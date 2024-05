Un edil de Garrucha pide comprensión hacia su madre tras esparcir heces y orina en el despacho del teniente alcalde

El concejal socialista del Ayuntamiento de Garrucha (Almería) Ángel Capel, cuya madre esparció heces y orines en el despacho del teniente de alcalde Álvaro Ramos, ha pedido a sus vecinos que comprendan que "una madre, acertadamente o no, actúe como madre".

"No puedo compartir las formas con las que ha transcurrido esta situación tan desagradable, pero tengo que pediros que miréis dentro de vosotros y comprendáis", ha dicho en una carta publicada en sus redes sociales y compartida por el PSOE de Garrucha.

Asegura que su madre actuó al verlo "sufrir" por querer formar parte de la vida política de su pueblo, y al ver que "quieren destruir su honra y poner en tela de juicio todo lo conseguido con tanto esfuerzo".

Afirma que como político puede y debe aceptar toda crítica y alabanza a su gestión, aunque contrapone a esto la "persecución personal" a la que -dice- se ve sometido por parte de un "sujeto con ansias infinitas de poder, que ha encontrado la pieza perfecta para actuar sin cortapisas y llegar a manipular a partidos políticos a su antojo".

"Se me acusa de ladrón, pero no he sido llamado a ningún juzgado por ello, y siendo inocente el teniente de alcalde emite una carta a instituciones de la Junta de Andalucía. Desde aquí insto a Álvaro Ramos que publique (...) la primera que mandó al delegado del gobierno, en la que pedía que se hiciera una caza de socialistas que trabajaban en el puerto de Garrucha", añade.

Asevera que esta carta es propia de la época de "posguerra" y que en la misma se pide que "fusilen" a los "rojos" que trabajan en instituciones del Gobierno andaluz.

"Álvaro Ramos te han considerado culpable de acoso, por injurias, por perseguir y acosar a personas inocentes y ahora te encierras en una cortina de honradez y buena persona aplaudida por tus vasallos del PP y Vox", resalta el edil socialista.

"Como cristiano que soy, pongo la otra mejilla y te doy un voto de humildad: demuéstrame que yo he obrado, malmetido, informado o cualquier maldad hacia tu vida personal, que no sean asuntos políticos, y yo, pediré perdón públicamente y asumiría mis errores dimitiendo. Pero también tendrías que demostrar tú, que no has obrado mal contra mí al punto de querer quitarme el pan de mi casa", apostilla.