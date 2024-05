Borbolla después de cargar contra Sánchez y el PSOE: "Todo tiene arreglo"

Para el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla lo que más importa es "su mujer, su Hermandad del Calvario, el Betis y el PSOE, eso también es para toda la vida". Así ha presentado al histórico dirigente socialista el periodista Cristóbal Cervantes. "Su mujer, el Calvario, el Betis y el PSOE", aunque esto último se haya puesto en duda tras los calificativos que, en las últimas horas, el político sevillano le ha dirigido a la que todavía es su formación.

El que fuera presidente andaluz durante seis años ha asegurado, en una tribuna para Diario de Sevilla, que "el PSOE es una partida de arribistas e iletrados regidos por la voluntad torticera de un puto amo". Estas declaraciones no han dejado a nadie indiferente en el PSOE, especialmente en la federación andaluza, a la que todavía hoy pertenece el histórico dirigente, del que fue su secretario general de 1977 a 1988.

Este martes Rodríguez de la Borbolla ha hecho como si nada hubiera pasado. "Yo he venido aquí a hablar del libro", ha dicho el expresidente andaluz, recordando a la mítica entrevista de Francisco Umbral, en la presentación del libro Manifiesto por una democracia radical, del exministro socialista Jordi Sevilla, en la Cámara de Comercio.

¿A dimitir por qué? José Rodríguez de la Borbolla — Expresidente de la Junta de Andalucía

"El PSOE también es para toda la vida", Rodríguez de la Borbolla ha asentido durante las palabras del periodista que lo ha presentado. No tiene intención alguna de despedirse de su formación. El histórico socialista ha llegado tranquilo a la Plaza de la Contratación y se ha negado a realizar ninguna declaración respecto a su artículo. "¿A dimitir por qué?", ha preguntado ante la insistencia de los periodistas que le esperaban a las puertas del acto sobre la posibilidad de dejar la formación a la que pertenece desde 1972. El exdirigente ha asegurado que ha expresado lo que piensa porque "era el momento" y "que todo tiene arreglo".

Críticas al expresidente en el PSOE-A

No están tan tranquilos en la calle San Vicente, sede autonómica del PSOE. El presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, ha cargado contra el exdirigente de su partido y ha lamentado que contribuya "sin pudor ni lealtad, a la máquina del fango", a la que tanto criticó el presidente del Gobierno en su carta a la ciudadanía antes de tomarse unos días para replantearse si dimitía o no. "No, no se merecen las mujeres y hombres militantes del PSOE, y los millones que nos votan, los exabruptos y el odio de esa afirmación", ha reiterado.

"Nosotros estamos abiertos a las críticas, pero lo que no es aceptable es la descalificación y el insulto generalizado", ha señalado el portavoz adjunto de los socialistas andaluces, Josele Aguilar. El también diputado del Parlamento ha insistido en que el artículo de Rodríguez de la Borbolla le ha causado "una gran tristeza".

Pese a las declaraciones de los actuales líderes socialistas andaluces, la cúpula autonómica del PSOE no se ha reunido todavía para valorar si toman algún tipo de medida contra el expresidente de la Junta. Eso sí, Aguilar ha dejado claro que en San Vicente lo que no van a "aceptar es el insulto".

"¿Cómo sigue el diálogo después del insulto?", ha preguntado al público el exministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de Rodríguez Zapatero para explicar su libro. Quizás la respuesta esté en su partido y llegue de la mano de quien este martes se ha sentado a su derecha, Rodríguez de la Borbolla.