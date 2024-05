Albares cita a Junta y alcaldes del Campo de Gibraltar el lunes para informar sobre el acuerdo

El lunes por la mañana. Esa es la cita a la que ha emplazado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a la Junta y a la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la comarca para informar sobre el curso de las negociaciones en torno a Gibraltar y su relación con la Unión Europa tras el Brexit. El Gobierno de España ha trasladado en las últimas semanas, desde la reunión en Bruselas con la Comisión Europea, que el acuerdo estaba próximo a su alcance.

Como ha confirmado El Correo de Andalucía por parte de varios alcades, Albares llamó a la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio, para que remitiera esta convocatoria a los alcaldes de la comarca.

Cabe recordar que la última vez que los alcaldes fueron convocados todos a las vez para este tema por Exteriores en Madrid fue en noviembre de 2022, cuando el ministro informó a los alcaldes de la propuesta remitida a Reino Unido "para hacer de ese espacio una zona de prosperidad compartida".

La Junta: "El Gobierno de la Junta está a favor de llegar a acuerdos pero no cualquier acuerdo"

Sobre la convocatoria, el Gobierno andaluz, a través de su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha querido subrayar que desde llevan "semanas alertando que es la primera vez que estas negociaciones se mantienen sin que se haya informado a la Junta de Andalucía ni a los alcaldes de la zona", algo que, ha insistido, "ocurría siempre, gobierne quien gobierne". En palabras de Sanz, esta reunión viene a "dar la razón" al Ejecutivo autonómico, que criticó la ausencia de diálogo por parte del Gobierno de España con las instituciones en el territorio. "Después de tantos años de pleito, sorprenden las prisas", subraya.

Para el Gobierno andaluz, "esta cita llega tarde y mal". En primer lugar, llega tarde porque llevamos requiriéndola hace tiempo, no es normal que se dé casi por culminada la negociación del acuerdo y se nos vaya a contar cuando está todo cerrado, pactado y meditado". En segundo lugar, "desde la Junta tenemos que decir que estamos preocupados por lo que son las prisas del Gobierno de Sánchez por buscar una foto para firmar un acuerdo aunque sea perjudicial para el Campo de Gibraltar", por eso, insiste Sanz en que desde la Junta están "a favor de llegar a acuerdos pero no cualquier acuerdo; no estamos de a favor de un pacto de espaldas a los intereses del Campo de Gibraltar y muy especialmente los intereses de La Línea de la Concepción". "Cómo va a ser el uso del aeropuerto, en qué lugar van a estar los agentes en la aduana, cómo es el acuerdo respecto a los residuos, cómo va a ser el plan de empleo para la zona...", ha enumerado Sanz sobre las dudas respecto al acuerdo durante la Jornada de Jefes de servicio de protección civil sobre plan territorial de emergencias de Andalucía.

"Es la primera vez que un Gobierno de España acepta una mesa a tres", ha dicho Sanz, sobre la reunión en Bruselas en la que se Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, fue uno de los interlocutores en las negociaciones.

La última vez que los alcaldes fueron convocados todos a las vez para este tema por Exteriores en Madrid fue en noviembre de 2022

Albares trasladó que España, junto con la Comisión Europea, había puesto ya encima de la mesa una propuesta global, que incluía disposiciones sobre la movilidad de personas, con el objetivo de la supresión de la Verja y garantizar así la plena fluidez del tránsito de personas, entre otras medidas.

Desde entonces, con esa posición de España sobre la mesa, Reino Unido y la Unión Europea han celebrado varias rondas de negociaciones sin que haya habido acuerdo hasta la fecha, a pesar del acercamiento y la buena relación mostrada por el actual ministro de Exteriores británicos, David Cameron, y el ministro español.

La convocatoria de Albares a las autoridades del Campo de Gibraltar llega ante el rumor de que pueda haber un acuerdo próximo y ante las críticas por parte de la Junta de que no ha recibido por parte del Gobierno de España ningún tipo de información sobre el estado de las negociaciones, así como del propio alcalde de La Línea de la Concepción, que mostró este martes su "preocupación", además de señalar que estaban como "en medio de una ensalada de intereses políticos, de política Exterior" sin que "en ningún momento" se les haya "consultado nada".