioneras".

"Ambientada después del Brexit y durante la crisis del transporte y del combustible en el Reino Unido, aborda el conflicto de ser mujer en una profesión dominada por hombres. A su vez, explora la idea romántica de encontrar la libertad en la carretera en contraste con el duro estilo de vida y poco convencional".

Para llevarlo a cabo, Romero se rodeó de un equipo de amigos y compañeros que trabajaban en la industria: "eran profesionales y estaban dispuestos a ayudarme. Creyeron en la idea, apostaron por que tuviera calidad" y eso permitió que el corto naciera con la calidad con la que lo hizo, explica.

A partir de ahí, cuenta la cineasta, le empezaron a salir trabajos: en la BBC, con una serie documental sobre pueblos de Andalucía; con Discovery Channel; también en una serie de documentales sobre la transformación de países en Oriente Medio. A medida que su curriculum crecía también lo hacía la repercusión de Mothertruckers: "Mientras el documental iba moviéndose por festivales nacionales e internacionales mi trayectoria profesional empezó a crecer muy rápido, y empecé a sentir un reconocimiento un poco abrumador", reconoce su creadora.

La cineasta jerezana Paula Romero filmando un documental / Paula Romero

Entre los galardones que ha recibido Mothertruckers se encuentra el de Premio Especial Mejor Cortometraje Panorama Andaluz del Festival de Cine Europeo de Sevilla, el de Mejor Cortometraje del Premio Asecan o, más recientemente, el Premio Carmen de Cine Andaluz.

Vuelta a España

A pesar de los éxitos cosechados con Mothertruckers y las oportunidades laborales que le han surgido a partir de él, Romero insiste durante la entrevista en no romantizar la emigración para poder prosperar. No quiere proyectar su trayectoria como una historia éxito por el hecho de haberse ido al extranjero: "Es muy jodido tener que irte y tener que pasar por lo que yo he pasado para que te reconozcan en tu tierra", zanja.

La cineasta jerezana Paula Romero siendo entrevistada por Canal Sur Noticias / Paula Romero

La jerezana emigró a Bristol en 2017 y ahora se encuentra planificando su vuelta. "Mi idea es volver en el próximo año. El hecho de que el documental haya tenido tan buena acogida en Andalucía me ha permitido construir puentes y alianzas —la productora independiente sevillana La Filmahora apostó por Mothertruckers—, y ahora tengo más presencia en mi tierra", cuenta esperanzada Romero.

Da por sentado que su regreso tendrá que ser a Madrid, y no a Andalucía (donde le gustaría) "porque es donde se concentran los mayores focos de trabajo, sobre todo en audiovisual. Es triste decirlo, pero es así", admite resignada. Con todo, y con el espíritu luchador que la caracteriza y que ha demostrado durante todos estos años, la cineasta ya se encuentra trabajando en sus próximos proyectos.