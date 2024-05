Adelante presenta una ley en el Parlamento para "garantizar" la gratuidad de los museos andaluces

En la tarde de este lunes se reúne la Confederación de Empresarios de Andalucía la Federación Andaluza de municipio de provincia y la Junta de Andalucía para debatir la tasa turística. Aunque el consejero ha pedido que esta Orden no se relacione con el debate de la tasa turística, al pertenecer a la misma Consejería son muchos los que han visto una interrealción entre ambas. García ha denunciado que esta medida no se debata en el Parlamento andlauz, algo que desde su formaicón llevna meses pidiendo. Así, el portavoz andalucista ha denunciado que esta posibilidad no se debata en la Cámara, que es donde se redactan las leyes y lamentado "que el Parlamento y la democracia dejan de tener sentido". "Hay que debatir en el Parlamento de Andalucía que es donde nos han elegido los andaluces andaluzas para debatir esto y nosotros hemos presentado una ley y esta Ley la tiene bloque", ha insistido. García ha acusado al PP de "saltarse" el reglamento de la Cámara al bloquear el debate ya que en esta reunión "no está la gente que sufre el turismo, están son los que se enriquecen del turismo". "Esa reunión no tiene validez y no tiene legitimidad como tendría el debate en el Parlamento que para eso está y para eso nos pagan", ha zanjado.